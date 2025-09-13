Itt van Amerika új szuperbombázója, Kína retteghet

„A második B–21 Raider megérkezésével a repülési tesztprogramunk jelentős lendületet kapott” – mondta Troy Meink, a légierő minisztere az új bombázóról. Hozzátette, hogy mostantól megkezdhetik a fegyverrendszerek és a különböző missziós berendezések integrálását is, míg eddig a próbák főként a gép alapvető teljesítményének ellenőrzésére korlátozódtak.
A Northrop Grumman által gyártott B–21 a világ első hatodik generációs bombázója, amely nukleáris és hagyományos fegyverek hordozására egyaránt alkalmas lesz.
Lopakodó kialakítása lehetővé teszi, hogy mélyen behatoljon ellenséges területekre, és megpróbálja kijátszani a Kína, Oroszország és más riválisok által egyre fejlettebb légvédelmi rendszereket.
Az új típus a korábbi amerikai stratégiai bombázók – a hidegháborús B–52 Stratofortress, a szuperszonikus B–1 Lancer és a lopakodó B–2 Spirit – sorát viszi tovább.
A B–2 Spirittel ellentétben – amelynek darabonkénti ára mintegy 2 milliárd dollár volt, és végül mindössze 21 gép készült belőle – a B–21 Raider fejlesztésénél már eleve alacsonyabb, körülbelül 800 millió dolláros egységköltséget céloztak meg. Az új bombázót nyitott rendszerarchitektúrával tervezték, hogy a jövőben könnyebb legyen a technológiai fejlesztések és frissítések beépítése.
A légierő vezetői szerint a hadrendbe állítás után legalább 100 B–21 beszerzését tervezik.
Ezek a gépek a jövőben a 76 darabra modernizált B–52 Stratofortress flottával együtt alkotják majd az amerikai stratégiai bombázóerők gerincét, biztosítva a hosszú távú csapásmérő és nukleáris elrettentő képességeket az Egyesült Államok nukleáris triádjának részeként.
A programra Washingtonban különösen nagy figyelem irányul, mivel a korábbi nagy fegyverfejlesztések – például az F–35 vadászgép vagy a KC–46 légi utántöltő – jelentős késésekkel és költségtúllépésekkel küzdöttek.
A tisztviselők a B–21 Raiderrel kapcsolatos legtöbb részletet továbbra is titokban tartják, így például azt is, mikorra várható az első harci bevethetőség.
A légierő annyit közölt, hogy a bombázó a tervek szerint legkorábban a 2030-as évek elején állhat szolgálatba
– írja Fox News.
David Allvin, az amerikai légierő vezérkari főnöke szerint a második tesztrepülőgép bevonása fontos lépés e cél elérésében. „A második B–21 bekapcsolása a repülési tesztprogramba felgyorsítja a hadrendbe állítás folyamatát” – mondta Allvin. „Minél több gép áll rendelkezésre a teszteléshez, annál gyorsabban tudjuk a képességet a csapatok számára biztosítani, ami jól mutatja, mennyire sürgető számunkra a modernizáció.”
A B–21 program a 2010-es évek elején indult, akkor még Long Range Strike Bomber néven. A Pentagon vezetői szerint a fejlesztés kulcsfontosságú az Egyesült Államok katonai fölényének fenntartásához.
A repülőgép nagy hatótávolsága és lopakodó képessége különösen az Indiai-óceáni térségben adhat előnyt, ahol a hatalmas távolságok és a Kínából érkező, egyre fejlettebb rakéták jelentik a legnagyobb kihívást a hagyományos előretolt bázisok számára.
A programot a Northrop Grumman vezeti, amely országos beszállítói hálózatán keresztül több ezer munkahelyet biztosít. A vállalat 2022 decemberében mutatta be először nyilvánosan a repülőgépet a kaliforniai Palmdale-ben, de a legtöbb technikai részlet és képesség továbbra is szigorúan titkos. A nyilvánosságra került néhány felvétel egy B–2-re emlékeztető, karcsú repülőszárnyas kialakítást mutat, amelyet azonban modernebb anyagokból és fejlettebb technológiával építettek.
A Pentagon a tesztelési program bővítésével szeretné elkerülni a késedelmeket, és biztosítani, hogy a bombázó időben, a költségkeret betartásával kerüljön rendszerbe. A tisztviselők hangsúlyozzák: a B–21 a következő évtizedekben egyaránt kulcsszerepet játszik majd a hagyományos csapásmérő műveletekben és a nukleáris elrettentés fenntartásában.