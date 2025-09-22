Trump könnyek között búcsúzott: így siratta el barátját, Charlie Kirköt

Az Egyesült Államok minden részéről érkeztek gyászolók, hogy búcsút vegyenek Charlie Kirktől, a konzervatív fiatalok országos mozgalmának alapítójától. A State Farm Stadion megtelt emberekkel, köztük több ezer fiatal önkéntessel, akik Kirk munkája révén csatlakoztak a jobboldali mozgalomhoz. A színpadon egymás után szólaltak meg a politikai és közéleti vezetők, családtagok és barátok.

Charlie Kirk búcsúztatója az arizonai Glendale-ben, a State Farm Stadionban

Fotó: JON PUTMAN / ANADOLU

Donald Trump hosszabb beszédben méltatta barátját és szövetségesét. Szerinte Kirk nélkülözhetetlen volt a konzervatív mozgalom megújításában.

„Charlie nemcsak beszélt az igazságról, hanem meg is élte. Példát mutatott abban, hogyan kell kiállni az értékeink mellett”

– mondta az elnök. Hozzátette: „Nem hagyhatjuk, hogy elhallgattassák a hangunkat. Az ő emlékére még erősebben kell küzdenünk a szabadságért.” Trump méltatta Kirk szervezőkészségét is, aki a Turning Point USA-t „olyan mozgalommá tette, amely milliókat vitt bele a közös ügyekbe”.

Kirk özvegye, Erika mélyen személyes és érzelmes beszédben idézte fel férje életét. „Charlie mindig azt mondta: a legnagyobb küldetésünk, hogy másokat Krisztushoz vezessünk. Most az ő példája ad nekem erőt, hogy továbbvigyem ezt a küldetést” – mondta, amit a tömeg állva tapsolt meg. Erika elmesélte, hogyan nevelték gyerekeiket keresztény értékek mentén, és hogyan fogadta férje otthon is ugyanazzal a szeretettel az embereket, mint a nyilvánosság előtt.

„Láttam, hogyan hívta meg a házunkba a legkülönfélébb embereket, hogy együtt imádkozzanak. Láttam, hogyan állt ki akkor is, amikor könnyebb lett volna hallgatni. Láttam, hogyan mutatta meg a gyermekeinknek, hogy az életet bátorsággal kell élni” – mondta. A beszéd egyik legerősebb pillanata volt, amikor Erika kifejezte, hogy megbocsátott férje gyilkosának:

Charlie azt tanította nekem, hogy a megbocsátás nem gyengeség, hanem hit. Ma este én is megbocsátok annak, aki elvette őt tőlünk.

A stadionban döbbent csend lett, majd sokan sírva álltak fel és tapsolták meg az özvegy szavait.

J. D. Vance amerikai alelnök barátként emlékezett Kirkre.

Megpróbálták elhallgattatni kedves barátunkat, Charlie Kirket, és ma este vele és érte szólunk hangosabban, mint valaha

– jelentette ki. Hangsúlyozta, hogy Kirk életének középpontjában a hit, a család és a haza iránti szeretet állt. „Az a gonosz gyilkos, aki elvette tőlünk Charlie-t, temetést várt, és ehelyett mi feltámadást ünneplünk, Charlie Kirk és Jézus Krisztus dicsőségére” – fogalmazott, amit a közönség hangos tapssal fogadott. Vance szerint Kirk nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is megélte hitét.

Charlie Kirk megmutatta, hogy az igazi evangelizáció nem abban rejlik, amit mondasz, hanem abban, hogyan éled az életed

– mondta. Felidézett egy történetet is, amikor Kirk imát mondott egy frissen apává vált fehér házi munkatársért: „Sokat elárul valakiről, hogyan bánik másokkal, amikor nem figyelnek rá a kamerák. Charlie ugyanúgy kezelte a munkatársakat, mint az Egyesült Államok elnökét.” Az alelnök beszéde végén felhívást intézett a jelenlévőkhöz:

Charlie hős volt az Egyesült Államok számára, és mártír a keresztény hitben. Mennyei Atyánk adjon nekünk bátorságot, hogy úgy éljünk, ahogy ő élt. Jobb szembenézni egy fegyveressel, mint félelemben élni, és soha nem mondani ki az igazságot. Jobb fiatalon meghalni, mint eladni a lelkedet egy könnyű, de céltalan életért.

A megemlékezés végén közösen imádkoztak, mécseseket gyújtottak és énekeltek. A stadionban egyszerre volt jelen a gyász és a remény: a résztvevők nemcsak Kirk elvesztését siratták, hanem azt is megfogadták, hogy folytatják az általa elkezdett munkát.