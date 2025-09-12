Emlékművet állítana Charlie Kirknek a szenátor

Továbbra is sokkolja az amerikai konzervatívokat a Charlie Kirk ellen elkövetett merénylet. Daniel McCay, Utah állam szenátora gyűjtést indított, hogy méltó emlékművet állítsanak a tragikusan fiatalon elhunyt aktivistának – írja az amerikai Newsweek magazin.

Méltó emléket állítana a szenátor Charlie Kirk konzervatív aktivistának (Fotó: Getty Images via AFP)

Mint arról beszámoltunk, a Turning Point USA társalapítóját szerdán érte halálos lövés a Utah Valley Egyetem (UVU) kampuszán.

A szenátor GiveSendGo crowdfunding platformon „Utah Valley University Charlie Kirk Memorial” címmel indított 50000 dolláros adománygyűjtést, célként egy „méltó és maradandó” emlékmű létrehozása az egyetem területén. A tervek szerint az emlékművet egy plakett díszíti majd, rajta egy Kirktől származó idézettel:

A jó embereknek meg kell halniuk, de a halál nem ölheti meg a nevüket.

Charlie Kirk több volt, mint közéleti személyiség; mentor, motivátor és a fiatalok bajnoka volt, aki segített megérteni és megvédeni azokat az értékeket, amelyek nemzetünket erőssé teszik – hangsúlyozta McCay.

A 2001. szeptember 11-i terrortámadás évfordulóján a Pentagonnál tartott ünnepségen maga Donald Trump amerikai elnök is megemlékezett Kirkről, hozzátéve, hogy a konzervatív aktivista posztumusz megkapja az Elnöki Szabadság Érdemérmet.

Miközben a gyűjtés folyik, a hatóságok gőzerővel dolgoznak az elkövető kézre kerítésén. A csütörtöki sajtótájékoztatón elhangzott, hogy megtalálták a gyilkos fegyvert – egy tolózáras puskát –, és rendelkezésre áll megfigyelőkamerás felvétel is a gyanúsítottról, aki a beszámolók szerint „főiskolás korúnak tűnik”.

Az adománygyűjtés első napján már több mint 1200 dollár gyűlt össze. McCay szenátor ígérete szerint az esetleges többletösszeget ösztöndíjalapba helyezik, amely Kirk nevét viselve támogatja majd az UVU civil szerepvállalást és vezetést tanuló diákjait.