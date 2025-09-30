Koppenhágában, a Bella Centerben kerül sor az Európai Politikai Közösség (EPK) hetedik csúcstalálkozójára október 2-án. Negyvenhét állam-és kormányfő mellett jelen lesznek az Európai Unió és az Európa Tanács vezetői is.

Komoly biztonsági intézkedésekkel készülnek az EPK csúcstalálkozójára Koppenhágában (Fotó: Ritzau Scanpix via AFP)

A formációt Emmanuel Macron francia elnök kezdeményezésére 2022-ben hívták össze, az első csúcstalálkozóra Prágában került sor azév októberében, negyvennégy állam- és kormányfő részvételével.

Az EPK létrehozásának közvetlen apropója az orosz–ukrán háború kitörése volt, de egy régóta létező űrt töltött be azzal, hogy az Európai Unió tagállamainak vezetőivel egy asztalhoz ülteti a környező országok állam- és kormányfőit is, Albániától Azerbajdzsánon át Törökországig.

Mint arról beszámoltunk, tavaly novemberben az ötödik EPK-csúcsnak Budapest adott otthont, Orbán Viktor miniszterelnök pedig albán hivatali partnerének, Edi Ramának adta át a stafétát, idén májusban ugyanis Tiranában rendezték meg az Európai Politikai Közösség hatodik találkozóját.

Míg az EPK formális döntési jogkörrel nem rendelkezik, kiváló lehetőséget biztosít a résztvevő vezetők számára, hogy megvitassák az egész kontinenst érintő kérdéseket.

Az idei tanácskozáson kiemelt téma lesz a gazdasági biztonság kritikus területeiről szóló eszmecsere, amelynek során Európa nyersanyag- és technológiai ellátási láncokban fennálló függőségéről lesz szó.

Valószínűleg terítékre kerül majd az orosz–ukrán háború kérdése is. A megbeszélésen részt vesz Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is, aki egy olyan közös légvédelmi rendszer létrehozását is felvetette, amelyhez Lengyelország és Ukrajna többi partnere is csatlakozhatna – írja az Ukrajinszka Pravda. Zelenszkij emellett egyeztetett Mette Frederiksen dán kormányfővel is, akivel többek között a dán légtérben tapasztalt drón incidenseket is megvitatták.

I spoke with Prime Minister of Denmark Mette Frederiksen @Statsmin.



We discussed preparations for the European Political Community Summit, which will take place in Denmark next week. We coordinated meetings with partners and are preparing for diplomatic work.



Of course, we also… pic.twitter.com/OTj7BPEKl5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 26, 2025

Mint arról beszámoltunk, az EPK-csúcs és az egy nappal korábban szintés Koppenhágában sorra kerülő informális EU-csúcs idejére megtiltották a drónok használatát a magánszemélyek számára, a drónok elleni védekezésben pedig Franciaország, Németország és Svédország is segíti a dánokat a csúcstalálkozó ideje alatt.