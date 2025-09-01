Súlyos a helyzet Brüsszelben: naponta dördülnek a fegyverek a belga fővárosban

Aggasztó a biztonsági helyzet az Európai Unió fő intézményeinek is otthont adó belga fővárosban, Brüsszelben.

A drog egyre nagyobb problémát jelent Brüsszel városában (Fotó: Anadolu via AFP)

A belga fővárosban az idei évben már közel hatvan lövöldözést regisztráltak, amelyből húsz a nyári időszakra esett – hívja fel a figyelmet az Euractiv brüsszeli hírportál. A helyzet olyan súlyossá vált, hogy Julien Moinil, Brüsszel főügyésze rendőri védelem alatt él, miután halálos fenyegetéseket kapott.

Alain Hutchinson, Brüsszel európai és nemzetközi szervezetekért felelős biztosa azonban igyekezett csökkenteni az aggodalmakat.

Ezek az incidensek nem ott történnek, ahol a nemzetközi tisztviselők élnek és dolgoznak. A város romlott részeiben, Anderlechtben, Molenbeekben és hasonló helyeken fordulnak elő

– foglmazott a tisztségviselő. A probléma gyökere a drogkereskedelem.

Olcsóbb egy csík kokaint szippantani, mint egy rum-kólát meginni

– idézi Philippe Close-t, Brüsszel polgármesterét a Politico brüsszeli hírportál. A kábítószer-kereskedelemből származó bevételek óriásiak, egyetlen elosztóhely napi 20 ezer eurós bevételt is hozhat. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy átlagosan négynaponta történik lövöldözés Brüsszelben – írja a Brussels Signal hírportál.

Bárki, bármely brüsszeli lakos, bármely polgár eltalálhatja egy tévedésből kilőtt golyó a szélvédőjén keresztül

– figyelmeztetett Julien Moinil főügyész, emlékeztetve, hogy július 17-én egy anya és kilencéves lánya életét csak a csoda mentette meg, amikor két férfi lövöldözése során kereszttűzbe keveredtek.

A hatóságok erőfeszítései ellenére a helyzet továbbra is kritikus. A brüsszeli szövetségi igazságügyi rendőrség súlyos létszámhiánnyal küzd, és a politikai patthelyzet sem segíti a probléma megoldását. Több mint egy évvel a regionális választások után még mindig nincs új kormány Brüsszelben.

Ortwin Depoortere, a belga parlament belügyi bizottságának elnöke szerint sürgős lépésekre van szükség.

Már 2022-ben nem kevesebb mint 46 lövöldözést regisztráltak a brüsszeli régióban. Javasoltam a hat rendőrségi körzet egyetlen regionális erővé való összevonását, súlyosabb és hatékonyan végrehajtott büntetések kiszabását, valamint az alternatív büntetések megszüntetését

– mondta a képviselő.