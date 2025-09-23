Hírlevél

Újabb dróntámadás? Bezárták a koppenhágai és oslói repülőtereket

Újabb dróntámadás? Bezárták a koppenhágai és oslói repülőtereket

Dánia és Norvégia fő repülőterei órákra leálltak hétfő este, miután azonosítatlan drónokat észleltek a légterükben. Koppenhágában két-három nagyméretű drónt láttak, emiatt közel négy órára leálltak a felszállások és leszállások, legalább 35 járatot más repülőterekre irányítottak. Oslóban éjfélkor zárták le a légteret, amelyet hajnalban nyitottak meg újra. A dán és norvég rendőrség közösen vizsgálja az eseteket, de egyelőre nem tudni, honnan származtak a drónok, és hogy van-e kapcsolat a két incidens között.
Dánia és Norvégia kénytelen volt ideiglenesen bezárni fő repülőtereit a drónészlelések miatt, amíg kedden újra meg nem nyitják azokat – írja a BBC.

drón
Koppenhága mellett az oslói repülőteret is lezárták drónészlelés miatt Fotó: BAI YUN / XINHUA

A dán rendőrség egy sajtótájékoztatón elmondta, hogy nem tudta megerősíteni a koppenhágai repülőtér környékén látott drónok típusát vagy számát.

Nem tudni, honnan származnak a drónok. Az sem ismert, hogy azóta hová repültek

– mondta Jakob Hansen rendőrhelyettes.

A koppenhágai repülőtér működése helyi idő szerint körülbelül 0:30-kor indult újra, miután egy drónészlelés miatt közel négy órára felfüggesztették a járatokat. Az oslói repülőtér is újra megnyitotta kapuit a légtér mintegy négy órás lezárása után. 

A dán rendőrség azt is közölte, hogy a nyomozás részeként „számos intézkedést fognak végrehajtani”, de nem erősítették meg, hogy mik lehetnek ezek az intézkedések. A hatóságok közlése szerint hétfő este két-három nagyméretű drón repült a koppenhágai repülőtér környékén. A repülőtéren körülbelül négy órára felfüggesztették a felszállásokat és a leszállásokat.

Egy közleményben a repülőtér figyelmeztetett a folyamatos késésekre és járattörlésekre, és arra kérte az utasokat, hogy érdeklődjenek járatuk állapotáról a légitársaságuknál.

Amikor újságírók kérdezték, hogy a drónok orosz eredetűek-e, Hansen azt mondta, hogy ezt nem tudja megerősíteni vagy cáfolni. Egy későbbi közösségi médiás bejegyzésben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök utalt a NATO légterének „Oroszország általi megsértésére” Koppenhágában szeptember 22-én, de nem jelölte meg az információ forrását.

Az EU és a NATO vezetői nem tettek közzé nyilvánosan semmit a felelősségről. A rendőrség közölte, hogy szeptember 23-án, kedden helyi idő szerint 07:00 órakor újabb sajtótájékoztatót tartanak. A koppenhágai repülőtér szóvivője megerősítette, hogy hétfőn helyi idő szerint 20:30 körül lezárták a repülőtér feletti légteret azonosítatlan drónok miatt.

Egyetlen repülőgép sem szállhat fel vagy le a repülőtéren, és emiatt több járatot más repülőterekre irányítanak át

 – áll a közleményükben. 

A Flightradar24 járatkövető weboldal arról számolt be, hogy legalább 35 Koppenhágába tartó járatot kellett eltéríteni a repülőtér bezárása miatt – írja a lap.

Hétfő este Oslóban egy drónt észleltek a fő repülőtér közelében – erősítette meg a norvég rendőrség az NRK helyi médiának. A repülőtér szóvivője az NRK közszolgálati műsorszolgáltatónak elmondta, hogy a repülőtér feletti légteret helyi idő szerint 00:00 órakor lezárták „drónmegfigyelés” miatt, és minden járatot a legközelebbi repülőtérre irányítanak át.

Helyi idő szerint 04:30 körül a szóvivő közölte, hogy az oslói repülőtér újra megnyílt. A dán rendőrség együttműködik a norvég hatóságokkal annak tisztázása érdekében, hogy van-e összefüggés – mondta Koppenhága helyettes rendőrfelügyelője egy sajtótájékoztatón.

