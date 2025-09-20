Charlie Kirk gyilkossági ügyében bizarr online nyomok bukkantak fel

A konzervatív körökben ismert és sokak által követett aktivista, Charlie Kirk halála sokkolta az amerikai közvéleményt. A hatóságok szerint a lövéseket egy 22 éves fiatal, Tyler Robinson adta le az Utah Valley Egyetemen, ahol Kirk beszédet tartott. A férfi ellen gyilkosság, súlyos testi sértést okozó fegyverhasználat és az igazságszolgáltatás akadályozása miatt indult eljárás. Robinson kedden áll bíróság elé.
A nyomozás során hamar előtérbe került Robinson szobatársa és állítólagos partnere, Lance Twiggs. A szintén 22 éves Twiggs, aki a hírek szerint nemváltás közepén állt, együtt élt a gyanúsítottal St. George városában. Az Axios hat, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy Robinson és Twiggs romantikus kapcsolatban álltak.
A rendőrség által lefoglalt dokumentumokban ugyan nem nevezték meg Twiggset, de kiderült: a szobatárs adta át a hatóságoknak azokat az üzeneteket, amelyekben Robinson fegyverekről és golyókra vésett üzenetekről számolt be.
Az FBI több ilyen lövedéket is talált. Az egyik felirat így szólt: „Hé, fasiszta! Kapd el!”, a másikon pedig ez állt: „Megpillantja a dudort, óó, mi ez?” – egy internetes mémre utalva, amely a „furry” szubkultúrában terjedt el. Twiggs a közösségi médiában a „lancelotte” nevet használta, majd később „Lunára” változtatta. Egy Reddit-hozzászólásban nyíltan jelezte politikai szimpátiáját Joe Biden iránt:
Biden mellett haladunk ezen a dicsőséges fórumon.
A felhasználó emellett rendszeresen írt a transznemű közösség fórumain, többek között arról, milyen gyógyszereket használ, hogy lassítsa a szakáll növekedését és elősegítse a csípő formálódását. Más hozzászólásában arról számolt be, hogy konzervatív keresztény családja démoni megszállottsággal vádolta, majd fél órán belül kitette otthonából, mert nem akart áldást kérni a püspöktől. Twiggs környezetéről szólva a Daily Mail azt írta, hogy családja vallásos hátterű, testvére például követi Charlie Kirk özvegyét, Erikát az Instagramon.
A gyanúsított digitális nyomai szintén különös részleteket tártak fel. Robinson több platformon is a „Craftin247” nevet használta, barátai is ezen a néven ismerték. Ez a felhasználói név feltűnt a Venmo fizetési alkalmazásban, a Snapchatben, a videojátékos Steam-platformon, sőt egy „furry” közösségi oldalon, a FurAffinity.net-en is. A FurAffinityn regisztrált fiókja július 22-én jött létre, alig két hónappal Kirk meggyilkolása előtt.
Az oldalon többnyire szexuális tartalmú, állatszerű karaktereket ábrázoló képek keringenek, amelyek a „furry” szubkultúrához kapcsolódnak.
A Steam-profilja alapján Robinson több mint 2100 órát töltött különféle játékokkal, és tíz éve aktív felhasználó volt. A profilhoz Utah állam volt megadva tartózkodási helyként, és a fiókban korábban még a „Donald Trump” nevet is használta. Egy játékértékelésében így fogalmazott a Sea of Thieves című kalózjáték kapcsán:
Ha egyedül játszol, egyedül fogsz meghalni.
Twiggs családja több tagja megszólalt az amerikai sajtónak. Egy közeli rokon a Wisconsin Right Now portálnak elmondta:
A nemváltás folyamatában volt, és Robinsonnal járt. Ebédet akart a családdal, hogy bemutassa a barátját.
Twiggs nagyapja, Jerry Twiggs ugyanakkor visszafogottan nyilatkozott:
Nem akarok erről nyilatkozni. Nem vagyok biztos abban, mi a helyzete most pontosan.
Azt is hozzátette, hogy az unokája beszélt ugyan a rendőrséggel, de ő maga már nem tudott vele kapcsolatba lépni.