Egyesült Államok

Egyesült Államok

Az Egyesült Államok iráni állampolgárokat deportál

A Trump-kormányzat egy mintegy 100 fős iráni csoportot deportál az Egyesült Államokból Iránba – közölte két magas rangú iráni tisztviselő, akik részt vettek a tárgyalásokon, valamint egy amerikai tisztviselő, aki ismeri a terveket.
Az iráni tisztviselők szerint a gép, amelyet az Egyesült Államok bérelt, hétfő este indult Louisianából, és várhatóan kedden, Kataron keresztül érkezik Iránba. Az amerikai tisztviselő megerősítette, hogy a tervek a végső szakaszban vannak. Mindhárom forrás a névtelenségét kérte, mert nem voltak felhatalmazva arra, hogy nyilvánosan beszéljenek a részletekről – írja a The New York Times.

Egyesült Államok
Ez a deportálás a Trump-adminisztráció egyik legkeményebb lépése, amelyben a migránsokat visszaküldik hazájukba – fogalmaz a lap. 

Idén már deportált az Egyesült Államok irániakat Costa Ricába és Panamába. A kiterjedő deportációs kampány jogi eljárásokat von maga után a bevándorlásvédő szervezetek részéről.

Az Egyesült Államok évtizedekig menedéket nyújtott Iránból menekülő embereknek. 

