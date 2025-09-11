Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Döbbenetes dolog derült ki: a lengyel légteret megsértő drónok kapcsán lehet, hogy semmi sem az, aminek látszik

erőszakhullám

Katonák lephetik el Brüsszel utcáit

12 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Brüsszel utcáin hamarosan katonák járőrözhetnek: a belga belügyminiszter szerint a növekvő bűnözési ráta és a kábítószer-kereskedelem miatt van szükség erre a drasztikus lépésre. A város lakói így még idén katonai jelenléttel találkozhatnak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
erőszakhullámbrüsszeli döntésbelügyminiszterközbiztonságBelgium

A katonákat az év végéig bevethetik Brüsszel bűnözéssel sújtott utcáin – jelentette be Bernard Quintin belga belügyminiszter.

Brüsszel
Bernard Quintin belga belügyminiszter: Brüsszelt súlyos erőszakhullám sújtja
Fotó: NICOLAS MAETERLINCK / AFP

Brüsszelt súlyos erőszakhullám sújtja

Az idei évben már mintegy hatvan lövöldözés történt, ezeknek a harmada a nyári hónapokra esett, két halálesettel. Quintin a nyári erőszakot „katasztrófának” nevezte, és arra figyelmeztetett, hogy a bandák egyre merészebbek – számolt be róla a Politico.

A rendőri egyenruha már nem tartja vissza őket

– nyilatkozta.

Hozzátette, hogy a rendőrség mellett katonákat is bevetnek. 

A tervek szerint a rendőrökből és katonákból álló vegyes csapatok a brüsszeli bűnözői gócpontokban fognak járőrözni.

A tervet még jóvá kell hagynia a Miniszterek Tanácsának és a szövetségi parlamentnek, de a főbb pártok, köztük a Reformista Mozgalom és az Új Flamand Szövetség, már támogatják. A javaslat ellenállásba ütközött Philippe Close brüsszeli polgármester részéről, aki szerint a katonák nem lennének hatékonyak Brüsszel városrészeiben, és inkább Antwerpenben kérte a járőrözést a kikötőváros kábítószer-kereskedelme ellen.

Borítókép: Bernard Quintin belga belügyminiszter (Fotó: AFP)

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!