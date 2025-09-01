Brüsszeli kettős mérce: amitől forr a magyarok vére

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arra figyelmeztetett, hogy az Európai Unió ismét kettős mércét alkalmaz: a kárpátaljai magyar közösség problémáival gyakorlatilag nem törődik. Szerinte ha Brüsszel valódi támogatást akarna mutatni, rákényszeríthetné Kijevet, hogy térjen vissza a 2015-ös állapotokhoz, amikor a magyar kisebbségnek még teljes nyelvhasználati jogai voltak az oktatásban, a kultúrában és a közigazgatásban. A miniszter szavai kapcsán összegyűjtöttük, hány esetben jelent meg hasonló kettős mérce Ukrajnával, más tagországokkal vagy csatlakozásra váró államokkal kapcsolatban.

Ukrajna az egyik legékesebb példája a Brüsszel-féle kettős mércének

Fotó: MICHAEL BUHOLZER / POOL

Amikor Zelenszkij elnök átíratta a korrupcióellenes szabályokat Ukrajnában és a saját hatáskörébe rendelte a korrupcióellenes szervezeteket, az Európai Bizottság azonnal fellépett és visszacsináltatta ezt a törvényt. Ha akarnák, ugyanígy visszacsináltathatnák a kárpátaljai magyar közösség jogait elvevő jogszabályokat, de nem akarják. Világossá tette a bővítési biztos, hogy azért van ez a különbség, mert számukra a korrupcióellenes szabályok fontosabbak, mint a magyar kisebbség sorsa.

– mondta a külügyminiszter.

Ukrajna EU-csatlakozása

Az Európai Unió (EU) bővítése egy olyan folyamat, amely során új tagállamok csatlakoznak a szervezethez. A csatlakozni kívánó tagállamoknak fontos gazdasági és politikai feltételeknek kell megfelelniük (koppenhágai kritériumok), valamint minden tagállamnak és az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia a csatlakozási kérelmet.

Kivéve, ha Ukrajnáról van szó. Brüsszel számára a legfontosabb Kijev uniós csatlakozása. Mint korábban megírtuk, Ursula von der Leyen egy konferencián kijelentette: szerinte Ukrajna akár 2030 előtt is az EU tagja lehet. Az Európai Bizottság vezetője elégedettségét fejezte ki, és úgy vélte, az ország komoly előrelépést tett a csatlakozás irányába. Ugyanakkor Ukrajna továbbra is Európa legkorruptabb államaként ismert, ahol virágzik a fegyverkereskedelem, és szakértők úgy látják, hogy a drogfüggőség súlyos problémát jelent.

Nagyra értékelem a meglévő politikai akaratot. Azt is mondhatnám, hogy Ukrajna érdemalapú csatlakozási folyamata, ha továbbra is ebben az ütemben és ezen a minőségi szinten halad, akkor már 2030 előtt is megvalósulhat

− mondta a bizottsági elnök.