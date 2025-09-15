Stephen King túl messzire ment: Charlie Kirk rágalmazása miatt bojkottot hirdettek ellene

Charlie Kirk emlékét védve egy brit könyváruház drasztikus lépést tett Stephen King ellen. A világhírű amerikai író az X közösségi oldalon azt állította, hogy Kirk a melegek halálra kövezését szorgalmazta, amit később ugyan törölt és bocsánatkéréssel próbált enyhíteni, de a közvélemény és több intézmény szerint ez messze nem volt elegendő.
A Belfast Books nevű online áruház a történtek után bejelentette, hogy leveszi kínálatából Stephen King műveit.
Sokkal többet gondoltunk rólad, Stephen King, és bár ez anyagilag árthat nekünk, eltávolítjuk az összes könyvedet a weboldalunkról
– közölték. A cég azt is hozzátette:
Teljesen visszataszító és félretájékoztatott komment volt ez, amelyet egy kezdetleges bocsánatkérés nem tud jóvátenni. Ennél többre van szükség.
Mike Lee, Utah állam republikánus szenátora a közösségi médiában azt írta:
Osszák meg, ha egyetértenek abban, hogy Charlie Kirk örököseinek rágalmazás miatt perelniük kellene Stephen Kinget ezért a szörnyű, hamis vádat illetően. Átlépett egy határt. Ez drága mulatság lesz.
Stephen King gyorsan törölte bejegyzését és bocsánatot kért, de a Belfast Books közleménye szerint messze nem volt ez teljes értékű bocsánatkérés. Úgy fogalmaztak:
Ha Mr. King valóban megbánást tanúsítana, pénzt adományozna egy amerikai jótékonysági szervezetnek, amely a fegyveres erőszak áldozatait és családtagjaikat támogatja.
A vitát tovább súlyosbítja, hogy Charlie Kirket nemrég gyilkolták meg, az elkövetőnek tartott 22 éves Tyler Robinsont már őrizetbe vették.