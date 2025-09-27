Belgium nemet mondott: Putyin pénzéből nem lesz ukrán újjáépítés

A belga miniszterelnök, Bart De Wever hangsúlyozta, hogy Belgium nem vállalja a kockázatot, hogy Putyin pénzét használják fel Ukrajna újjáépítéséhez. A kijelentések a német kancellár, Friedrich Merz pénteki véleménycikke után hangzottak el, amelyben támogatta az Európai Bizottság terveit – írja az EURACTIVE.

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Belgium egyértelmű álláspontot képvisel

Putyin pénzének elvétele és a kockázatok Belgiumra hárítása nem fog megtörténni

– jelentette ki a belga miniszterelnök. A miniszterelnök ezzel lényegében lehűtötte az Európai Bizottság tervét, amely szerint az elkobzott eszközöket Ukrajna „helyreállítási kölcsönének” finanszírozására lehetne felhasználni. A legtöbb befagyasztott orosz eszköz az Euroclearben található, egy brüsszeli elszámolóházban, így Belgium kulcsszereplő az EU-s tárgyalásokban. Korábban írtunk róla, hogy Belgium külügyminisztere is többször elmondta, hogy országa határozottan ellenzi a befagyasztott orosz vagyon Ukrajna megsegítésére történő áthelyezését.

De Wever kiemelte, hogy ha az országok azt látják, hogy a központi bankok pénze politikai döntés alapján eltűnhet, az a bizalom megrendüléséhez vezethet, és akár a tartalékok kivonását is eredményezheti az eurózónából.

De Wever felszólította az EU vezetőit, hogy „beszéljenek és találjanak ki valamit, ahelyett, hogy naponta csak véleményt osztanának meg”, amit saját bevallása szerint „elég frusztrálónak” talál. Egy belga tisztviselő később finomított az állásponton és azt mondta: Belgium nem utasítja el kategorikusan a Bizottság tervét, csupán részletesebb információkat szeretne látni, mielőtt döntene azok kapcsán.