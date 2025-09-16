A BlueSky a politikai erőszak melegágya lett

Falter-főszerkesztő Florian Klenk, az ORF műsorvezetője, Armin Wolf és az SPÖ-közeli publicista, Robert Misik tavaly novemberben hagyták ott az X-et (korábbi Twitter). Távozásukat a #eXit jelszóval hirdették meg, és a BlueSkyt új alternatívaként ünnepelték. Wolf abban bízott, hogy a platform legalább Ausztriáról szóló tartalmak és viták szempontjából hasonlóan hasznos lesz, mint egykor a Twitter.

Tanulmány figyelmeztet: BlueSky hozzájárul a politikai erőszak normalizálásához, Trump és Musk ellen is gyilkossági felhívások keringenek.

Fotó: AFP

Ám a Network Contagion Research Institute (NCRI) április elején közzétett tanulmánya egészen más képet mutat. A kutatás szerint a BlueSky a radikalizáció egyik központjává vált, ahol a felhasználók rendszeresen gyilkossági fantáziákat osztanak meg Donald Trump és Elon Musk ellen.

BlueSky és az „attentátuskultúra”

Az NCRI által vizsgált időszakban, 2024 decembere és 2025 márciusa között több mint 200 ezer bejegyzés és 2 millió interakció kapcsolódott erőszakos tartalmakhoz. A tanulmány szerint a BlueSky használata szoros összefüggést mutatott azzal, hogy a felhasználók igazolhatónak tartották az erőszakot vagy akár az államfők elleni merényleteket.

Kiemelt szereplőként tűnik fel Luigi Mangione, aki tavaly decemberben lelőtte a UnitedHealthcare vezérigazgatóját.

A férfit a közösségi oldalon hősként és mémfiguraként emelték piedesztálra, nevét kódolt üzenetként használják gyilkossági felhívásokban. Egy felhasználó például azt írta:

Jó alkalom lenne Luigit szabadon engedni – és hogy Trump elmenjen a Ford Színházba.

Egy másik pedig így fogalmazott:

Leszarom Muskot – neki is kellene egy Luigi.

A felhasználók jelentős része elfogadja az erőszakot

A tanulmányhoz tartozó reprezentatív felmérésben 1264 amerikai állampolgárt kérdeztek meg.

Az eredmények sokkolók: 38 százalék szerint a Trump elleni merénylet legalább „valamelyest igazolható”, míg 31 százalék Musk esetében gondolta ugyanezt.

A baloldali szavazóknál ez az arány még magasabb: 56 százalék igazolhatónak tartotta Trump, 50 százalék pedig Musk meggyilkolását.

Ha az emberek úgy érzik, hogy nincs beleszólásuk, nincs jövőképük és nincs vezetésük, amely víziót kínálna, akkor fogékonnyá válnak a radikális eszmékre. És ekkor a mémek engedélyt adnak a valódi erőszakra

– figyelmeztetett Joel Finkelstein, a kutatás egyik szerzője a Fox Newsnak. Hozzátette:

Ami online történik a BlueSky felületén, az komoly fenyegetést jelent Amerika demokratikus értékeire.

Erőszakos tartalom és cenzúrakérdés

A tanulmány közzététele után alig pár hónappal a jobboldali influenszer, Charlie Kirk elleni merénylet sokkolta a közvéleményt. Ő maga korábban élesen bírálta a baloldali erőszakot, és figyelmeztetett a BlueSky veszélyeire.

A merényletet követően a platform csak ekkor kezdett szigorúbb szabályokat bevezetni, például törölni azokat a posztokat, amelyek az erőszakot „ünneplik”.

A szakértők azonban arra figyelmeztetnek, hogy a probléma rendszerszintű: a BlueSky közege a szélsőséges gondolkodás és az erőszak estetizálásának melegágyává vált.