Charlie Kirk gyilkossági ügyében bizarr online nyomok bukkantak fel

A konzervatív körökben ismert és sokak által követett aktivista, Charlie Kirk halála sokkolta az amerikai közvéleményt. A hatóságok szerint a lövéseket egy 22 éves fiatal, Tyler Robinson adta le az Utah Valley Egyetemen, ahol Kirk beszédet tartott. A férfi ellen gyilkosság, súlyos testi sértést okozó fegyverhasználat és az igazságszolgáltatás akadályozása miatt indult eljárás. Robinson kedden áll bíróság elé.

Nyomozók vizsgálják Charlie Kirk gyilkosságának körülményeit: a gyanúsított és partnere internetes tevékenysége sötét részleteket tárt fel.

Fotó: AFP

A Charlie Kirk-merénylet ügyében a partner is előkerült

A nyomozás során hamar előtérbe került Robinson szobatársa és állítólagos partnere, Lance Twiggs. A szintén 22 éves Twiggs, aki a hírek szerint nemváltás közepén állt, együtt élt a gyanúsítottal St. George városában. Az Axios hat, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy Robinson és Twiggs romantikus kapcsolatban álltak.

A rendőrség által lefoglalt dokumentumokban ugyan nem nevezték meg Twiggset, de kiderült: a szobatárs adta át a hatóságoknak azokat az üzeneteket, amelyekben Robinson fegyverekről és golyókra vésett üzenetekről számolt be.

Az FBI több ilyen lövedéket is talált. Az egyik felirat így szólt: „Hé, fasiszta! Kapd el!”, a másikon pedig ez állt: „Megpillantja a dudort, óó, mi ez?” – egy internetes mémre utalva, amely a „furry” szubkultúrában terjedt el. Twiggs a közösségi médiában a „lancelotte” nevet használta, majd később „Lunára” változtatta. Egy Reddit-hozzászólásban nyíltan jelezte politikai szimpátiáját Joe Biden iránt:

Biden mellett haladunk ezen a dicsőséges fórumon.

A felhasználó emellett rendszeresen írt a transznemű közösség fórumain, többek között arról, milyen gyógyszereket használ, hogy lassítsa a szakáll növekedését és elősegítse a csípő formálódását. Más hozzászólásában arról számolt be, hogy konzervatív keresztény családja démoni megszállottsággal vádolta, majd fél órán belül kitette otthonából, mert nem akart áldást kérni a püspöktől. Twiggs környezetéről szólva a Daily Mail azt írta, hogy családja vallásos hátterű, testvére például követi Charlie Kirk özvegyét, Erikát az Instagramon.