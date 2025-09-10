Egy éve jött ki a Draghi-jelentés, de Brüsszel egy lépést sem tett azért, hogy olcsóbb legyen az energia az EU-ban

Az eredmények az Európai Központi Bank volt elnöke, Mario Draghi jelentésének közzétételének évfordulóján jelentek meg, amely megállapította, hogy az EU drága áram- és gázárak miatt lemaradt versenytársaitól, ami gátolja a vállalatok nemzetközi versenyképességét.
A befolyásos Center for the Study of Democracy think tank új eredményei — amelyeket a Politico szemlézett — szerint az európai országok egyre kiszolgáltatottabbak az energiaár-sokkoknak: az erre utaló mutatók az elmúlt három évben több mint ötszörösére nőttek
Egy évvel azután, hogy Draghi az EU energiapiacainak megerősítését szorgalmazta, adataink szerint a megfizethetőség kockázata továbbra is magas, a kiskereskedelmi árak pedig Közép- és Kelet-Európa nagy részén még mindig 40–70 százalékkal magasabbak a válság előtti szintnél
— mondta Martin Vladimirov, a jelentés egyik szerzője. A jelentés szerint a megfizethetőség jelenleg jóval nagyobb fenyegetést jelent az EU energiaellátásának biztonságára, mint az Oroszország által az energiaáramlás fegyverként való felhasználása, az éghajlatváltozás vagy a rendszer megbízhatósága okozta bizonytalanságok. „Ez nemcsak a polgárok bizalmát befolyásolja, hanem a vállalkozások globális versenyképességét is” — figyelmeztet a Demokrácia Kutatóközpont értékelése.
Ahhoz, hogy Európa sikeresen végigvigye az energetikai átállás következő szakaszát, biztosítania kell, hogy a tiszta energia ne csak elérhető legyen, hanem mindenki számára hozzáférhető és gazdaságilag életképes is.
A jelentés rámutat, hogy egy területen megszökő sebezhetőség átterjedhet másokra is, tovább mélyítve az EU-országok között meglévő, gyakran történelmi gyökerekkel rendelkező szakadékokat. Ha az unió nem képes áthidalni az országok közötti különbségeket az energiaellátás biztonsága terén, az tovább erősítheti a regionális egyenlőtlenségeket, és alááshatja az EU gazdasági szuverenitását és éghajlat-politikai céljait — figyelmeztet a jelentés.
Draghi tavaly szeptemberi jelentésében azt írta: „az uniós vállalatok továbbra is az Egyesült Államokhoz képest 2–3-szor magasabb áramárakkal szembesülnek. A fizetett földgázárak 4–5-ször magasabbak. Ez az árkülönbség elsősorban Európa természeti erőforrások hiányából fakad, de alapvető problémák is vannak a közös energiapiacon.” Az egyik fő javaslat egy hatalmas állami és magánbefektetési program volt az elöregedő villamosenergia-hálózatok felújítására: a szakértők szerint a hálózatok hatékonysági hiányosságai jelentős többletköltségek forrásai. A vizsgálat szerint 2030-ig 584 milliárd euró, 2050-ig pedig akár 2,29 billió euró többletforrásra lenne szükség az infrastruktúra fejlesztéséhez.
Nem világos, mennyi finanszírozás áll majd rendelkezésre, de az EU energiaügyi vezetője, Dan Jorgensen feladata, hogy még az idén bemutassa az európai hálózatok átalakítására vonatkozó tervet.
A tisztviselők számára azonban némi megnyugvást jelenthet, hogy az orosz olaj- és gázfüggőség csökkentésével mérséklődhet a geopolitikai kockázatoknak való kitettség. Jorgensen vezetésével bevezettek egy új tervet az orosz import fokozatos megszüntetésére, amely szerint 2028-ig az új beszállítók növelik a termelést a kereslet kielégítése érdekében. Az EU emellett elindított egy megfizethető energia cselekvési tervet, amely többek között azt a lehetőséget vizsgálja, hogy európai vállalatok közvetlenül befektethessenek amerikai cseppfolyósított földgázprojektekbe.
Borítókép: Mario Draghi (Fotó: AFP)