Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arra figyelmeztetett, hogy az Európai Unió ismét kettős mércét alkalmaz: a kárpátaljai magyar közösség problémáival gyakorlatilag nem törődik. Szerinte ha Brüsszel valódi támogatást akarna mutatni, rákényszeríthetné Kijevet, hogy térjen vissza a 2015-ös állapotokhoz, amikor a magyar kisebbségnek még teljes nyelvhasználati jogai voltak az oktatásban, a kultúrában és a közigazgatásban. A miniszter szavai kapcsán összegyűjtöttük, hány esetben jelent meg hasonló kettős mérce Ukrajnával, más tagországokkal vagy csatlakozásra váró államokkal kapcsolatban.
Amikor Zelenszkij elnök átíratta a korrupcióellenes szabályokat Ukrajnában és a saját hatáskörébe rendelte a korrupcióellenes szervezeteket, az Európai Bizottság azonnal fellépett és visszacsináltatta ezt a törvényt. Ha akarnák, ugyanígy visszacsináltathatnák a kárpátaljai magyar közösség jogait elvevő jogszabályokat, de nem akarják. Világossá tette a bővítési biztos, hogy azért van ez a különbség, mert számukra a korrupcióellenes szabályok fontosabbak, mint a magyar kisebbség sorsa.
– mondta a külügyminiszter.
Az Európai Unió (EU) bővítése egy olyan folyamat, amely során új tagállamok csatlakoznak a szervezethez. A csatlakozni kívánó tagállamoknak fontos gazdasági és politikai feltételeknek kell megfelelniük (koppenhágai kritériumok), valamint minden tagállamnak és az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia a csatlakozási kérelmet.
Kivéve, ha Ukrajnáról van szó. Brüsszel számára a legfontosabb Kijev uniós csatlakozása. Mint korábban megírtuk, Ursula von der Leyen egy konferencián kijelentette: szerinte Ukrajna akár 2030 előtt is az EU tagja lehet. Az Európai Bizottság vezetője elégedettségét fejezte ki, és úgy vélte, az ország komoly előrelépést tett a csatlakozás irányába. Ugyanakkor Ukrajna továbbra is Európa legkorruptabb államaként ismert, ahol virágzik a fegyverkereskedelem, és szakértők úgy látják, hogy a drogfüggőség súlyos problémát jelent.
Nagyra értékelem a meglévő politikai akaratot. Azt is mondhatnám, hogy Ukrajna érdemalapú csatlakozási folyamata, ha továbbra is ebben az ütemben és ezen a minőségi szinten halad, akkor már 2030 előtt is megvalósulhat
− mondta a bizottsági elnök.
Az európai uniós vezetés elítéli az energia-infrastruktúra elleni támadásokat – kivéve, ha a Barátság kőolajvezeték a célpont, amely Magyarországot és Szlovákiát látja el. Robert C. Castel legfrissebb gyorselemzésében arra figyelmeztetett, hogy a nemzetközi energiainfrastruktúrák elleni támadások veszélyes precedenst teremtenek. A Barátság kőolajvezeték ismételt csapásai szerinte komoly fenyegetést jelentenek Európa jövőjére nézve.
Az Északi Áramlat felrobbantásakor még tiltakoztak Brüsszelben, de csak addig, amíg azt feltételezték, hogy Moszkva áll a háttérben. Közben Belgium 2024-ben minden korábbinál több orosz LNG-t vett, a zeebrugge-i kikötő pedig folyamatosan fogadja a szállítmányokat.
Magyarországot állandó bírálatok érik, miközben az EU szemet huny az ukrán lépések felett, még akkor is, ha azok uniós tagállamoknak okoznak kárt.
Hasonló kettős mérce figyelhető meg a jogállamiság terén is: Brüsszel hallgatott az ukrán ellenzék elnyomásáról, a média ellehetetlenítéséről és az Ukrán Ortodox Egyház betiltásáról is.
Egyrészt a Donald Tusk vezette lengyel kormány az igazságszolgáltatást politikai fegyverként veti be, és következetesen támadja az ellenzéket. Az Európai Unió vezetői mindezt hallgatással kísérik, noha még az amerikai kongresszus egyes tagjai is jelezték a politikai nyomásgyakorlás veszélyét. Másrészt a lengyel kormány elismerést és uniós támogatást kap a határkerítésért, Magyarország immár tíz éve védi a schengeni határt az illegális migrációtól, ám ezért sem finanszírozást, sem dicséretet nem kap – sőt, sokszor épp bírálat és szankciók érik. Ez a helyzet újra rávilágít a brüsszeli kettős mércére: ha a kormány Brüsszel-barát, a kerítés Európa védelmét szolgálja, ha szuverenista, akkor embertelennek nevezik.
Brüsszel szemet huny más baloldali kormányok lépései felett: Spanyolországban Pedro Sánchez alkotmányellenes megállapodásokat kötött a katalánokkal, Ukrajnában pedig a korrupcióellenes szervek függetlenségét ásták alá következmények nélkül. A Nézőpont Intézet idén júliusban másodszor is áttekintette, hogyan érvényesül a jogállamiság az uniós intézményekben. A vizsgálat 15 konkrét ügyet tárt fel, amelyek rávilágítanak Brüsszel kettős mércéjére. A feltárt jogállami visszásságokat négy területre csoportosították: következmények nélküli korrupciós esetek ássák alá az EU intézményeibe vetett bizalmat, az összeférhetetlen pozíciók halmozásában a visszaélés tartós kockázata áll fenn, átláthatatlan módon zajlik az uniós pénzek NGO-kba való kiszervezése, és súlyosan sérti a jogbiztonságot a rendszerszintű kettős mérce.
A bizottság augusztusban mutatta be hatodik jogállamisági jelentését, amely a tagállamokat politikai alapon bírálja. Bár a testület jóhiszemű eljárásnak nevezi ezt, a dokumentum valójában a nyomásgyakorlás eszközeként működik. Nem véletlen, hogy a jelentés jogalapja kezdettől vitatott, mégis erre hivatkozva tartják vissza többek között a Magyarországnak járó uniós forrásokat.
A Magyarországgal szembeni eljárások a politikai nyomásgyakorlás részét képezik, Brüsszel szelektíven alkalmazza a jogállamiság elvét.