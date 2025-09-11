Katonák lephetik el Brüsszel utcáit

A katonákat az év végéig bevethetik Brüsszel bűnözéssel sújtott utcáin – jelentette be Bernard Quintin belga belügyminiszter.

Bernard Quintin belga belügyminiszter: Brüsszelt súlyos erőszakhullám sújtja

Fotó: NICOLAS MAETERLINCK / AFP

Az idei évben már mintegy hatvan lövöldözés történt, ezeknek a harmada a nyári hónapokra esett, két halálesettel. Quintin a nyári erőszakot „katasztrófának” nevezte, és arra figyelmeztetett, hogy a bandák egyre merészebbek – számolt be róla a Politico.

A rendőri egyenruha már nem tartja vissza őket

– nyilatkozta.

Hozzátette, hogy a rendőrség mellett katonákat is bevetnek.

A tervek szerint a rendőrökből és katonákból álló vegyes csapatok a brüsszeli bűnözői gócpontokban fognak járőrözni.

A tervet még jóvá kell hagynia a Miniszterek Tanácsának és a szövetségi parlamentnek, de a főbb pártok, köztük a Reformista Mozgalom és az Új Flamand Szövetség, már támogatják. A javaslat ellenállásba ütközött Philippe Close brüsszeli polgármester részéről, aki szerint a katonák nem lennének hatékonyak Brüsszel városrészeiben, és inkább Antwerpenben kérte a járőrözést a kikötőváros kábítószer-kereskedelme ellen.

