Egy éve jött ki a Draghi-jelentés, de Brüsszel egy lépést sem tett azért, hogy olcsóbb legyen az energia az EU-ban

Az eredmények az Európai Központi Bank volt elnöke, Mario Draghi jelentésének közzétételének évfordulóján jelentek meg, amely megállapította, hogy az EU drága áram- és gázárak miatt lemaradt versenytársaitól, ami gátolja a vállalatok nemzetközi versenyképességét.

Az európai országok egyre kiszolgáltatottabbak

A befolyásos Center for the Study of Democracy think tank új eredményei — amelyeket a Politico szemlézett — szerint az európai országok egyre kiszolgáltatottabbak az energiaár-sokkoknak: az erre utaló mutatók az elmúlt három évben több mint ötszörösére nőttek

Egy évvel azután, hogy Draghi az EU energiapiacainak megerősítését szorgalmazta, adataink szerint a megfizethetőség kockázata továbbra is magas, a kiskereskedelmi árak pedig Közép- és Kelet-Európa nagy részén még mindig 40–70 százalékkal magasabbak a válság előtti szintnél

— mondta Martin Vladimirov, a jelentés egyik szerzője. A jelentés szerint a megfizethetőség jelenleg jóval nagyobb fenyegetést jelent az EU energiaellátásának biztonságára, mint az Oroszország által az energiaáramlás fegyverként való felhasználása, az éghajlatváltozás vagy a rendszer megbízhatósága okozta bizonytalanságok. „Ez nemcsak a polgárok bizalmát befolyásolja, hanem a vállalkozások globális versenyképességét is” — figyelmeztet a Demokrácia Kutatóközpont értékelése.

Ahhoz, hogy Európa sikeresen végigvigye az energetikai átállás következő szakaszát, biztosítania kell, hogy a tiszta energia ne csak elérhető legyen, hanem mindenki számára hozzáférhető és gazdaságilag életképes is.

A jelentés rámutat, hogy egy területen megszökő sebezhetőség átterjedhet másokra is, tovább mélyítve az EU-országok között meglévő, gyakran történelmi gyökerekkel rendelkező szakadékokat. Ha az unió nem képes áthidalni az országok közötti különbségeket az energiaellátás biztonsága terén, az tovább erősítheti a regionális egyenlőtlenségeket, és alááshatja az EU gazdasági szuverenitását és éghajlat-politikai céljait — figyelmeztet a jelentés.