Stephen King túl messzire ment: Charlie Kirk rágalmazása miatt bojkottot hirdettek ellene

Charlie Kirk emlékét védve egy brit könyváruház drasztikus lépést tett Stephen King ellen. A világhírű amerikai író az X közösségi oldalon azt állította, hogy Kirk a melegek halálra kövezését szorgalmazta, amit később ugyan törölt és bocsánatkéréssel próbált enyhíteni, de a közvélemény és több intézmény szerint ez messze nem volt elegendő.

Charlie Kirk rágalmazása miatt egy brit online könyvesbolt törölte Stephen King könyveit, mert bocsánatkérése nem volt elégséges.

Fotó: AFP

Charlie Kirk neve körüli botrány

A Belfast Books nevű online áruház a történtek után bejelentette, hogy leveszi kínálatából Stephen King műveit.

Sokkal többet gondoltunk rólad, Stephen King, és bár ez anyagilag árthat nekünk, eltávolítjuk az összes könyvedet a weboldalunkról

– közölték. A cég azt is hozzátette:

Teljesen visszataszító és félretájékoztatott komment volt ez, amelyet egy kezdetleges bocsánatkérés nem tud jóvátenni. Ennél többre van szükség.

Mike Lee, Utah állam republikánus szenátora a közösségi médiában azt írta:

Osszák meg, ha egyetértenek abban, hogy Charlie Kirk örököseinek rágalmazás miatt perelniük kellene Stephen Kinget ezért a szörnyű, hamis vádat illetően. Átlépett egy határt. Ez drága mulatság lesz.

We thought so much more of you @StephenKing and even though this may harm us financially we’re removing all your books from our website.



Absolute abhorrent and ill informed comment in the first instance that an inchoate apology doesn’t begin to cover.



Go further. https://t.co/LNolrQISvp — Belfast Books (@BelfastBooks) September 12, 2025

Az író bocsánatkérése nem győzött meg

Stephen King gyorsan törölte bejegyzését és bocsánatot kért, de a Belfast Books közleménye szerint messze nem volt ez teljes értékű bocsánatkérés. Úgy fogalmaztak:

Ha Mr. King valóban megbánást tanúsítana, pénzt adományozna egy amerikai jótékonysági szervezetnek, amely a fegyveres erőszak áldozatait és családtagjaikat támogatja.

A vitát tovább súlyosbítja, hogy Charlie Kirket nemrég gyilkolták meg, az elkövetőnek tartott 22 éves Tyler Robinsont már őrizetbe vették.