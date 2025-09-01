Valami készül: brit fregattokkal erősít ez az ország

Norvégia bejelentette, hogy a brit 26-os típusú fregattok mellett döntött jövőbeli haditengerészeti flottája megerősítésére. A döntést Jonas Gahr Store norvég miniszterelnök jelentette be sajtótájékoztatón Oslóban, hangsúlyozva az Egyesült Királysággal fennálló stratégiai partnerséget – számol be róla a Le Monde.

Jonas Gahr Store norvég miniszterelnök egy sajtótájékoztatón jelentette be, hogy elfogadták a brit ajánlatot Fotó: RODRIGO FREITAS / NTB

A szerződésért korábban Németország és az Egyesült Államok is versenyben volt, míg a francia Naval Group egy kanadai tender elvesztése után újabb csalódással szembesült.

A becsült összeg meghaladja a 8,5 milliárd eurót. A 26-os típusú fregattok, amelyeket a brit Királyi Haditengerészet is használ, tengeralattjáró-elhárító képességekkel rendelkeznek, és 2030-tól kerülnek a norvég flotta állományába.

A döntés hátterében a norvég és brit haditengerészetek hosszú távú együttműködése áll, amely a regionális biztonság erősítését szolgálja. Norvégia tengeri határait a Barents-tengeren Oroszország határolja. A NATO-tagállam a régióban üzemeltetett Északi Flottával szemben kívánja megerősíteni védelmi képességeit.

A norvég parlamentnek még jóvá kell hagynia a szerződést, de a brit hajók választása már most világos üzenetet küld a haditengerészeti ipar szereplőinek: a regionális stratégiai szövetségek és a korábbi együttműködések meghatározó szerepet játszanak a döntésekben.