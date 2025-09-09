Újabb dróntámadások követeltek civil életeket

Az elmúlt napokban újabb halálos dróntámadások rázták meg mind Oroszországot, mind Ukrajnát. Szocsiban egy férfi vesztette életét, amikor autóját találat érte, Ukrajnában pedig egy tömeges légicsapás nyomán a kijevi kormányzati negyedben csaptak fel a lángok, és több civil is meghalt.

Dróntámadás érte Kijev kormányzati negyedét. A Miniszteri Kabinet épülete lángokba borult, civilek haltak meg és súlyos károk keletkeztek

Fotó: AFP

Venyamin Kondratyev, a Krasznodari terület kormányzója arról számolt be, hogy Szocsiban egy autót ért találat.

Tragikus hírek érkeztek az Adler kerületből. A kijevi rezsim kísérletet tett arra, hogy civil objektumokat támadjon, ennek következtében egy férfi életét vesztette. A drón repeszei eltalálták az autót, amelyet vezetett

– közölte. A kormányzó hozzátette: előzetes információk szerint hat magánház is megrongálódott, sérültek homlokzatok, tetők, ablakok és kerítések. A helyszínen jelenleg is a katasztrófa-elhárítók és a speciális egységek dolgoznak. Andrej Proszunyin, Szocsi polgármestere hangsúlyozta, hogy a lakosság nincs közvetlen veszélyben:

Jelenleg nincs veszély a város lakóira és vendégeire, az infrastruktúra zavartalanul működik, a repülőtér fogadja és indítja a járatokat. Arra kérem a szocsiakat és a turistákat, hogy őrizzék meg a nyugalmukat, és csak a hivatalos információknak higgyenek.

Dróntámadás a kijevi kormányzati negyedben

Ukrajnában szeptember 7-én rekordszámú drónt és rakétát indítottak az orosz erők. A támadás 810 drónt és 13 rakétát jelentett, amelyek országszerte településeket céloztak.

Három ember halt meg, köztük egy két hónapos csecsemő és az édesanyja, további húsz ember megsérült.

A legsúlyosabb találat Kijevben érte a Miniszteri Kabinet épületét. Az épület felső emeletein a tűz gyorsan terjedt, a mentőalakulatok folyamatosan dolgoztak a lángok megfékezésén és a romok eltakarításán.

A tűz gyorsan terjedt

– mondta az ukrán katasztrófavédelem vezetője. Julija Szviridenko miniszterelnök a támadást a háború új szakaszának nevezte.

Ez nem egy békét kereső ország viselkedése. Ez nyílt gúny minden diplomáciai erőfeszítéssel szemben

– hangsúlyozta. Az Európai Unió ukrajnai nagykövete, Katarina Mathernova úgy vélte, csak a rakéta hibás működése akadályozta meg, hogy az épület teljesen összeomoljon.

A bizonyíték itt van előttünk: Putyin szándékosan az ország létfontosságú elemeit – a kormányt, az energiát, az embereket – veszi célba

– fogalmazott.