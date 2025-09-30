Koppenhágában, a Bella Centerben kerül sor az Európai Politikai Közösség (EPK) hetedik csúcstalálkozójára október 2-án. Negyvenhét állam-és kormányfő mellett jelen lesznek az Európai Unió és az Európa Tanács vezetői is.
A formációt Emmanuel Macron francia elnök kezdeményezésére 2022-ben hívták össze, az első csúcstalálkozóra Prágában került sor azév októberében, negyvennégy állam- és kormányfő részvételével.
Az EPK létrehozásának közvetlen apropója az orosz–ukrán háború kitörése volt, de egy régóta létező űrt töltött be azzal, hogy az Európai Unió tagállamainak vezetőivel egy asztalhoz ülteti a környező országok állam- és kormányfőit is, Albániától Azerbajdzsánon át Törökországig.
Mint arról beszámoltunk, tavaly novemberben az ötödik EPK-csúcsnak Budapest adott otthont, Orbán Viktor miniszterelnök pedig albán hivatali partnerének, Edi Ramának adta át a stafétát, idén májusban ugyanis Tiranában rendezték meg az Európai Politikai Közösség hatodik találkozóját.
Míg az EPK formális döntési jogkörrel nem rendelkezik, kiváló lehetőséget biztosít a résztvevő vezetők számára, hogy megvitassák az egész kontinenst érintő kérdéseket.
Az idei tanácskozáson kiemelt téma lesz a gazdasági biztonság kritikus területeiről szóló eszmecsere, amelynek során Európa nyersanyag- és technológiai ellátási láncokban fennálló függőségéről lesz szó.
Valószínűleg terítékre kerül majd az orosz–ukrán háború kérdése is. A megbeszélésen részt vesz Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is, aki egy olyan közös légvédelmi rendszer létrehozását is felvetette, amelyhez Lengyelország és Ukrajna többi partnere is csatlakozhatna – írja az Ukrajinszka Pravda. Zelenszkij emellett egyeztetett Mette Frederiksen dán kormányfővel is, akivel többek között a dán légtérben tapasztalt drón incidenseket is megvitatták.
Mint arról beszámoltunk, az EPK-csúcs és az egy nappal korábban szintés Koppenhágában sorra kerülő informális EU-csúcs idejére megtiltották a drónok használatát a magánszemélyek számára, a drónok elleni védekezésben pedig Franciaország, Németország és Svédország is segíti a dánokat a csúcstalálkozó ideje alatt.