Veszélyes dolog derült ki az EU-ról, ezt már Brüsszel nem titkolhatja tovább

Mario Draghi keddi sajtótájékoztatóján az Európai Bizottságot okolta azért, hogy az EU versenyképessége gyengébb, mint 12 hónappal ezelőtt. Szerinte az elmúlt év nem hozott előrelépést, inkább a kihívások halmozódtak: az innováció lemarad, a termelékenység alacsony, és a globális verseny erősödik.

Mario Draghi, az Európai Központi Bank volt elnöke Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU

Egy évvel később Európa nehezebb helyzetben van

– jelentette ki Draghi, hozzátéve, hogy Európában a „növekedési modellünk gyengül, sebezhetőségünk nő”, és hogy „a tétlenség veszélyezteti nemcsak versenyképességünket, hanem szuverenitásunkat is”.

Draghi hangsúlyozta: ha az EU nem lép fel gyorsan és hatékonyan, akkor a kontinens gazdasági hátránya tovább nőhet az USA-val és Kínával szemben. Szerinte szükség van strukturális reformokra, az iparpolitika, a technológiafejlesztés és az oktatás megerősítésére, valamint olyan politikákra, amelyek ösztönzik a beruházást és az innovációt. Emellett Draghi figyelmeztetett arra, hogy a politikai akarat hiánya és a cselekvés késése hosszú távon Európa geopolitikai pozícióját is gyengítheti.

Nemrég arról írtunk, hogy éve jött ki a Draghi-jelentés, de Brüsszel egy lépést sem tett azért, hogy olcsóbb legyen az energia az EU-ban: egy új elemzés szerint az európai vállalatok továbbra is sokkal többet fizetnek az energiáért, mint az Egyesült Államokban vagy Kínában lévő cégek – egy évvel azután, hogy egy mérföldkőnek számító jelentés arra figyelmeztetett, hogy az energia-politikai tétlenség gazdasági stagnáláshoz vezethet a kontinensen.