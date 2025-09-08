Hatalmas botrány: elért egy NATO-tagországot a háború

„A drón fegyvertelen, cirill betűs feliratok láthatók rajta” – nyilatkozta Agnieszka Kepka, a lublini ügyészség szóvivője, írja a The Kyiv Independent.

A lengyel-belarusz határátkelő beton páncéltörő akadályok és szögesdrót mögött (Fotó: AFP/Wojtek Radwanski)

A helyi rendőrség megerősítette, hogy a roncsokat szeptember 7-én késő este találták meg a Terespol határátkelő közelében, a határőrség bejelentése után, sérülés nem történt – számolt be az RMF FM.

Drónok: az esemény háttere

Az incidens nem egyedülálló: augusztus 20-án egy orosz drón zuhant le Kelet-Lengyelországban, szeptember 3-án pedig két drón lépte át a lengyel légteret éjszaka, de nem lőtték le őket, mivel nem jelentettek fenyegetést.

Lengyelország többször is azzal vádolta Moszkvát, hogy drónokkal próbálja feltérképezni a védelmi képességeit. Az ország, a NATO keleti szárnyán fekvő tagállam, 2022 óta a legfőbb támogatói között van Kijevnek, és tartalékokat, harckocsikat, nehézfelszerelést és lőszert küldött Ukrajnának.

Stratégiai jelentőség

Lublin megye, ahol a drónt találták, egyszerre határos Belarussziával és Ukrajnával, így a térség kulcsfontosságú a NATO stratégiájában. A nyugati vezetők folyamatosan figyelmeztetnek a szélesebb körű konfrontáció kockázatára Oroszországgal, így Lengyelország szerepe a szövetség keleti frontján stratégiailag kiemelt.

