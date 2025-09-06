Sokk Németországban: olyasmi derült ki a rend őreiről, amire még mi sem számítottunk

A Nius hírportál beszámolója szerint a 2025 tavaszán kezdődött első évfolyamban a 240 rendőrtanonc közül 132-en kaptak német nyelvi támogatást, ami az évfolyam 55 százalékát jelenti. Minden harmadik hallgatónak bevándorlói háttere van, írja a Junge Freiheit.
A berlini rendőrség elismerte: a nyelvi korrepetálás iránti igény minden félévben jelentős, jellemzően 50 százalék körüli arányban van rá szükség. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a szolgálatba lépés feltétele a C2-es szintű nyelvtudás, vagyis a közel anyanyelvi szint.
Aki kétszer megbukik a kötelező nyelvi vizsgán, a rendőrségi törvény értelmében elbocsátásra kerül.
A rendőrség szerint a problémák gyökere részben az oktatásban keresendő. A „szakemberhiány”, a heterogén osztályösszetétel, valamint a gyenge „médiakompetencia-képzés” mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a fiatalok gyengébb nyelvi készségekkel érkeznek a rendőrséghez.
A hivatalos állásfoglalás szerint a jelenség „nem rendőrspecifikus, hanem társadalmi probléma”.
A gond nem korlátozódik a fővárosra. Hamburgban például nemrég kiderült, hogy a rendőrnek jelentkező fiatalok közel kétharmada megbukott a nyelvi vizsgán. Erre válaszul ott egyszerűen megszüntették a hiányos szövegkitöltésen alapuló nyelvi feladatokat.
A német rendőrség előtt így egyre komolyabb kihívás áll: hogyan lehet olyan rendfenntartókat képezni, akik nem csupán a terepen, hanem a hivatalos ügyintézésben és az állampolgárokkal való kommunikációban is képesek megfelelően használni a német nyelvet.