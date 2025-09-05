Döbbenetes fotó került elő a súlyosan beteg Joe Bidenről

Biden szóvivője a Fox Newsnak megerősítette, hogy Mohs-műtétet hajtottak végre rajta. Ez egy olyan eljárás, amely során a sebészek vékony rétegekben távolítják el a rákos szövetet, mikroszkóp alatt folyamatosan vizsgálva, amíg nem marad rendellenes sejt. Egyelőre nem tudni, pontosan milyen típusú bőrrákot kezeltek.

Joe Biden Fotó: Képernyőkép

A volt elnökről készült felvételek az amerikai Inside Edition csütörtöki adásában is láthatóak voltak: a képeken Bident a delaware-i Rehoboth Beach egyik temploma előtt rögzítették kötésekkel a fején. A videón a politikus láthatóan gyengének tűnt, miközben köszöntötte a híveket a vasárnapi istentisztelet után.

Egy nappal korábban Biden egy helyi fagyizóban is megjelent, ahol baseballsapkával takarta a műtéti nyomot.

Biden régóta beteg lehet

Ez nem az első alkalom, hogy Biden bőrrák miatt orvosi beavatkozáson esik át: 2023-ban mellkasáról távolítottak el karcinómát, felesége, Jill Biden pedig ugyanabban az évben szintén Mohs-műtéten esett át több elváltozás miatt.

A volt elnök egészségi gondjai azonban ennél súlyosabbak is. Idén májusban kiderült, hogy IV. stádiumú prosztatarákot diagnosztizáltak nála, amely már a csontokra is átterjedt. Orvosai a legagresszívebb kategóriába sorolták a betegséget.

