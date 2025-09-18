Hírlevél

Brüsszel elismerte: több mint 7 millió migráns nem dolgozik az EU-ban

Az EU-ban jelenleg több mint hétmillió migráns nem aktív része a munkaerőpiacnak, többek között nyelvi nehézségek, a képesítések el nem ismerése, diszkrimináció és adminisztratív akadályok miatt – áll egy bizottsági dokumentumban. Brüsszel saját jelentésében ismerte el, hogy nyelvi és adminisztratív nehézségek tartják távol a migránsokat a munkától.
Az Európai Bizottság „A foglalkoztatás és a szociális fejlemények Európában 2025-ben” (ESDE) című jelentése szerint a munkaképes korú lakosság egyötöde, mintegy 51 millió ember jelenleg nem tartozik az EU munkaerőpiacához. Ezek nagy részét nők, 55–64 évesek, migránsok és fogyatékossággal élők alkotják. A jelentés szerint a munkaerőpiacra való hozzáférés megkönnyítése hozzájárulhat az EU 2030-ra kitűzött 78 százalékos foglalkoztatási cél eléréséhez, javíthatja a társadalmi kohéziót, és támogathatja az EU szegénységcsökkentési célját. A brüsszeli jelentés azonban egy aggasztó tényre is felhívja a figyelmet. 

Fotó: AFP

Brüsszel elismerte: rengeteg a munkanélküli migráns

A jelentés szerint 2024-ben az EU 1,8 millióval több munkahelyet teremtett az előző évhez képest, így a foglalkoztatási ráta 75,8 százalékra emelkedett, míg a munkanélküliségi ráta 5,9 százalékra csökkent, történelmi mélypontra, ugyanakkor a jelentés megállapította:

Az EU-ban több mint hétmillió migráns nem aktív a munkaerőpiacon, többek között nyelvi nehézségek miatt. 

A jelentés szerint az elhelyezkedési nehézségek között szerepel a képesítések el nem ismerése, diszkrimináció és adminisztratív akadályok is, és a migránsok a munkaerő-demográfiai csoportok közül a legmagasabb szegénységi kockázatnak vannak kitéve (38 százalék).

A jelentés rámutat, hogy jól megtervezett adóösztönzők, álláskeresési támogatás, nyelvoktatás és egyszerűbb munkavállalási engedélyek, különösen ha kombinálják őket, növelhetik a migránsok munkaerő-piaci részvételét.

Németországban egyébként egyre több az álláslehetőség, külön a bevándorlók számára is rendeznek állásbörzéket. Ennek ellenére a migránsok közül sokan képtelenek elhelyezkedni a munka világában. Brüsszel migrációs tervei kudarcot vallottak, miközben a nyugati városokban egyre nő a no-go zónák száma és a migránserőszak gyakorisága. Az illegális bevándorlás alapjaiban formálta át Európa társadalmi szerkezetét és közbiztonságát. Magyarország példája azt mutatja, hogy a határok lezárása elengedhetetlen a közrend fenntartásához.

 

