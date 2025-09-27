Enyhe ítélet? Több év börtönt kapott a budapesti Antifa-támadó

A müncheni Felsőbb Tartományi Bíróság öt év szabadságvesztésre ítélte a szélsőbaloldali Hanna S.-t, akit bűnösnek találták Magyarországon elkövetett erőszakos cselekményekben való részvétel vádjában. Hanna S.-t többek között súlyos testi sértés miatt ítélték el. A bíróság bizonyítottnak látta, hogy a vádlott részt vett a budapesti támadásokban, az ítélet azonban még nem jogerős – írja a WELT.

Öt év börtönbüntetésre ítélték Hanna S.-t, aki részt vett budapesti erőszakos támadásokban

Fotó: ALF MEIER / DPA

Embervadászat Budapesten

A bírósági ítélet jelentősen elmaradt a német szövetségi ügyészség kérésétől, amely korábban kilenc év szabadságvesztést kiszabását kérte a vádlottra gyilkossági kísérlet vádja miatt.

Hanna S. tárgyalása február óta zajlik Münchenben. Az antifa terrorista Maja T. társát öt évre ítélték Németországban.

A bíró embervadászatként jellemezte azt, amit Budapesten tettek.

A tárgyalás előtt Hanna támogatói tüntettek a Stadelheim börtön előtt, ahol komoly biztonsági intézkedések mellett zajlott a tárgyalás. További hét gyanúsítottja feladta magát, közülük hat ellen a düsseldorfi bíróságon emeltek vádat. Egyikük a magát nem binárisnak nevező Maja T., akit tavaly kiadtak Magyarországnak.