Az elmúlt napokban újabb halálos dróntámadások rázták meg mind Oroszországot, mind Ukrajnát. Szocsiban egy férfi vesztette életét, amikor autóját találat érte, Ukrajnában pedig egy tömeges légicsapás nyomán a kijevi kormányzati negyedben csaptak fel a lángok, és több civil is meghalt.
Venyamin Kondratyev, a Krasznodari terület kormányzója arról számolt be, hogy Szocsiban egy autót ért találat.
Tragikus hírek érkeztek az Adler kerületből. A kijevi rezsim kísérletet tett arra, hogy civil objektumokat támadjon, ennek következtében egy férfi életét vesztette. A drón repeszei eltalálták az autót, amelyet vezetett
– közölte. A kormányzó hozzátette: előzetes információk szerint hat magánház is megrongálódott, sérültek homlokzatok, tetők, ablakok és kerítések. A helyszínen jelenleg is a katasztrófa-elhárítók és a speciális egységek dolgoznak. Andrej Proszunyin, Szocsi polgármestere hangsúlyozta, hogy a lakosság nincs közvetlen veszélyben:
Jelenleg nincs veszély a város lakóira és vendégeire, az infrastruktúra zavartalanul működik, a repülőtér fogadja és indítja a járatokat. Arra kérem a szocsiakat és a turistákat, hogy őrizzék meg a nyugalmukat, és csak a hivatalos információknak higgyenek.
Ukrajnában szeptember 7-én rekordszámú drónt és rakétát indítottak az orosz erők. A támadás 810 drónt és 13 rakétát jelentett, amelyek országszerte településeket céloztak.
Három ember halt meg, köztük egy két hónapos csecsemő és az édesanyja, további húsz ember megsérült.
A legsúlyosabb találat Kijevben érte a Miniszteri Kabinet épületét. Az épület felső emeletein a tűz gyorsan terjedt, a mentőalakulatok folyamatosan dolgoztak a lángok megfékezésén és a romok eltakarításán.
A tűz gyorsan terjedt
– mondta az ukrán katasztrófavédelem vezetője. Julija Szviridenko miniszterelnök a támadást a háború új szakaszának nevezte.
Ez nem egy békét kereső ország viselkedése. Ez nyílt gúny minden diplomáciai erőfeszítéssel szemben
– hangsúlyozta. Az Európai Unió ukrajnai nagykövete, Katarina Mathernova úgy vélte, csak a rakéta hibás működése akadályozta meg, hogy az épület teljesen összeomoljon.
A bizonyíték itt van előttünk: Putyin szándékosan az ország létfontosságú elemeit – a kormányt, az energiát, az embereket – veszi célba
– fogalmazott.
A támadások nemcsak emberéleteket követeltek, hanem jelentős anyagi károkat is okoztak.
A Kijevi Közgazdasági Iskola szerint 2024 novemberéig az orosz agresszió 883 közigazgatási épületet rongált vagy pusztított el, mintegy 0,8 milliárd dolláros veszteséget okozva.
A Truth Hounds nevű ukrán jogvédő szervezet jogi igazgatója emlékeztetett:
Potenciálisan a szeptember 7-i támadás is háborús bűncselekménynek minősülhet.
A Genfi Egyezmények értelmében ugyanis minden olyan létesítmény civil objektumnak számít, amely nem katonai célpont, és aránytalan károkozás esetén a támadás jogellenesnek tekinthető.
A szocsi és a kijevi események egyaránt rávilágítanak arra, hogy a dróntámadások mindkét országban közvetlenül a civil lakosságot sújtják.