Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Háborúra készülnek? Megkezdték a tartalékos katonák behívását

Ukrajna

Újabb beismerés: terveket szőnek Magyarország megkerülésére Ukrajna EU-csatlakozása ügyében

59 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mint ismert, Brüsszel célja, hogy Ukrajna mielőbb az Európai Unió tagja legyen, és ennek érdekében mindent megtesznek. Bár sokáig tagadták a gyorsítósávot, ma már nyílt titok, hogy Magyarország megkerülésével akarják erőltetni a csatlakozást. Brüsszeli források szerint a terv élén Antonió Costa, az Európai Tanács elnöke áll, most pedig az Európai Bizottság szóvivője ismerte el, és fejtette ki, hogy hogyan kerülnék meg Magyarországot.
Link másolása
Vágólapra másolva!
UkrajnaEU-csatlakozásEurópai Bizottság

Újabb beismerés érkezett Brüsszelből: Ukrajna mindennél fontosabb nekik, így terveket szőnek, hogy Magyarország vétóját megkerülve Ukrajnát mielőbb felvehessék az Európai Unióba.  

Brüsszel megkerülné Magyarországot Ukrajnáért
Brüsszel megkerülné Magyarországot Ukrajnáért
Fotó: AFP

Guillaume Mercier, az Európai Bizottság szóvivője hétfői sajtótájékoztatóján kijelentette:

Az Európai Bizottság jelenleg fontolgatja, hogy megváltoztatja az Európai Unióhoz való csatlakozás szabályait, miközben Magyarország blokkolja Ukrajna csatlakozásának folyamatát.”

A szóvivő kifejtette, hogy álláspontjuk szerint amikor egy ország teljesíti a tagság kritériumait, de objektív okok nélkül nem tud haladni a folyamattal, a teljes bővítési folyamat hitelessége kerül veszélybe. A minősített többségi szavazás azonban csak a folyamat közbenső állomásaira vonatkozna, a tárgyalási fejezetek lezáráshoz továbbra is szükség lenne az egyhangúságra – tette hozzá.

Mint ismert, a Ukrán EU-csatlakozás felgyorsításának tervei nem újkeletűek, és brüsszeli információk szerint azok élén António Costa az Európai Tanács elnöke áll. 

Az Európai Bizottság szóvivője hétfőn arról számolt be, hogy a bizottság támogatja a tervet, amely megkerüli Magyarország vétóját, és folytatja Ukrajna és Moldova EU-csatlakozási tárgyalásait.

Costa javaslata szerint, amelyről először a Politico írt, a tagállamok minősített többsége szavazna az úgynevezett tárgyalási klaszterek megnyitásáról a két ország számára. 

Meg lehetne vizsgálni annak lehetőségét, hogy a Tanács minősített többséggel dönthessen a bővítési folyamat bizonyos átmeneti lépései tekintetében” 

– mondta hétfőn Guillaume Mercier, az Európai Bizottság bővítésért felelős szóvivője.

Míg Costa terve továbbra is egyhangú szavazatot követel meg egy ország végleges csatlakozásának jóváhagyásához – megőrizve az uniós tagállamok kollektív hatáskörét a végső döntés felett –, a tárgyalások megkezdéséhez szükséges küszöb leszállítása beindíthatná a dolgokat, vagyis gyorsítósávot jelente Ukrajnának. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!