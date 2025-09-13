Ez maga a csoda: megtaláltak harminc eltűnt gyermeket

Harminc eltűnt gyermeket sikerült felkutatni San Antonióban egy nagyszabású rendőrségi akció során, amelyet az Egyesült Államok Marsall Szolgálatának Lone Star Fugitive Task Force egysége a helyi rendőrséggel közösen hajtott végre. Az „Operation Lightning Bug” fedőnevű művelet július 28. és augusztus 15. között zajlott, és öt új emberkereskedelemmel kapcsolatos ügy megnyitásához is vezetett.

Gyermekmentés és emberkereskedelem elleni fellépés: San Antonióban két hét alatt harminc fiatalt helyeztek biztonságba a hatóságok

Fotó: AFP

A nyomozók a Texas Crime Information Center és a National Crime Information Center adatbázisait vizsgálva készítettek tervet, amelynek eredményeként a gyermekeket megtalálták, és csapást mértek az emberkereskedőkre Alamo város környékén.

Emberkereskedelem gyanúja merült fel a nyomozásban

A művelet eredményeit José Nunez helyettes marsall ismertette, hangsúlyozva, hogy a gyerekek kimentése mellett több bűnügyi eljárás is indult. Beszámolója szerint a csapat kilenc elfogatóparancsot hajtott végre, három embert letartóztattak szökött fiatalok rejtegetéséért, hat áldozat számára azonnal áldozatsegítő szolgáltatásokat biztosítottak, és több mint 120 eltűnt gyermeket kerestek fel, hogy hazatérésre ösztönözzék őket.

A San Antoniói Rendőrkapitányság Különleges Áldozatok Osztályának nyomozói a megtalált fiatalkorúakat kihallgatták, hogy feltárják az esetleges áldozattá válás körülményeit.

Az érintettek partnerek, köztük az egészségügyi és szociális szolgálatok révén azonnali segítséget kaptak, így nemcsak a kimentésük, hanem hosszabb távú biztonságuk és stabilitásuk is biztosított volt. William McManus rendőrfőnök méltatta az akciót:

Minden letartóztatott gyanúsított, minden hazatért gyermek és minden áldozat, akit kihoztunk a veszélyből, számít. Ez a művelet megmutatja, mire képesek a bűnüldöző szervek, ha összefognak a gyermekek védelmében.

Széleskörű együttműködés

A sikeres akciót több szerv összehangolt munkája tette lehetővé, köztük a San Antoniói Rendőrkapitányság, a Bexar megyei seriffhivatal, a texasi közbiztonsági hivatal, a texasi főügyész irodája, a haditengerészeti nyomozószolgálat, a New Braunfels-i rendőrség, a texasi büntetés-végrehajtás, a Bexar megyei ügyészség, az amerikai bevándorlási és vámhatóság, valamint a marsallszolgálat.

Az Egyesült Államok Marsall Szolgálata a 2015-ös emberkereskedelem áldozatainak igazságszolgáltatásáról szóló törvény felhatalmazása alapján működteti a Missing Child Unit egységet, amely országszerte szervez hasonló akciókat.

A mostani művelet is azt bizonyítja, hogy a közös fellépés eredményesen segíthet az eltűnt gyermekek felkutatásában és az emberkereskedelem felszámolásában.