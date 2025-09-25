Charlie Kirk halála megmutatta a politikai oldalak közti szakadékot

A konzervatív amerikai influenszer, Charlie Kirk halála körül kibontakozó vita mély politikai törésvonalakat rajzolt ki Németországban. Egy friss felmérés szerint a baloldali szavazók jelentős része nem mutatott együttérzést a 31 éves családapa meggyilkolása miatt, míg a jobboldaliak körében a többség elítélte a történteket.

Charlie Kirk halála tovább mélyítette a politikai törésvonalakat Németországban. A jobboldaliak többsége együttérző, a baloldaliak közül sokan közömbösek.

Fotó: AFP

Charlie Kirk halála megosztotta a politikai oldalt

Az Insa Intézet az Apollo megbízásából készített felmérést. Ennek eredményei szerint a német baloldali szavazók 37 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nem érez részvétet Kirk meggyilkolása kapcsán. Mindössze 36 százalékuk mondta azt, hogy sajnálja a történteket, míg 27 százalék nem adott választ, vagy bizonytalan volt.

A jobboldali szavazók között ezzel szemben 56 százalék fejezte ki, hogy sajnálja a konzervatív influenszer meggyilkolását.

Csupán 16 százalékuk mondta azt, hogy nem érez részvétet, míg a többiek nem foglaltak állást. A politikai középben a válaszadók 41 százaléka mutatott együttérzést, 21 százalék viszont közömbös maradt, a többiek bizonytalanok voltak. A pártszimpátiák szerinti bontásban a legnagyobb közönyt a Baloldali párt hívei mutatták. A zöldpárti szavazók körében is több mint 27 százalék nem sajnálta a történteket.

A politikai reakciók is heves indulatokat váltottak ki.

A hírek szerint több baloldali politikus és közéleti szereplő gúnyos megjegyzéseket tett Kirk halála után. Erik Uden, a Baloldali Ifjúság hannoveri szervezetének vezetője például az Instagramon nyíltan ünnepelte a gyilkosságot, amikor úgy fogalmazott: Kirk egy „reakciós uszító” volt, aki megkapta a „jogos büntetését”. Hasonló hangot ütött meg Heidi Reichinnek, a Baloldali párt elnöke is, aki egy közéleti talkshow-ban kijelentette:

Meglep, hogy ezt a szélsőjobboldalit egyáltalán gyászolják.

Gúnyos megjegyzések és nyílt ünneplés

Nem csak politikusok élcelődtek Kirk halálán. A kabarészínész Jann Wattjes, aki a ZDF Magazin Royale című műsorban is dolgozott, a Bluesky közösségi oldalon azt írta:

Mi a közös Charlie Kirkben és az utolsó buszban? – juhu, elcsíptük.

A közvélemény-kutatás és a közszereplők reakciói egyaránt azt mutatják, hogy Charlie Kirk halála tovább mélyítette a német társadalom politikai törésvonalait.