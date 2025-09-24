Brüsszel megvédi Magyar Pétert: kettős mérce az EU-ban

Az Európai Parlament jogi bizottsága (JURI) 2025. szeptember 23-án, kedden azt javasolta, hogy Magyar Péter magyar ellenzéki vezető, EP-képviselő tartsa meg parlamenti mentelmi jogát. Ez a lépés rávilágít arra, hogy a brüsszeli elit pártjai inkább politikai szövetségeseik védelmére törekszenek, mintsem az igazságszolgáltatás érvényesülésére.

Brüsszel védi Magyar Pétert (Fotó: AFP)

A zárt ajtók mögött tartott szavazáson elutasították a magyar hatóságok kérelmét, hogy büntetőeljárást indíthassanak Magyar Péter ellen, aki a Tisza Párt vezetője – az Európai Néppárt (EPP) tagja – és Orbán Viktor miniszterelnök fő riválisává vált a jövő évi országos választások előtt. Erről ír az European Conservative.

Három kérelmet vizsgáltak meg, köztük egyet, amely egy budapesti éjszakai szórakozóhelyen történt késő esti incidenshez kapcsolódó lopási vádra vonatkozott, és kettőt, amely rágalmazási perekhez kapcsolódott. A bizottság mindegyiket elutasította, ahogyan egy külön ügyben Dobrev Klárának, az ellenzéki Demokratikus Koalíció vezetőjének mentelmi jogát sem oldották fel.

Michał Wawrykiewicz lengyel EPP-képviselő védelmébe vette a döntést, kijelentve:

A magyar ügyész kérelmei politikai indíttatásúak voltak, és arra irányultak, hogy tönkretegyék Magyart és a Tisza Pártot.

Hozzátette, biztos benne, hogy az Európai Parlament plénuma megerősíti majd a bizottság álláspontját, amikor októberben szavazásra kerül a kérdés.

Brüsszel kettős mércét alkalmaz

Ez az eredmény azonban beleillik abba a mintába, amelyet Orbán Viktor és szövetségesei régóta bírálnak. Szerintük Brüsszel kettős mércét alkalmaz – gyorsan feloldja a jobboldali EP-képviselők mentelmi jogát, miközben késlelteti vagy blokkolja az eljárásokat, ha liberális vagy centrista személyekről van szó.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök a JURI bizottság keddi döntését követően kijelentette: Ma Brüsszelben világossá vált, hogy az ellenzéki politikus Brüsszel embere. És itthon az ő helytartójuk akar lenni.

A magyar kormányfő a közösségi oldalán úgy fogalmazott: