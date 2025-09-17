Nemkívánatosnak nyilvánította a keresztény lakost a muszlim polgármester

A Michigan állambeli Dearborn muszlim polgármestere, Abdullah H. Hammoud nyilvánosan közölte a település egyik keresztény lakójával, hogy nemkívánatos a városban – számol be róla a Fox News amerikai televíziós hálózat.

Dearborn rendelkezik a legnagyobb arányú muszlim népességgel az Egyesült Államokban (Fotó: Anadolu via AFP)

Dearborn városi tanácsának múlt heti ülésén a keresztény férfi, Ted Barham az ellen tiltakozott, hogy utcát neveztek el egy nyíltan a Hamász palesztin terrorszervezetet és a Hezbollah libanoni síita terrorszervezetet támogató médiavállalkozóról, Osama Siblaniról. Az utcanévtáblák avatásán Hammoud és más helyi tisztviselők is részt vettek.

Barham a táblákat ahhoz hasonlította, mintha egy utcát „Hezbollah utcának” vagy „Hamász utcának” neveznének el, „provokatívnak” nevezte őket, és hangsúlyozta, hogy keresztényként a békét szeretné ösztönözni. Befejezésül Jézus szavait idézte:

Boldogok a béketeremtők.

Hammoud polgármester reakciója sokakat megdöbbentett. Azt javasolta Barhamnek, hogy ne vezessen az adott útszakaszon, vagy ha mégis, csukja be a szemét, amikor arra jár.

Bár ön itt él, tudnia kell, hogy polgármesterként nem látom szívesen önt itt. És azon a napon, amikor elköltözik a városból, felvonulást szervezek, hogy megünnepeljük a távozását

– fogalmazott, bigottnak. Rasszistának és iszlamofóbnak nevezve Barhamet.

Dearborn, amely az Egyesült Államok legnagyobb arányú muszlim lakosságával rendelkező városa, régóta küzd a kulturális és politikai identitás kérdéseivel. Michigan államban nem csupán ezen a településen okoz vitákat a keresztény és a muszlim lakosság közti feszültség. Mint arról beszámoltunk, a közeli Dearborn Heights-ben az Egyesült Államok történetében először arab nyelvű felirat jelent meg egy rendőri szerv jelvényén, ami jelentős felháborodást váltott ki.