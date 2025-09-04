Brutális fegyvereket mutatott be Peking - a Nyugat retteghet

Új fegyverek is bemutatkoztak Pekingben a második világháború lezárásának nyolcvanadik évfordulója alkalmából tartott katonai parádén. Kína kőkemény erődemonstrációja egyúttal figyelmeztetés is lehet a Nyugat számára.

Élőerő tekintetében eddig sem volt párja a kínai hadseregnek (Fotó: Xinhua via AFP)

A bemutatott új fegyverek közül kiemelkedik a „hűséges szárnysegédnek” nevezett GJ-11 felderítő-támadó drón, amely pilóta nélküli vadászgépek mellett repülve segíti azok támadásait.

A hagyományos légi drónok mellett „robot farkasok” is láthatók voltak a parádén. Szakértők szerint ezeket felderítésre, aknamentesítésre és ellenséges katonák felkutatására is lehetne használni – írja a BBC.

Különösen felkeltette a szakértők figyelmét az AJX-002 óriás tengeralattjáró drón. Ez az extra nagy méretű, legénység nélküli víz alatti jármű (XLUUV) akár 20 méter hosszú is lehet, és felderítési és megfigyelési feladatokat is végezhet.

A bemutatott új drónok közül több már a mesterséges intelligencia (MI) technológiát is használja, márpedig egy éles helyzetben az MI jelentette gyorsaság óriási előnyt jelenthet.