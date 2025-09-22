Erdogan nekiment Izraelnek: foszforbombák, atomfegyverek és népirtás az ENSZ-ben

Recep Tayyip Erdogan már miniszterelnökként is rendszeresen napirendre tűzte a palesztin kérdést az ENSZ-ben – írja összefoglalójában az Anadolu török hírügynökség.

Erdogan szorgalmazza, Izrael határozottan elutasítja a kétállami megoldást (Fotó: AFP)

Beszédeiben rendre felszólította a nemzetközi közösséget, hogy lépjen fel Izrael elnyomó politikájával szemben. A török vezető álláspontja szerint a megoldás kulcsa egy független, egységes palesztin állam létrehozása az 1967-es határok mentén, Kelet-Jeruzsálem fővárossal. Ezt a lehetőséget azonban Izrael a leghatározottabban elutasítja.

Erdogan már 2007-es felszólalásában is hangsúlyozta, hogy a közel-keleti konfliktus Törökország régiójának egyik legfőbb destabilizáló tényezője. Kiemelte, hogy a palesztin kérdés megoldása pozitív hatással lenne a térség más problémáira is.

Készen állunk minden támogatást megadni a feleknek a békefolyamat újraindításához

– fogalmazott akkor. A török elnök az évek során többször is bírálta az ENSZ tehetetlenségét a palesztin helyzettel kapcsolatban.

Nincsenek szankciók Izrael ellen, amely készségesen használ foszforbombákat, Izrael ellen, amely atomfegyverekkel rendelkezik

– mondta 2011-ben.

Ez igazságos?

– tette fel a kérdést? Erdogan többször is hangsúlyozta, hogy Törökország feltétel nélkül támogatja Palesztina államiságának elismerését és ENSZ-tagságát. Ugyanakkor leszögezte, nincs problémája az izraeli néppel, csupán a kormány „agresszív politikájával”.

A török vezető az elmúlt években következetesen sürgette a kétállami megoldás azonnali megvalósítását és a gázai blokád feloldását. Emellett rendszeresen bírálta az ENSZ Biztonsági Tanácsának struktúráját is, hangsúlyozva, hogy „a világ nagyobb, mint öt ország”, utalva az ENSZ BT öt állandó tagjára (Egyesült Államok, Oroszország, Kína, Franciaország, Nagy-Britannia), valamint a vétójogukra, amivel gyakorlatilag megbénítják a fontos testület működését.

A török elnök az utóbbi években is határozottan kiállt a palesztin ügy mellett. Tavaly például elégedettségét fejezte ki, hogy Palesztina képviselője immár a tagállamok között foglalhat helyet az ENSZ-ben. Felszólította a többi országot is Palesztina mielőbbi elismerésére. Az elmúlt időszakban több ország például Belgium és Nagy-Britannia is bejelentette, hogy az ENSZ mostani ülésszakán elismeri a palesztin államot.

Erdogan idén szeptember 23-án szólal fel az ENSZ Közgyűlésén. Várhatóan ismét a gázai „népirtásra” és az Izraellel szembeni nemzetközi fellépés szükségességére hívja majd fel a figyelmet.