dróncsapás

Álmatlan éjszakák Ukrajnában: támadtak az orosz drónok

Az éjszaka folyamán ismét dróntámadások érték Ukrajnát, amelyek Kijev, Szumi és Odessza megyéket sújtották. A dróncsapások tüzeket okoztak, több civil épület megrongálódott, és halálos áldozatokat is követeltek. Szumiban egy piac épülete semmisült meg, gyerek is van a sérültek között, míg Kijev közelében, Bila Cerkvában egy ember életét vesztette. Az odesszai kikötői infrastruktúrát is orosz dróntámadás érte, de ott nem jelentettek áldozatokat.
Az orosz erők szeptember 2-án hajnalban drónokat indítottak legalább három ukrán megye ellen – Odessza, Szumi és Kijev –, a támadások halálos áldozatokkal jártak és civil infrastruktúrában is károkat okoztak – írja a The Kyiv Independent. 

Orosz dróntamadás érte Ukrajnát
Orosz dróntámadás érte Ukrajnát
Halálos dróntámadás Kijev megyében

Kijev megyében egy orosz dróncsapás a Bila Cerkva nevű várost célozta, egy ember meghalt és többen megsérültek – közölte Volodimir Vovkotrub, a városi tanács titkára. A támadás tüzet okozott, amelyet a megyei kormányzó, Mikola Kalasnyik beszámolója szerint már sikerült eloltani. Itt egy férfi holttestét találták meg egy garázs romjai között.

Északkelet-Ukrajnában, Szumi városában az orosz drónok ipari épületeket találtak el és hatalmas tűz ütött ki – közölte Oleh Hrihorov megyei kormányzó hivatalos Telegram-csatornáján. Az ideiglenes polgármester, Artem Kobzar megerősítette, hogy két robbanás egy óvoda közelében történt. Később Szerhij Krivosenko, a Szumi Katonai Közigazgatás vezetője arról számolt be, hogy egy piac épülete megsemmisült, négy lakóépület megsérült és körülbelül 50 ablak kitört. Több ember megsérült, köztük egy gyermek.

Dél-Ukrajnában, Odessza megyében az Izmaili Járási Közigazgatás arról számolt be, hogy az orosz drónok a kikötői infrastruktúrát célozták, tüzeket okozva.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy a háború során Kijev helyzete egyre nehezebbé válik, mivel Zelenszkij kutyaszorítóban van.

