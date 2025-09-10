Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Súlyos figyelmeztetés: Oroszország nélkül nincs megoldás a háborúra

Mario Draghi

Egy éve jött ki a Draghi-jelentés, de Brüsszel egy lépést sem tett azért, hogy olcsóbb legyen az energia az EU-ban

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy éve jött ki a Draghi-jelentés, de Brüsszel egy lépést sem tett azért, hogy olcsóbb legyen az energia az EU-ban: egy új elemzés szerint az európai vállalatok továbbra is sokkal többet fizetnek az energiáért, mint az Egyesült Államokban vagy Kínában lévő cégek – egy évvel azután, hogy egy mérföldkőnek számító jelentés arra figyelmeztetett, hogy az energia-politikai tétlenség gazdasági stagnáláshoz vezethet a kontinensen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mario DraghiBrüsszelenergiaárakversenyképességEurópai Unió

Az eredmények az Európai Központi Bank volt elnöke, Mario Draghi jelentésének közzétételének évfordulóján jelentek meg, amely megállapította, hogy az EU drága áram- és gázárak miatt lemaradt versenytársaitól, ami gátolja a vállalatok nemzetközi versenyképességét.

Az eredmények az Európai Központi Bank volt elnöke, Mario Draghi jelentésének közzétételének évfordulóján jelentek meg
Az eredmények az Európai Központi Bank volt elnöke, Mario Draghi jelentésének közzétételének évfordulóján jelentek meg.
Fotó: DOMINIKA ZARZYCKA / NurPhoto

Az európai országok egyre kiszolgáltatottabbak

A befolyásos Center for the Study of Democracy think tank új eredményei — amelyeket a Politico szemlézett — szerint az európai országok egyre kiszolgáltatottabbak az energiaár-sokkoknak: az erre utaló mutatók az elmúlt három évben több mint ötszörösére nőttek 

Egy évvel azután, hogy Draghi az EU energiapiacainak megerősítését szorgalmazta, adataink szerint a megfizethetőség kockázata továbbra is magas, a kiskereskedelmi árak pedig Közép- és Kelet-Európa nagy részén még mindig 40–70 százalékkal magasabbak a válság előtti szintnél

— mondta Martin Vladimirov, a jelentés egyik szerzője. A jelentés szerint a megfizethetőség jelenleg jóval nagyobb fenyegetést jelent az EU energiaellátásának biztonságára, mint az Oroszország által az energiaáramlás fegyverként való felhasználása, az éghajlatváltozás vagy a rendszer megbízhatósága okozta bizonytalanságok. „Ez nemcsak a polgárok bizalmát befolyásolja, hanem a vállalkozások globális versenyképességét is” — figyelmeztet a Demokrácia Kutatóközpont értékelése.

Ahhoz, hogy Európa sikeresen végigvigye az energetikai átállás következő szakaszát, biztosítania kell, hogy a tiszta energia ne csak elérhető legyen, hanem mindenki számára hozzáférhető és gazdaságilag életképes is.

A jelentés rámutat, hogy egy területen megszökő sebezhetőség átterjedhet másokra is, tovább mélyítve az EU-országok között meglévő, gyakran történelmi gyökerekkel rendelkező szakadékokat. Ha az unió nem képes áthidalni az országok közötti különbségeket az energiaellátás biztonsága terén, az tovább erősítheti a regionális egyenlőtlenségeket, és alááshatja az EU gazdasági szuverenitását és éghajlat-politikai céljait — figyelmeztet a jelentés.

Dömötör Csaba: Európa egyszerre került gazdasági, biztonsági, külpolitikai és identitásválságba
Orbán Viktor: Senki nem a hanyatlást akarja menedzselni, hanem mindannyian újra naggyá akarjuk tenni Európát
Nagy Márton: Nem jó felé halad az Európai Unió gazdaságpolitikája

Draghi: Az uniós vállalatok továbbra is 2–3-szor magasabb áramárakkal szembesülnek

Draghi tavaly szeptemberi jelentésében azt írta: „az uniós vállalatok továbbra is az Egyesült Államokhoz képest 2–3-szor magasabb áramárakkal szembesülnek. A fizetett földgázárak 4–5-ször magasabbak. Ez az árkülönbség elsősorban Európa természeti erőforrások hiányából fakad, de alapvető problémák is vannak a közös energiapiacon.” Az egyik fő javaslat egy hatalmas állami és magánbefektetési program volt az elöregedő villamosenergia-hálózatok felújítására: a szakértők szerint a hálózatok hatékonysági hiányosságai jelentős többletköltségek forrásai. A vizsgálat szerint 2030-ig 584 milliárd euró, 2050-ig pedig akár 2,29 billió euró többletforrásra lenne szükség az infrastruktúra fejlesztéséhez.

Nem világos, mennyi finanszírozás áll majd rendelkezésre, de az EU energiaügyi vezetője, Dan Jorgensen feladata, hogy még az idén bemutassa az európai hálózatok átalakítására vonatkozó tervet.

A tisztviselők számára azonban némi megnyugvást jelenthet, hogy az orosz olaj- és gázfüggőség csökkentésével mérséklődhet a geopolitikai kockázatoknak való kitettség. Jorgensen vezetésével bevezettek egy új tervet az orosz import fokozatos megszüntetésére, amely szerint 2028-ig az új beszállítók növelik a termelést a kereslet kielégítése érdekében. Az EU emellett elindított egy megfizethető energia cselekvési tervet, amely többek között azt a lehetőséget vizsgálja, hogy európai vállalatok közvetlenül befektethessenek amerikai cseppfolyósított földgázprojektekbe.

Borítókép: Mario Draghi (Fotó: AFP)

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!