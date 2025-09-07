Egyetlen nap alatt több mint százhúsz ukrán drón támadta meg a Belgorodi területet – számolt be róla Vjacseszlav Gladkov, az Ukrajnával határos régió kormányzója.

A Belgorodi területen több épület is megrongálódott (Illusztráció, forrás: Anadolu via AFP)

A támadássorozat tragikus mérlege három civil áldozat és öt sebesült.

A kormányzó részletesen beszámolt régió településein keletkezett sérülésekről és károkról. Mint írta, Oktjabrszkij és Nyecsajevka falvakat hét drón támadta, ebből kettőt sikerült lelőni. A támadás következtében egy gazdasági épület és négy magánház sérült meg.

Gruzszkoje faluban három drón csapódott be, két civil lakos sérült meg. Egy gépjármű és egy közigazgatási épület szenvedett károkat.

Borki és Kazinka falvakat tizenhat drón vette célba, amelyek közül tizenkettőt sikerült megsemmisíteni. Egy civil életét vesztette egy buszra mért csapás következtében, egy másik utas megsebesült. A jármű teljesen kiégett. Egy további személy FPV-drón támadás áldozata lett. Az elektromos hálózat is megsérült.

Grajvoron városát és környező falvakat öt lövedék és tizenhat drón támadta, közülük kettőt lőttek le. Egy civil meghalt, egy nő megsebesült. Károk keletkeztek az elektromos hálózatban, három magánházban, öt autóban, egy gazdasági épületben és egy közintézményben.

Krasznaja Jaruga térségében hét tüzérségi támadás során 28 lövedéket lőttek ki, emellett 13 drón is támadott, egyet lelőttek.

Sebekino városát és környékét hét lövedék és 40 drón támadta, 28-at sikerült megsemmisíteni. Egy civil életét vesztette. Egy magánház, három autó, villamos vezetékek, öt lakóház és hét melléképület sérült meg – összesítette a szomorú adatokat a kormányzó.