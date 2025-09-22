„Elhallgattatni erővel is lehet” – mit gondolnak valójában az amerikai egyetemisták?

Az Egyesült Államokban készült felmérés szerint az egyetemisták közel fele, 46 százaléka úgy gondolja, hogy a szocialista országok, például Kuba vagy a Szovjetunió jobb gazdasági modellt kínálnak, mint a kapitalista Egyesült Államok. A kapitalizmust ezzel szemben csak 39 százalékuk támogatta, míg a fennmaradó 15 százalék bizonytalan volt. A kutatás szerint a diákok alig 40 százaléka választaná inkább a kapitalizmust, 36 százalék a szocializmust, míg 24 százalék nem tudott dönteni.

Egyetemisták szerint a szocializmus vonzóbb a kapitalizmusnál. Charlie Kirk meggyilkolása pedig intő példa lett a szólásszabadság körüli vitákban.

Fotó: AFP

A politikai hovatartozás is jelentősen befolyásolta a válaszokat: a liberális hallgatók 58 százaléka a szocializmust tartja jobb modellnek, míg a konzervatív diákok 63 százaléka egyértelműen a szabad piac mellett tette le a voksát.

Charlie Kirk és az erőszak igazolása

A felmérés legaggasztóbb pontjai közé tartozik, hogy a hallgatók 40 százaléka szerint fizikai erőszak is indokolt lehet a „gyűlöletbeszéd” megakadályozására. A kutatást vezető Lauren Noble, a Buckley Intézet alapítója úgy fogalmazott:

Ez egy nyugtalanító valóság, amely napokkal Charlie Kirk meggyilkolása után válik még inkább riasztóvá.

Noble hozzátette:

Riasztó, hogy a hallgatók rekordmagas aránya támogatja azokat, akik elhallgattatják a nekik nem tetsző véleményeket. Világos, hogy bár elméletben sokan támogatják a szólásszabadságot, a gyakorlatban az amerikai egyetemeknek ezen a téren még rengeteg munkájuk van.

A kutatás egyéb kérdésekben is nagyfokú megosztottságot mutatott. A hallgatók 61 százaléka elutasítja a transznemű sportolók női kategóriákban való versenyzését, mert az szerintük hátrányt okoz a többi sportolónak.

A bevándorlás ügyében pedig a diákok 90 százaléka valamilyen formában támogatná az illegálisan belépők kitoloncolását, különösen a bűncselekményeket elkövetők esetében.

A közel-keleti kérdésben szintén megosztottak: 33 százalék Palesztinát, 29 százalék Izraelt tartja jobb szövetségesnek az Egyesült Államok számára, míg 38 százalék nem tudott állást foglalni. A diákok többsége, 70 százalék, a lakhatási problémákra megoldásként a bérleti díjak szabályozását támogatná, miközben 47 százalékuk elutasítja az állami élelmiszerboltok ötletét.