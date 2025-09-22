„Elhallgattatni erővel is lehet” – mit gondolnak valójában az amerikai egyetemisták?

Az Egyesült Államokban készült felmérés szerint az egyetemisták közel fele, 46 százaléka úgy gondolja, hogy a szocialista országok, például Kuba vagy a Szovjetunió jobb gazdasági modellt kínálnak, mint a kapitalista Egyesült Államok. A kapitalizmust ezzel szemben csak 39 százalékuk támogatta, míg a fennmaradó 15 százalék bizonytalan volt. A kutatás szerint a diákok alig 40 százaléka választaná inkább a kapitalizmust, 36 százalék a szocializmust, míg 24 százalék nem tudott dönteni.
A politikai hovatartozás is jelentősen befolyásolta a válaszokat: a liberális hallgatók 58 százaléka a szocializmust tartja jobb modellnek, míg a konzervatív diákok 63 százaléka egyértelműen a szabad piac mellett tette le a voksát.
A felmérés legaggasztóbb pontjai közé tartozik, hogy a hallgatók 40 százaléka szerint fizikai erőszak is indokolt lehet a „gyűlöletbeszéd” megakadályozására. A kutatást vezető Lauren Noble, a Buckley Intézet alapítója úgy fogalmazott:
Ez egy nyugtalanító valóság, amely napokkal Charlie Kirk meggyilkolása után válik még inkább riasztóvá.
Noble hozzátette:
Riasztó, hogy a hallgatók rekordmagas aránya támogatja azokat, akik elhallgattatják a nekik nem tetsző véleményeket. Világos, hogy bár elméletben sokan támogatják a szólásszabadságot, a gyakorlatban az amerikai egyetemeknek ezen a téren még rengeteg munkájuk van.
A kutatás egyéb kérdésekben is nagyfokú megosztottságot mutatott. A hallgatók 61 százaléka elutasítja a transznemű sportolók női kategóriákban való versenyzését, mert az szerintük hátrányt okoz a többi sportolónak.
A bevándorlás ügyében pedig a diákok 90 százaléka valamilyen formában támogatná az illegálisan belépők kitoloncolását, különösen a bűncselekményeket elkövetők esetében.
A közel-keleti kérdésben szintén megosztottak: 33 százalék Palesztinát, 29 százalék Izraelt tartja jobb szövetségesnek az Egyesült Államok számára, míg 38 százalék nem tudott állást foglalni. A diákok többsége, 70 százalék, a lakhatási problémákra megoldásként a bérleti díjak szabályozását támogatná, miközben 47 százalékuk elutasítja az állami élelmiszerboltok ötletét.
A diákok véleménye a szólásszabadság kérdésében is ellentmondásos. Hatvan százalékuk szerint a gyűlöletbeszéd is védelmet élvez az első alkotmánykiegészítés alapján, ugyanakkor majdnem felük úgy véli, hogy helyénvaló lehet egy előadás megzavarása vagy leállítása.
A politikai megosztottság mély: a liberális hallgatók 64 százaléka nem tudna barátkozni más politikai nézetű személlyel, míg a konzervatívoknál ez az arány mindössze 25 százalék.
A felmérés eredményeit összegző Lauren Noble kijelentette:
Bár vannak reménykeltő jelek, világos, hogy az amerikai felsőoktatás bajban van.