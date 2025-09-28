Miért züllött le teljesen az ENSZ? Bemutatjuk a szervezet működését

A héten kerül sor New Yorkban az ENSZ-közgyűlés jubileumi, nyolcvanadik ülésszakára.

Antonio Guterres ENSZ főtitkár Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Az ENSZ Közgyűlése a világszervezet egyik fő szerve az Egyesült Nemzetek összes tagjaiból áll . A Közgyűlésen minden tagnak legfeljebb öt képviselője lehet

– mondta el ifjabb Lomnici Zoltán, a Századvég tudományos igazgatója.

A szervezet alapokmányának 10. cikke rögzíti a Közgyűlés alapvető hatáskörét: bármely, az ENSZ céljaihoz vagy szerveihez kapcsolódó kérdést megvitathat, és ezekben ajánlásokat tehet a tagállamok, a Biztonsági Tanács vagy mindkettő számára, kivéve, ha a 12. cikk alapján a Biztonsági Tanács már napirenden tartja az ügyet – tette hozzá.

A 11. cikk részletezi, hogy a Közgyűlés vizsgálhatja a béke és biztonság fenntartásának általános elveit – például lefegyverzést, fegyverkezés szabályozását –, és ajánlásokat tehet. Megvitathat minden, a békére vonatkozó kérdést, amelyet egy állam vagy a Biztonsági Tanács eléje terjeszt, de minden érdemi cselekvést igénylő ügyet a Biztonsági Tanácshoz kell utalnia. Ugyanezen cikk 3. pontja lehetővé teszi, hogy a Közgyűlés felhívja a Tanács figyelmét a békét fenyegető helyzetekre

– sorolta a testület lehetőségeit Lomnici Zoltán.

Felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy a 12. cikk szab egy korlátot: amíg a Biztonsági Tanács egy adott ügyben eljár, a Közgyűlés nem tehet ajánlásokat, kivéve, ha a Tanács erre felkéri. Ugyanakkor a főtitkár köteles a Közgyűlést tájékoztatni azokról az ügyekről, amelyeket a Tanács kezel, és arról is, ha ezeket lezárta.

A fentieken felül a Közgyűlés kezdeményezhet tanulmányokat és tehet ajánlásokat a nemzetközi jog fejlesztése, kodifikálása, a politikai, gazdasági, szociális, kulturális, nevelési és egészségügyi együttműködés előmozdítása, valamint az emberi jogok és szabadságok biztosítása érdekében. Továbbá ajánlásokat fogalmazhat meg bármely helyzet békés rendezésére, ha az a népek jólétét vagy a baráti kapcsolatokat veszélyezteti – mondta a szakértő.

A Közgyűlés a Biztonsági Tanácstól rendszeres jelentéseket kap, amelyeket megvizsgál, és ugyanezt megteheti az ENSZ más szervei jelentéseivel is – tette hozzá.

A pénzügyi és költségvetési hatásköröket a 17. cikk szabályozza: a Közgyűlés vizsgálja és jóváhagyja az ENSZ költségvetését, meghatározza a tagállami hozzájárulások arányát, és megállapodik a szakosított intézményekkel a pénzügyi kapcsolatokban

– emelte ki Lomnici Zoltán.