Itt van Amerika új szuperbombázója, Kína retteghet

„A második B–21 Raider megérkezésével a repülési tesztprogramunk jelentős lendületet kapott” – mondta Troy Meink, a légierő minisztere az új bombázóról. Hozzátette, hogy mostantól megkezdhetik a fegyverrendszerek és a különböző missziós berendezések integrálását is, míg eddig a próbák főként a gép alapvető teljesítményének ellenőrzésére korlátozódtak.

Amerika korábbi stratégiai bombázója, a B–2 Spirit (Fotó: HANDOUT / US AIR FORCE)

A Northrop Grumman által gyártott B–21 a világ első hatodik generációs bombázója, amely nukleáris és hagyományos fegyverek hordozására egyaránt alkalmas lesz.

Lopakodó kialakítása lehetővé teszi, hogy mélyen behatoljon ellenséges területekre, és megpróbálja kijátszani a Kína, Oroszország és más riválisok által egyre fejlettebb légvédelmi rendszereket.

Az új típus a korábbi amerikai stratégiai bombázók – a hidegháborús B–52 Stratofortress, a szuperszonikus B–1 Lancer és a lopakodó B–2 Spirit – sorát viszi tovább.

Bombázó, ami olcsóbb, mint az elődje, de ugyanolyan hatékony

A B–2 Spirittel ellentétben – amelynek darabonkénti ára mintegy 2 milliárd dollár volt, és végül mindössze 21 gép készült belőle – a B–21 Raider fejlesztésénél már eleve alacsonyabb, körülbelül 800 millió dolláros egységköltséget céloztak meg. Az új bombázót nyitott rendszerarchitektúrával tervezték, hogy a jövőben könnyebb legyen a technológiai fejlesztések és frissítések beépítése.

A légierő vezetői szerint a hadrendbe állítás után legalább 100 B–21 beszerzését tervezik.

Ezek a gépek a jövőben a 76 darabra modernizált B–52 Stratofortress flottával együtt alkotják majd az amerikai stratégiai bombázóerők gerincét, biztosítva a hosszú távú csapásmérő és nukleáris elrettentő képességeket az Egyesült Államok nukleáris triádjának részeként.

A programra Washingtonban különösen nagy figyelem irányul, mivel a korábbi nagy fegyverfejlesztések – például az F–35 vadászgép vagy a KC–46 légi utántöltő – jelentős késésekkel és költségtúllépésekkel küzdöttek.

A tisztviselők a B–21 Raiderrel kapcsolatos legtöbb részletet továbbra is titokban tartják, így például azt is, mikorra várható az első harci bevethetőség.

A légierő annyit közölt, hogy a bombázó a tervek szerint legkorábban a 2030-as évek elején állhat szolgálatba

