Ez maga a csoda: megtaláltak harminc eltűnt gyermeket

Harminc eltűnt gyermeket sikerült felkutatni San Antonióban egy nagyszabású rendőrségi akció során, amelyet az Egyesült Államok Marsall Szolgálatának Lone Star Fugitive Task Force egysége a helyi rendőrséggel közösen hajtott végre. Az „Operation Lightning Bug” fedőnevű művelet július 28. és augusztus 15. között zajlott, és öt új emberkereskedelemmel kapcsolatos ügy megnyitásához is vezetett.
A nyomozók a Texas Crime Information Center és a National Crime Information Center adatbázisait vizsgálva készítettek tervet, amelynek eredményeként a gyermekeket megtalálták, és csapást mértek az emberkereskedőkre Alamo város környékén.
A művelet eredményeit José Nunez helyettes marsall ismertette, hangsúlyozva, hogy a gyerekek kimentése mellett több bűnügyi eljárás is indult. Beszámolója szerint a csapat kilenc elfogatóparancsot hajtott végre, három embert letartóztattak szökött fiatalok rejtegetéséért, hat áldozat számára azonnal áldozatsegítő szolgáltatásokat biztosítottak, és több mint 120 eltűnt gyermeket kerestek fel, hogy hazatérésre ösztönözzék őket.
A San Antoniói Rendőrkapitányság Különleges Áldozatok Osztályának nyomozói a megtalált fiatalkorúakat kihallgatták, hogy feltárják az esetleges áldozattá válás körülményeit.
Az érintettek partnerek, köztük az egészségügyi és szociális szolgálatok révén azonnali segítséget kaptak, így nemcsak a kimentésük, hanem hosszabb távú biztonságuk és stabilitásuk is biztosított volt. William McManus rendőrfőnök méltatta az akciót:
Minden letartóztatott gyanúsított, minden hazatért gyermek és minden áldozat, akit kihoztunk a veszélyből, számít. Ez a művelet megmutatja, mire képesek a bűnüldöző szervek, ha összefognak a gyermekek védelmében.
A sikeres akciót több szerv összehangolt munkája tette lehetővé, köztük a San Antoniói Rendőrkapitányság, a Bexar megyei seriffhivatal, a texasi közbiztonsági hivatal, a texasi főügyész irodája, a haditengerészeti nyomozószolgálat, a New Braunfels-i rendőrség, a texasi büntetés-végrehajtás, a Bexar megyei ügyészség, az amerikai bevándorlási és vámhatóság, valamint a marsallszolgálat.
Az Egyesült Államok Marsall Szolgálata a 2015-ös emberkereskedelem áldozatainak igazságszolgáltatásáról szóló törvény felhatalmazása alapján működteti a Missing Child Unit egységet, amely országszerte szervez hasonló akciókat.
A mostani művelet is azt bizonyítja, hogy a közös fellépés eredményesen segíthet az eltűnt gyermekek felkutatásában és az emberkereskedelem felszámolásában.