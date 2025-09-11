Nem akárki volt: ezért rázta meg az egész világot Charlie Kirk meggyilkolása

Charlie Kirköt, az egyik legismertebb konzervatív aktivista egy egyetemi rendezvényen tartott előadást, amikor lelőtték. A lövés a nyakán érte, az életét már nem tudták megmenteni, belehalt a támadásba.

Charlie Kirk és Donald Trump Fotó: NICHOLAS KAMM / AFP

Charlie Kirk 1993. október 14-én született. Chicagoban nőtt fel. Evangélikus keresztény volt, akinek hite szorosan összefonódott politikai meggyőződésével. Már fiatal korában is vonzódott a politikához: középiskolásként önkéntesként dolgozott az illinoisi republikánus amerikai szenátusi kampányában – emlékeztetett a Sky News.

Felesége Erika Frantzve podcaster, akitől két gyermeke született.

Everyone is talking rn about the need for gun control because Kirk was shot,



yall missing the point.



If you gave the killer a knife or a baseball bat instead and placed them beside Charlie Kirk, they would have still tried to kill him, nevertheless feel the urge to kill the… pic.twitter.com/B2xAg1KvJR — Frano (@Fr4noTO) September 10, 2025

A médiaszereplő, podcaster, szerző és a Turning Point USA alapítója pályafutása során előadásokat tartott republikánus rendezvényeken, egyetemeken és a közösségi médiában is hatalmas követőtáborra tett szert.

Az amerikai patrióta nem félt a kényes témáktól: diákokkal vitázott a klímaváltozásról, a transznemű identitásról, a fegyvertartásról és a családi értékekről.

Népszerű politikai aktivistaként ideje nagy részét az ország különböző egyetemein töltötte, ahol vitákat kezdeményezett és konzervatív értékeket hirdetett.

A fegyverviselés kapcsán egyszer azt mondta:

Sajnos megéri, hogy minden évben néhány ember meghaljon fegyveres bűncselekmények áldozataként, ha ezzel megőrizzük a második alkotmánymódosítást”.

Napi rádióműsora és podcastje, a The Charlie Kirk Show hatalmas népszerűségnek örvendett, és folyamatosan a top 20-ban szerepelt. A közösségi médiában is hatalmas követőtáborral rendelkezett a fiatal konzervatív aktivista: több mint 7,3 millió követője volt a TikTokon, 7 millió az Instagramon, 5 millió az X-en és 3,5 millió a YouTube-on.

Charlie Kirk életműve, a Turning Point

18 évesen indította el a Turning Point USA-t, amellyel az volt a célja, hogy létrehozzon egy szervezetet a fiatal konzervatívok számára. A nonprofit szervezet a konzervatív politikát támogatja az iskolákban, főiskolákon és egyetemeken. Az egyik leggyorsabban növekvő szervezetnek tartják Amerikában.

Ez Obama elnökségének közepén történt, Chicago külvárosában, ahol Obama nagyon népszerű volt”

– emlékezett vissza Kirk tavaly podcastjában.

A helyi középiskolámban a progresszív, baloldali marxista eszmék voltak elterjedtek, és amikor körülnéztem, nem nyűgöztek le a konzervatív szervezetek”

– fogalmazott.