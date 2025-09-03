Hatalmas pofon Szlovákiától Ursula von der Leyennek

„A szlovák katonák bevetéséről nem a brüsszeli irodákban ülő bürokraták fognak dönteni” – jelentette ki Matúš Šutaj Eštok szlovák belügyminiszter, a Hlas-SD elnöke. A politikus közölte, hogy Szlovákia szuverén állam, és csak saját kormánya és parlamentje dönthet olyan kérdésekről, amelyek a biztonságát érintik.

Šutaj Eštok leszögezte: Ukrajna ügyében nem Brüsszel dönt. A szlovák belügyminiszter kizárta, hogy katonákat küldjenek háborús övezetbe.

Fotó: AFP

Brüsszel nem dönthet a szlovák katonákról

Šutaj Eštok Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének kijelentésére reagált. Von der Leyen a Financial Timesnak adott interjúban beszélt arról, hogy Európa „meglehetősen részletes tervet” készít soknemzetiségű egységek Ukrajnába küldésére, a háború utáni biztonsági garanciák részeként. A szlovák belügyminiszter azonban egyértelműen fogalmazott:

Világosan akarom mondani, hogy szlovák katonák nem mennek Ukrajnába. Amíg mi a kormány részei vagyunk, rajtunk keresztül ilyen döntés nem megy át, és nem is engedjük meg.

Hozzátette, hogy a szlovák katonák feladata saját országuk védelme, amennyiben arra szükség lenne.

A szlovák katonák Szlovákia megtámadása esetén fegyverrel a kézben, habozás nélkül védenék az országot. Az viszont nem történhet meg, hogy életüket ukrán lövészárkokban adják mások geopolitikai érdekeiért.

A politikus hangsúlyozta, hogy elsődleges feladatnak tartja Szlovákia és állampolgárai biztonságának védelmét.

Szlovákia jövőjéről a szlovák kormány és a szlovák parlament fog dönteni. Senki más nem fog helyettünk dönteni, és főleg nem olyan kérdésekben, amelyek kizárólag a mi hatáskörünkbe tartoznak.

A Financial Times információi szerint a terv, amelyről Von der Leyen beszélt, akár tízezernyi európai katonát érinthet, akiket amerikai irányítási, hírszerzési és megfigyelési kapacitások támogathatnak. A lap úgy tudja, hogy az erről szóló megállapodást múlt hónapban kötötték meg Donald Trump amerikai elnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és több európai vezető részvételével.