Most érkezett: újabb repülőteret kellett lezárni drónok miatt

Most érkezett: újabb repülőteret kellett lezárni drónok miatt

56 perce
Az aalborgi repülőteret szerdán lezárták, miután drónokat észleltek a légterében – közölte a repülőtér szóvivője. Ez az eset két nappal azután történt, hogy Koppenhágában hasonló incidens miatt kellett lezárni a fővárosi repteret. Drónok okoznak félelmet Európában.
A rendőrség X-en közzétett közleménye szerint: drónokat észleltek az Aalborg Repülőtér közelében, és a légteret lezárták. A rendőrség a helyszínen van és további vizsgálatokat folytat.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök a drónok miatt figyelmeztetett (Fotó: AFP)
Drónok miatt retteg Európa

Az Eurocontrol, az európai légi forgalmi irányítást felügyelő ügynökség bejelentette, hogy az aalborgi repülőtéren a le- és felszállások „nulla rátán" lesznek csütörtök reggelig.

A kis repülőtér lezárása négy járatot érintett a Scandinavian Airlines (SAS), a Norwegian légitársaság és a holland KLM részéről.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök a koppenhágai incidenst „a dán kritikus infrastruktúra elleni eddigi legsúlyosabb támadásnak" nevezte, amely mintegy 100 járat törlését eredményezte és több tízezer utast érintett.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kedden úgy nyilatkozott, hogy a drónok „a határainkon tapasztalható folyamatos kihívások mintázatának részét képezik".

A rendőrség közlése szerint drónokat észleltek az esbjergi és sonderborgi repülőtereken, valamint a skrydstrupi légibázison is. Norvégiában hétfő este három órára lezárták az oslói repülőtér légterét egy drón észlelése miatt.

Az aalborgi repülőtér jóval kisebb, mint a fővárosi, de a lezárás így is jelentős fennakadásokat okozott a légi közlekedésben.

 

