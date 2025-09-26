Hírlevél

Északi Áramlat-1

Három éve történt az Északi Áramlat felrobbantása

Három éve történt az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantása. Máig csak feltételezések vannak arról, hogy kinek állt érdekében a pusztítás, melynek az egész Európai Unió vesztese lett, a kontinens energiabiztonság gyengült.Tóth Máté energiajogász a történtek kapcsán úgy fogalmazott: a gázvezeték felrobbantása több mint szimbólum.
Északi Áramlat-1robbantásoroszországEurópaversenyképességenergiabiztonság

2022. szeptember 26-án robbanás történt a Balti-tenger mélyén, a dániai Bornholm sziget közelében. A detonáció három Északi Áramlat csővezetéket megsemmisített, amelyek évekig szállították az orosz földgázt Németországba. A robbantási ügy eleinte Moszkvára irányította a gyanút, ám a német szövetségi ügyészség és a Szövetségi Bűnügyi Rendőrség (BKA) többéves vizsgálata egy hétfős ukrán diverzánscsoport akcióját derítette fel.

Északi Áramlat
A helyszín ahol a robbanás történt és megrongálta az Északi Áramlat 1 gázvezetéket (Fotó: TT/AFP)

Az Északi Áramlat felrobbantása több mint szimbólum

– mondta Tóth Máté energiajogász.

Európa gázellátásának ütőeréről beszélünk, amit nem véletlenül akart megépíteni minden érintett ország. A felrobbantás és az eset kivizsgálásának körülményei azonban Európa szégyenévé váltak.

A szakértő szerint a legmodernebb technikai eszközök ellenére három évvel a robbantás után még mindig csak spekulációk léteznek, amelyek egyre inkább a hatóságok felelősségére vetnek árnyékot, megkérdőjelezve azok megbízhatóságát.

Az Északi Áramlat egy tengeralatti gázvezeték, amely Oroszországot köti össze Németországgal. A Viborgból induló csövek a Balti-tenger alatt érkeznek meg Greifswaldba. A rendszert a Nord Stream AG birtokolta és üzemeltette, amely egy nagyobb vezetékcsalád részeként működött, orosz szárazföldi betáplálási és nyugat-európai vételezési pontokkal. A beruházás ötlete a Gazprom és a finn Neste közös vállalatától indult 1997-ben. A North Transgas Oy néven létrehozott társaság feladata a vezeték tervezése és kiépítése volt. 2001-ben a Gazprom, a Fortum, a Ruhrgas és a Wintershall is bejelentette részvételét a projektben, majd 2005-ben a Gazprom megszerezte az egyedüli tulajdont. Ugyanebben az évben a BASF és az E.ON is csatlakozott, a vállalatot Svájcban, Zugban jegyezték be, és 2006-ban a név Északi Áramlat lett. 

Súlyos jogi határátlépés történt

A robbantással egy súlyos jogi határátlépés történt

– hangsúlyozta Tóth Máté.

Korábban is voltak támadások olajfinomítók vagy gázátadó állomások ellen, de olyan, több országon átmenő kontinentális tranzitvezeték felrobbantása, mint az Északi Áramlaté, példa nélküli

– fogalmazott.

Tóth Máté energiajogász (Forrás: hirado.hu)

Északi Áramlat felrobbantása: válasz nélkül

Tóth Máté szerint az, hogy ezt nem kezelték súlyánál terrortámadásként, azzal az Európai Unió is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a korábbihoz képest lényegesen alacsonyabb szinten legyen az energiabiztonságunk.

Azzal, hogy ezt az EU engedte és válasz nélkül hagyta ezt a történést az hozzájárult például ahhoz, hogy az ukránok a Barátság kőolajvezetéket és annak kiszolgáló infrastruktúráját is támadják illetve ez igaz a Török Áramlat gázvezetékre is amit idén már háromszor próbáltak drónokkal megtámadni.

– mutatott rá.

Brüsszel emellett figyelmen kívül hagyja a tranzitbiztonságra vonatkozó szerződéseket és szolidaritási klauzulákat, Magyarország rovására. 

Nem érdekli Ukrajna korábbi vállalása sem, miszerint nem támadja az uniós energia infrastruktúrát. Ezzel megsérti a tagállamok energiabiztonságát és a beszerzési források feletti szuverén jogot is

–hangsúlyozta a szakértő.

Building with flag during a press point of President of the European Commission URSULA VON DER LEYEN and Vice-President of the European Commission and High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy Kaja KALLAS on the 18th package of sanctions against Russia in the Berlaymont the headquarters of the European Commission an institution of the European Union in Brussels in Belgium on 10th of June 2025. They began by expressing their dismay at an attack in Gaza which caused the death of children and then announced new sanctions against Russia in response to the war in Ukraine targeting the energy and banking sectors which include bans on transactions for the Nord Stream gas pipeline and a reduction in the ceiling on the price of oil and restrictions on exports of critical technologies in order to force Russia to accept a ceasefire and to enter into peace negotiations. (Photo by Martin Bertrand / Hans Lucas via AFP)
Az Európai Unió energiabiztonsága is megrendült (Fotó: Martin Bertrand/ Hans Lucas/AFP)

Európa energiabiztonsága alapjaiban megrendült

A szakértő az európai energiabiztonságot súlyosan érintő robbantás kapcsán rámutatott: ma egy átlagos európai cég villamosenergia költsége nagyjából a másfélszerese egy amerikainak, a földgázköltség pedig három és fél-négyszerese. 

Az IMF legfrissebb adatai szerint nyolcszor drágább egy cégnek termelni Európában mint máshol. Ennek jelentős komponense az energiaár. A sokat hivatkozott Draghi-jelentés is Európa versenyképességi csökkenésének egyik fő okaként nevzet meg az energiaárakat. Emögött pedig az olcsó orosz energia visszaszorulása áll. Ma úgy áll a helyzet, hogy az Egyesült államok legszegényebb állama Mississippi a GDP alapján gazdagabb mint Németország

– összegezte Tóth Máté.

Az Északi Áramlat felrobbantása három éve Európa energiabiztonságának mélypontja és ennek a következményeivel ma is együtt kell élnünk.


 

 

