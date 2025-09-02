Álmatlan éjszakák Ukrajnában: támadtak az orosz drónok

Az orosz erők szeptember 2-án hajnalban drónokat indítottak legalább három ukrán megye ellen – Odessza, Szumi és Kijev –, a támadások halálos áldozatokkal jártak és civil infrastruktúrában is károkat okoztak – írja a The Kyiv Independent.

Orosz dróntámadás érte Ukrajnát

Fotó: OLEKSANDR GIMANOV / AFP

Halálos dróntámadás Kijev megyében

Kijev megyében egy orosz dróncsapás a Bila Cerkva nevű várost célozta, egy ember meghalt és többen megsérültek – közölte Volodimir Vovkotrub, a városi tanács titkára. A támadás tüzet okozott, amelyet a megyei kormányzó, Mikola Kalasnyik beszámolója szerint már sikerült eloltani. Itt egy férfi holttestét találták meg egy garázs romjai között.

#Київщина: у ніч на 2 вересня російські війська масовано атакували Білу Церкву БпЛА



На жаль, під час ліквідації пожежі рятувальники виявили загиблу людину.



Внаслідок ударів виникли руйнація та займання ангарів і трьохповерхової будівлі підприємства. Загоряння ліквідовані. pic.twitter.com/SMGzjq2Kf0 — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) September 2, 2025

Északkelet-Ukrajnában, Szumi városában az orosz drónok ipari épületeket találtak el és hatalmas tűz ütött ki – közölte Oleh Hrihorov megyei kormányzó hivatalos Telegram-csatornáján. Az ideiglenes polgármester, Artem Kobzar megerősítette, hogy két robbanás egy óvoda közelében történt. Később Szerhij Krivosenko, a Szumi Katonai Közigazgatás vezetője arról számolt be, hogy egy piac épülete megsemmisült, négy lakóépület megsérült és körülbelül 50 ablak kitört. Több ember megsérült, köztük egy gyermek.

Dél-Ukrajnában, Odessza megyében az Izmaili Járási Közigazgatás arról számolt be, hogy az orosz drónok a kikötői infrastruktúrát célozták, tüzeket okozva.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy a háború során Kijev helyzete egyre nehezebbé válik, mivel Zelenszkij kutyaszorítóban van.