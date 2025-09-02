Ekkor bukhat a francia kormány

Miután hétfőn fogadta a Kommunista Párt képviselőit, Bayrou francia miniszterelnök kedden a jobboldali Nemzeti Tömörüléssel (RN) és más pártok képviselőivel ül le tárgyalni. A következő napokban további találkozókra is sor kerül.

Bayrou francia miniszterelnök maratoni egyeztetései aligha akadályozzák meg a bizalmatlansági szavazást (Fotó: QUENTIN TOP / Hans Lucas)

De a maratoni konzultációk ellenére a politikai egyensúly megváltoztatásának esélye továbbra is csekély. A baltól a jobboldalig a legtöbb ellenzéki párt már bejelentette, hogy szeptember 8-án a kormány ellen fog szavazni.

Még Bayrou saját kormánykoalícióján belül is egyre láthatóbbak a repedések.

Bruno Retailleau belügyminiszter arra kérte a republikánusokat, hogy támogassák a miniszterelnököt, és ne „álljanak a gyújtogatók mellé”, akik a kormány megbuktatására törekednek.

Ennek ellenére több konzervatív képviselő már jelezte, hogy nemmel szavaz, és olyan pártvezetők, mint Laurent Wauquiez, komoly változtatásokat követelnek a vitatott 2026-os költségvetési tervben, mielőtt bármilyen támogatást nyújtanának – írja az Euronews.

A baloldalon a Zöldek és az Engedetlen Franciaország párt még a tárgyalásokban sem hajlandó részt venni, értelmetlennek nevezve azokat. A szocialisták – akik csütörtökön találkoznak Bayrou-val – már szintén egyértelművé tették álláspontjukat.

„Szeptember 8-án mennie kell” – fogalmazott keményen a párt vezetője, Olivier Faure a francia állami televízióban, hozzátéve, hogy Bayrou-tól most már csak a „viszontlátásra” szavakat várja.

Perspective - French PM Bayrou's confidence vote an 'absolutely wild gamble', expert says

➡️ https://t.co/WeKS3k7330 pic.twitter.com/nUXnkLO5Me — FRANCE 24 English (@France24_en) September 1, 2025

A LIOT csoport független képviselői korábban még lehetséges mentőövnek számítottak, de közleményükben kijelentették: „a csoport egyértelmű többsége nem szavaz bizalmat”. Vezetőik ugyanakkor továbbra is terveznek találkozni Bayrou-val szerdán.

Ahogy telik az idő, egyre nyilvánvalóbb: Bayrou próbálkozásai ellenére sem körvonalazódik valódi politikai áttörés.

Ha nem következik be váratlan fordulat, Francois Bayrou szeptember 8-án súlyos vereséggel nézhet szembe – ez pedig Franciaországban a politikai bizonytalanság új korszakát nyithatja meg.