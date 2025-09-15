Hírlevél

charlie kirk

Stephen King túl messzire ment: Charlie Kirk rágalmazása miatt bojkottot hirdettek ellene

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Egyre nagyobb hullámokat vet Stephen King botrányos kijelentése. A világhírű író hamisan állította, hogy Charlie Kirk a homoszexuálisok halálra kövezését támogatta, ám későbbi bocsánatkérése sokak szerint nem volt elégséges.
charlie kirkkönyvesboltStephen King

Charlie Kirk emlékét védve egy brit könyváruház drasztikus lépést tett Stephen King ellen. A világhírű amerikai író az X közösségi oldalon azt állította, hogy Kirk a melegek halálra kövezését szorgalmazta, amit később ugyan törölt és bocsánatkéréssel próbált enyhíteni, de a közvélemény és több intézmény szerint ez messze nem volt elegendő.

Charlie Kirk rágalmazása miatt egy brit online könyvesbolt törölte Stephen King könyveit, mert bocsánatkérése nem volt elégséges.
Fotó: AFP

Charlie Kirk neve körüli botrány

A Belfast Books nevű online áruház a történtek után bejelentette, hogy leveszi kínálatából Stephen King műveit. 

Sokkal többet gondoltunk rólad, Stephen King, és bár ez anyagilag árthat nekünk, eltávolítjuk az összes könyvedet a weboldalunkról

– közölték. A cég azt is hozzátette: 

Teljesen visszataszító és félretájékoztatott komment volt ez, amelyet egy kezdetleges bocsánatkérés nem tud jóvátenni. Ennél többre van szükség.

Mike Lee, Utah állam republikánus szenátora a közösségi médiában azt írta: 

Osszák meg, ha egyetértenek abban, hogy Charlie Kirk örököseinek rágalmazás miatt perelniük kellene Stephen Kinget ezért a szörnyű, hamis vádat illetően. Átlépett egy határt. Ez drága mulatság lesz.

Az író bocsánatkérése nem győzött meg

Stephen King gyorsan törölte bejegyzését és bocsánatot kért, de a Belfast Books közleménye szerint messze nem volt ez teljes értékű bocsánatkérés. Úgy fogalmaztak: 

Ha Mr. King valóban megbánást tanúsítana, pénzt adományozna egy amerikai jótékonysági szervezetnek, amely a fegyveres erőszak áldozatait és családtagjaikat támogatja.

A vitát tovább súlyosbítja, hogy Charlie Kirket nemrég gyilkolták meg, az elkövetőnek tartott 22 éves Tyler Robinsont már őrizetbe vették.

 

Charlie Kirk
