Három éve történt az Északi Áramlat felrobbantása

2022. szeptember 26-án robbanás történt a Balti-tenger mélyén, a dániai Bornholm sziget közelében. A detonáció három Északi Áramlat csővezetéket megsemmisített, amelyek évekig szállították az orosz földgázt Németországba. A robbantási ügy eleinte Moszkvára irányította a gyanút, ám a német szövetségi ügyészség és a Szövetségi Bűnügyi Rendőrség (BKA) többéves vizsgálata egy hétfős ukrán diverzánscsoport akcióját derítette fel.

A helyszín ahol a robbanás történt és megrongálta az Északi Áramlat 1 gázvezetéket (Fotó: TT/AFP)

Az Északi Áramlat felrobbantása több mint szimbólum

– mondta Tóth Máté energiajogász.

Európa gázellátásának ütőeréről beszélünk, amit nem véletlenül akart megépíteni minden érintett ország. A felrobbantás és az eset kivizsgálásának körülményei azonban Európa szégyenévé váltak.

A szakértő szerint a legmodernebb technikai eszközök ellenére három évvel a robbantás után még mindig csak spekulációk léteznek, amelyek egyre inkább a hatóságok felelősségére vetnek árnyékot, megkérdőjelezve azok megbízhatóságát.

Az Északi Áramlat egy tengeralatti gázvezeték, amely Oroszországot köti össze Németországgal. A Viborgból induló csövek a Balti-tenger alatt érkeznek meg Greifswaldba. A rendszert a Nord Stream AG birtokolta és üzemeltette, amely egy nagyobb vezetékcsalád részeként működött, orosz szárazföldi betáplálási és nyugat-európai vételezési pontokkal. A beruházás ötlete a Gazprom és a finn Neste közös vállalatától indult 1997-ben. A North Transgas Oy néven létrehozott társaság feladata a vezeték tervezése és kiépítése volt. 2001-ben a Gazprom, a Fortum, a Ruhrgas és a Wintershall is bejelentette részvételét a projektben, majd 2005-ben a Gazprom megszerezte az egyedüli tulajdont. Ugyanebben az évben a BASF és az E.ON is csatlakozott, a vállalatot Svájcban, Zugban jegyezték be, és 2006-ban a név Északi Áramlat lett.

Súlyos jogi határátlépés történt

A robbantással egy súlyos jogi határátlépés történt

– hangsúlyozta Tóth Máté.

Korábban is voltak támadások olajfinomítók vagy gázátadó állomások ellen, de olyan, több országon átmenő kontinentális tranzitvezeték felrobbantása, mint az Északi Áramlaté, példa nélküli

– fogalmazott.