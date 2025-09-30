Az Egyesült Államok iráni állampolgárokat deportál

Az iráni tisztviselők szerint a gép, amelyet az Egyesült Államok bérelt, hétfő este indult Louisianából, és várhatóan kedden, Kataron keresztül érkezik Iránba. Az amerikai tisztviselő megerősítette, hogy a tervek a végső szakaszban vannak. Mindhárom forrás a névtelenségét kérte, mert nem voltak felhatalmazva arra, hogy nyilvánosan beszéljenek a részletekről – írja a The New York Times.

Az Amerikai Egyesült Államok Capitoliuma Fotó: ANNA MONEYMAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ez a deportálás a Trump-adminisztráció egyik legkeményebb lépése, amelyben a migránsokat visszaküldik hazájukba – fogalmaz a lap.

Idén már deportált az Egyesült Államok irániakat Costa Ricába és Panamába. A kiterjedő deportációs kampány jogi eljárásokat von maga után a bevándorlásvédő szervezetek részéről.

Az Egyesült Államok évtizedekig menedéket nyújtott Iránból menekülő embereknek.