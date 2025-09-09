Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Oroszország bejelentette: ez lehet a kulcs az ukrán háború lezárásához

dróntámadás

Újabb dróntámadások követeltek civil életeket

21 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A legutóbbi támadások ismét bebizonyították, hogy a háború következményei messze túlmutatnak a frontvonalakon. A dróntámadások civil áldozatokat követeltek, autót, házakat és kormányépületet értek találatok, a károk pedig több város mindennapjait érintették.
Link másolása
Vágólapra másolva!
dróntámadásKijevSzocsi

Az elmúlt napokban újabb halálos dróntámadások rázták meg mind Oroszországot, mind Ukrajnát. Szocsiban egy férfi vesztette életét, amikor autóját találat érte, Ukrajnában pedig egy tömeges légicsapás nyomán a kijevi kormányzati negyedben csaptak fel a lángok, és több civil is meghalt.

Dróntámadás érte Kijev kormányzati negyedét. A Miniszteri Kabinet épülete lángokba borult, civilek haltak meg és súlyos károk keletkeztek.
Dróntámadás érte Kijev kormányzati negyedét. A Miniszteri Kabinet épülete lángokba borult, civilek haltak meg és súlyos károk keletkeztek
Fotó: AFP

Venyamin Kondratyev, a Krasznodari terület kormányzója arról számolt be, hogy Szocsiban egy autót ért találat

Tragikus hírek érkeztek az Adler kerületből. A kijevi rezsim kísérletet tett arra, hogy civil objektumokat támadjon, ennek következtében egy férfi életét vesztette. A drón repeszei eltalálták az autót, amelyet vezetett

– közölte. A kormányzó hozzátette: előzetes információk szerint hat magánház is megrongálódott, sérültek homlokzatok, tetők, ablakok és kerítések. A helyszínen jelenleg is a katasztrófa-elhárítók és a speciális egységek dolgoznak. Andrej Proszunyin, Szocsi polgármestere hangsúlyozta, hogy a lakosság nincs közvetlen veszélyben: 

Jelenleg nincs veszély a város lakóira és vendégeire, az infrastruktúra zavartalanul működik, a repülőtér fogadja és indítja a járatokat. Arra kérem a szocsiakat és a turistákat, hogy őrizzék meg a nyugalmukat, és csak a hivatalos információknak higgyenek.

Dróntámadás a kijevi kormányzati negyedben

Ukrajnában szeptember 7-én rekordszámú drónt és rakétát indítottak az orosz erők. A támadás 810 drónt és 13 rakétát jelentett, amelyek országszerte településeket céloztak. 

Három ember halt meg, köztük egy két hónapos csecsemő és az édesanyja, további húsz ember megsérült.

A legsúlyosabb találat Kijevben érte a Miniszteri Kabinet épületét. Az épület felső emeletein a tűz gyorsan terjedt, a mentőalakulatok folyamatosan dolgoztak a lángok megfékezésén és a romok eltakarításán.

 A tűz gyorsan terjedt

– mondta az ukrán katasztrófavédelem vezetője. Julija Szviridenko miniszterelnök a támadást a háború új szakaszának nevezte. 

Ez nem egy békét kereső ország viselkedése. Ez nyílt gúny minden diplomáciai erőfeszítéssel szemben

– hangsúlyozta. Az Európai Unió ukrajnai nagykövete, Katarina Mathernova úgy vélte, csak a rakéta hibás működése akadályozta meg, hogy az épület teljesen összeomoljon.

 A bizonyíték itt van előttünk: Putyin szándékosan az ország létfontosságú elemeit – a kormányt, az energiát, az embereket – veszi célba

– fogalmazott.

A dróntámadások következményei

A támadások nemcsak emberéleteket követeltek, hanem jelentős anyagi károkat is okoztak. 

A Kijevi Közgazdasági Iskola szerint 2024 novemberéig az orosz agresszió 883 közigazgatási épületet rongált vagy pusztított el, mintegy 0,8 milliárd dolláros veszteséget okozva.

A Truth Hounds nevű ukrán jogvédő szervezet jogi igazgatója emlékeztetett: 

Potenciálisan a szeptember 7-i támadás is háborús bűncselekménynek minősülhet.

A Genfi Egyezmények értelmében ugyanis minden olyan létesítmény civil objektumnak számít, amely nem katonai célpont, és aránytalan károkozás esetén a támadás jogellenesnek tekinthető.

A szocsi és a kijevi események egyaránt rávilágítanak arra, hogy a dróntámadások mindkét országban közvetlenül a civil lakosságot sújtják. 

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!