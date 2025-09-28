Miért züllött le teljesen az ENSZ? Bemutatjuk a szervezet működését

A héten kerül sor New Yorkban az ENSZ-közgyűlés jubileumi, nyolcvanadik ülésszakára.
Az ENSZ Közgyűlése a világszervezet egyik fő szerve az Egyesült Nemzetek összes tagjaiból áll . A Közgyűlésen minden tagnak legfeljebb öt képviselője lehet
– mondta el ifjabb Lomnici Zoltán, a Századvég tudományos igazgatója.
A szervezet alapokmányának 10. cikke rögzíti a Közgyűlés alapvető hatáskörét: bármely, az ENSZ céljaihoz vagy szerveihez kapcsolódó kérdést megvitathat, és ezekben ajánlásokat tehet a tagállamok, a Biztonsági Tanács vagy mindkettő számára, kivéve, ha a 12. cikk alapján a Biztonsági Tanács már napirenden tartja az ügyet – tette hozzá.
A 11. cikk részletezi, hogy a Közgyűlés vizsgálhatja a béke és biztonság fenntartásának általános elveit – például lefegyverzést, fegyverkezés szabályozását –, és ajánlásokat tehet. Megvitathat minden, a békére vonatkozó kérdést, amelyet egy állam vagy a Biztonsági Tanács eléje terjeszt, de minden érdemi cselekvést igénylő ügyet a Biztonsági Tanácshoz kell utalnia. Ugyanezen cikk 3. pontja lehetővé teszi, hogy a Közgyűlés felhívja a Tanács figyelmét a békét fenyegető helyzetekre
– sorolta a testület lehetőségeit Lomnici Zoltán.
Felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy a 12. cikk szab egy korlátot: amíg a Biztonsági Tanács egy adott ügyben eljár, a Közgyűlés nem tehet ajánlásokat, kivéve, ha a Tanács erre felkéri. Ugyanakkor a főtitkár köteles a Közgyűlést tájékoztatni azokról az ügyekről, amelyeket a Tanács kezel, és arról is, ha ezeket lezárta.
A fentieken felül a Közgyűlés kezdeményezhet tanulmányokat és tehet ajánlásokat a nemzetközi jog fejlesztése, kodifikálása, a politikai, gazdasági, szociális, kulturális, nevelési és egészségügyi együttműködés előmozdítása, valamint az emberi jogok és szabadságok biztosítása érdekében. Továbbá ajánlásokat fogalmazhat meg bármely helyzet békés rendezésére, ha az a népek jólétét vagy a baráti kapcsolatokat veszélyezteti – mondta a szakértő.
A Közgyűlés a Biztonsági Tanácstól rendszeres jelentéseket kap, amelyeket megvizsgál, és ugyanezt megteheti az ENSZ más szervei jelentéseivel is – tette hozzá.
A pénzügyi és költségvetési hatásköröket a 17. cikk szabályozza: a Közgyűlés vizsgálja és jóváhagyja az ENSZ költségvetését, meghatározza a tagállami hozzájárulások arányát, és megállapodik a szakosított intézményekkel a pénzügyi kapcsolatokban
– emelte ki Lomnici Zoltán.
Mint elmondta, az ENSZ a fentiekben többször is említett másik fontos testülete, a Biztonsági Tanácsa jóval szűkebb körű szerv, az Alapokmány 23. cikke alapján mindössze 15 tagból áll, de a nemzetközi béke és biztonság őrzésében elsődleges felelősséget visel. Öt állandó tagja van: Kína, Franciaország, Oroszország, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok, amelyek a második világháború győztes nagyhatalmai voltak. Rajtuk kívül további tíz nem állandó tagot választ a Közgyűlés kétéves időtartamra.
A Közgyűlés és a Biztonsági Tanács tevékenysége között alapvető különbséget az ENSZ Alapokmány maga rögzíti
– mutatott rá a szakértő. A Közgyűlés az Alapokmány 10–14. cikkei szerint bármely, a szervezet céljaihoz tartozó ügyet megvitathat, ajánlásokat tehet a tagállamoknak és a Biztonsági Tanácsnak, vizsgálhatja a béke és biztonság fenntartásának általános elveit, és kezdeményezhet politikai, jogi, gazdasági és emberi jogi együttműködést. Határozatai azonban nem kötelező erejűek, hanem ajánlások – emelte ki a legfontosabb különbséget.
Ezzel szemben a Biztonsági Tanács az Alapokmány 24. cikke alapján viseli a fő felelősséget a nemzetközi béke és biztonság fenntartásáért, és határozatai a tagállamokra nézve kötelezőek
– fogalmazott.
Ez a testület dönthet a békét fenyegető helyzetekről, szankciók elrendeléséről vagy akár fegyveres intézkedésekről is az Alapokmány VII. fejezete szerint. A Tanács állandó tagjai vétójoggal rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy minden érdemi döntéshez nemcsak kilenc igen szavazat, hanem az állandó tagok egybehangzó szavazata is szükséges – részletezte.
A BT döntései tehát közvetlen jogi kötelezettséget rónak a tagokra, szemben a Közgyűlés politikai súlyú, de nem kötelező ajánlásaival
– foglalta össze Lomnici Zoltán.
Sokat hallhatunk mostanában az ENSZ főtitkáráról is. A szakértő elmondta, hogy az ENSZ Alapokmány 97. cikke szerint a főtitkár a szervezet legfőbb igazgatási tisztviselője, személyét a Biztonsági Tanács ajánlására a Közgyűlés nevezi ki. Feladatait a 98. cikk részletezi. Eszerint a főtitkár részt vesz a Közgyűlés, a Biztonsági Tanács, a Gazdasági és Szociális Tanács és a Gyámsági Tanács ülésein és végrehajtja mindazon feladatokat, amelyekkel ezek a szervek megbízzák. További kötelezettsége, hogy minden évben átfogó jelentést készítsen a Közgyűlés számára a Szervezet munkájáról
– sorolta.
Az Alapokmány 99. cikke különösen fontos, mert felhatalmazza a főtitkárt, hogy a Biztonsági Tanács figyelmét bármely olyan ügyre felhívja, amely szerinte a nemzetközi béke és biztonság fenntartását veszélyeztetheti. Ez egyfajta politikai kezdeményezési jogkör, amellyel a főtitkár aktívan hozzájárulhat a nemzetközi válságok napirendre tűzéséhez
– mutatott rá Lomnici Zoltán.
A Titkárság függetlenségét a 100. cikkben lefektetett szabályok biztosítják: a főtitkár és tisztviselői nem kérhetnek és nem fogadhatnak el utasításokat egyetlen kormánytól sem és kizárólag a szervezetnek felelősek. A fentiek mellett a főtitkár nevezi ki az ENSZ tisztviselőit, és adminisztratív feladatai közé tartozik a rendkívüli ülések összehívása is a 20. cikk alapján.
Az ENSZ tevékenységét számos kritika éri, amelyek jórészt a szervezet felépítéséből és döntéshozatalából fakadnak. Az egyik leggyakoribb bírálat a Biztonsági Tanács vétójogához kapcsolódik.
A BT öt állandó tagja bármely érdemi határozatot megakadályozhat a vétójával, akkor is, ha a világ többi része egységesen támogatná az intézkedést
– hívta fel a figyelmet a szakértő.
Mint elmondta, ennek jogalapja az ENSZ Alapokmány 27. cikk 3. pontja, amely kimondja: az „egyéb”, azaz nem eljárási kérdésben a határozatokhoz kilenc igen szavazat és az állandó tagok „egyező szavazata” szükséges – ez a gyakorlatban a vétójog. Eljárási ügyekben nincs vétó, ott a 27. cikk 2. pont szerint elég kilenc igen szavazat.
A cikk alkalmazott értelmezéséhez a gyakorlat rögzítette, hogy az állandó tag tartózkodása nem minősül „nem”-nek, így nem gátolja a döntést
– emelte ki.
A vétó tényleges alkalmazására egy friss példát is említett: 2025. szeptember 18-án az Egyesült Államok megvétózta (hatodik alkalommal) az ENSZ Biztonsági Tanácsának egy határozattervezetét, amely azonnali, feltétel nélküli és állandó tűzszünetet követelt volna Gázában, valamint azt, hogy Izrael oldja fel a palesztin övezetbe irányuló segélyszállítmányokra vonatkozó összes korlátozást.
A testület tevékenységével kapcsolatban a politikai elfogultság kérdése is felmerül. A magyar kormány szerint a jelenlegi rendszerben lehetőség van egyes politikai célok szolgálatába állítani az ENSZ eszközeit
– emlékeztetett Lomnici Zoltán.
A másik gyakori kritika a bürokratikus működést és a túlzott adminisztrációt érinti. A szervezet hatalmas mérete és összetett struktúrája lelassítja mind a döntéshozatalt, mind a végrehajtást.
Szintén sokan emlegetik a képviseleti aránytalanságot: a mai globális erőviszonyok nem tükröződnek megfelelően a szervezetben. Például a Biztonsági Tanácsban Afrika és Dél-Amerika alulreprezentált
– hívta fel a figyelmet.
A fenti problémák által életre hívott reformtörekvések közül a legfontosabbak a Biztonsági Tanács összetételének átalakítására irányulnak. Szó van a BT létszámának bővítéséről. Szintén központi kérdés a vétójog korlátozása vagy szabályozása: sokan javasolják, hogy az ENSZ alapokmányát módosítva vezessenek be korlátozásokat a vétó használatára vagy terjesszék ki a vétójogot az esetlegesen felvett új állandó tagokra – vázolta a lehetőségeket a szakértő, hozzátéve, hogy adminisztratív jellegű reformok is felmerültek: a bürokrácia csökkentése, a döntéshozatal és programok hatékonyságának javítása, a finanszírozás átláthatóbbá tétele.
Ugyanakkor a reális esélye a nagy reformoknak egyelőre korlátozott. Ennek fő oka, hogy az ENSZ Alapokmányának 108. cikke rendkívül szigorú feltételekhez köti a módosításokat: az Alapokmány módosítása az Egyesült Nemzetek összes tagjaira nézve akkor lép hatályba, ha azt a Közgyűlés tagjai kétharmad szótöbbséggel elfogadták és az Egyesült Nemzetek tagjainak kétharmada, köztük a Biztonsági Tanács valamennyi állandó tagja, saját alkotmányos eljárásának megfelelően megerősítette
– mutatott rá.
2009 óta formális kormányközi tárgyalások folynak a Közgyűlésben a BT reformjáról, konkrét eredmény nélkül. Jelenleg a legvalószínűbb forgatókönyv inkább kisebb lépések megtétele: például a vétó politikai számonkérhetőségét erősítő új eljárási reform a Közgyűlés 76/262. számú határozata (2022), amely állandó mandátumot ad arra, hogy minden vétó után a Közgyűlés vitát tartson – hívta fel a figyelmet Lomnici Zoltán.
Borítókép: Illusztráció (Forrás: Anadolu via AFP)