Újabb dróntámadás? Bezárták a koppenhágai és oslói repülőtereket

Dánia és Norvégia kénytelen volt ideiglenesen bezárni fő repülőtereit a drónészlelések miatt, amíg kedden újra meg nem nyitják azokat – írja a BBC.

Koppenhága mellett az oslói repülőteret is lezárták drónészlelés miatt Fotó: BAI YUN / XINHUA

A dán rendőrség egy sajtótájékoztatón elmondta, hogy nem tudta megerősíteni a koppenhágai repülőtér környékén látott drónok típusát vagy számát.

Nem tudni, honnan származnak a drónok. Az sem ismert, hogy azóta hová repültek

– mondta Jakob Hansen rendőrhelyettes.

A koppenhágai repülőtér működése helyi idő szerint körülbelül 0:30-kor indult újra, miután egy drónészlelés miatt közel négy órára felfüggesztették a járatokat. Az oslói repülőtér is újra megnyitotta kapuit a légtér mintegy négy órás lezárása után.

A dán rendőrség azt is közölte, hogy a nyomozás részeként „számos intézkedést fognak végrehajtani”, de nem erősítették meg, hogy mik lehetnek ezek az intézkedések. A hatóságok közlése szerint hétfő este két-három nagyméretű drón repült a koppenhágai repülőtér környékén. A repülőtéren körülbelül négy órára felfüggesztették a felszállásokat és a leszállásokat.

Egy közleményben a repülőtér figyelmeztetett a folyamatos késésekre és járattörlésekre, és arra kérte az utasokat, hogy érdeklődjenek járatuk állapotáról a légitársaságuknál.

Amikor újságírók kérdezték, hogy a drónok orosz eredetűek-e, Hansen azt mondta, hogy ezt nem tudja megerősíteni vagy cáfolni. Egy későbbi közösségi médiás bejegyzésben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök utalt a NATO légterének „Oroszország általi megsértésére” Koppenhágában szeptember 22-én, de nem jelölte meg az információ forrását.

Az EU és a NATO vezetői nem tettek közzé nyilvánosan semmit a felelősségről. A rendőrség közölte, hogy szeptember 23-án, kedden helyi idő szerint 07:00 órakor újabb sajtótájékoztatót tartanak. A koppenhágai repülőtér szóvivője megerősítette, hogy hétfőn helyi idő szerint 20:30 körül lezárták a repülőtér feletti légteret azonosítatlan drónok miatt.

Egyetlen repülőgép sem szállhat fel vagy le a repülőtéren, és emiatt több járatot más repülőterekre irányítanak át

– áll a közleményükben.