Falter-főszerkesztő Florian Klenk, az ORF műsorvezetője, Armin Wolf és az SPÖ-közeli publicista, Robert Misik tavaly novemberben hagyták ott az X-et (korábbi Twitter). Távozásukat a #eXit jelszóval hirdették meg, és a BlueSkyt új alternatívaként ünnepelték. Wolf abban bízott, hogy a platform legalább Ausztriáról szóló tartalmak és viták szempontjából hasonlóan hasznos lesz, mint egykor a Twitter.
Ám a Network Contagion Research Institute (NCRI) április elején közzétett tanulmánya egészen más képet mutat. A kutatás szerint a BlueSky a radikalizáció egyik központjává vált, ahol a felhasználók rendszeresen gyilkossági fantáziákat osztanak meg Donald Trump és Elon Musk ellen.
Az NCRI által vizsgált időszakban, 2024 decembere és 2025 márciusa között több mint 200 ezer bejegyzés és 2 millió interakció kapcsolódott erőszakos tartalmakhoz. A tanulmány szerint a BlueSky használata szoros összefüggést mutatott azzal, hogy a felhasználók igazolhatónak tartották az erőszakot vagy akár az államfők elleni merényleteket.
Kiemelt szereplőként tűnik fel Luigi Mangione, aki tavaly decemberben lelőtte a UnitedHealthcare vezérigazgatóját.
A férfit a közösségi oldalon hősként és mémfiguraként emelték piedesztálra, nevét kódolt üzenetként használják gyilkossági felhívásokban. Egy felhasználó például azt írta:
Jó alkalom lenne Luigit szabadon engedni – és hogy Trump elmenjen a Ford Színházba.
Egy másik pedig így fogalmazott:
Leszarom Muskot – neki is kellene egy Luigi.
A tanulmányhoz tartozó reprezentatív felmérésben 1264 amerikai állampolgárt kérdeztek meg.
Az eredmények sokkolók: 38 százalék szerint a Trump elleni merénylet legalább „valamelyest igazolható”, míg 31 százalék Musk esetében gondolta ugyanezt.
A baloldali szavazóknál ez az arány még magasabb: 56 százalék igazolhatónak tartotta Trump, 50 százalék pedig Musk meggyilkolását.
Ha az emberek úgy érzik, hogy nincs beleszólásuk, nincs jövőképük és nincs vezetésük, amely víziót kínálna, akkor fogékonnyá válnak a radikális eszmékre. És ekkor a mémek engedélyt adnak a valódi erőszakra
– figyelmeztetett Joel Finkelstein, a kutatás egyik szerzője a Fox Newsnak. Hozzátette:
Ami online történik a BlueSky felületén, az komoly fenyegetést jelent Amerika demokratikus értékeire.
A tanulmány közzététele után alig pár hónappal a jobboldali influenszer, Charlie Kirk elleni merénylet sokkolta a közvéleményt. Ő maga korábban élesen bírálta a baloldali erőszakot, és figyelmeztetett a BlueSky veszélyeire.
A merényletet követően a platform csak ekkor kezdett szigorúbb szabályokat bevezetni, például törölni azokat a posztokat, amelyek az erőszakot „ünneplik”.
A szakértők azonban arra figyelmeztetnek, hogy a probléma rendszerszintű: a BlueSky közege a szélsőséges gondolkodás és az erőszak estetizálásának melegágyává vált.