Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Riasztást adott ki a Nemzeti Kibervédelmi Intézet, minden mobilost érint

Észtország

Észtország NATO-lépést sürget az orosz légtérsértések miatt

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az észtek után a lengyelek is határozottabb fellépést követelnek a NATO-tól az egyre gyakoribb orosz légtérsértések ügyében. Elemzők szerint akár orosz repülőgépek lelövése is szóba kerülhet, ha Moszkva folytatja provokációit.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ÉsztországLengyelországlégtérOroszországNATOlépés

Észtország légterében szeptember 19-én három orosz MiG–31-es vadászgép tizenkét percen keresztül repült, mielőtt a NATO keleti légtérvédelmi missziójában részt vevő finn, olasz és svéd gépek visszakísérték őket. Marko Mihkelson, az észt parlament külügyi bizottságának elnöke szerint ez volt a legsúlyosabb eset 2003 óta, amikor Moszkva utoljára próbált nyomást gyakorolni a NATO-csatlakozás előtt álló Észtországra, írja a Deutsche Welle.

Észtország
A kép előterében Marko Mihkelson, az Észt Parlament Külügyi Bizottságának elnöke (Fotó: Getty Images/AFP/Drew Angerer)

Legközelebb meg fogjuk tenni; ha értik, mire gondolok 

– utalt Mihkelson arra, amikor 2015-ben Törökország lelőtt egy rövid ideig légterébe behatoló orosz bombázót.

Hanno Pevkur védelmi miniszter ugyanakkor hangsúlyozta: a NATO-pilótáknak minden szükséges felhatalmazásuk megvan arra, hogy veszély esetén megsemmisítsék a behatolókat.

Észtország mellett Varsó is keményebb fellépést ígér

Lengyelország szintén jelezte, hogy nem fogja eltűrni a jövőbeni incidenseket. 

Egyértelmű akarok lenni: ha bármi megsérti a légterünket és átrepül Lengyelország felett, azonnal lelőjük. Erről nem lesz vita

– mondta Donald Tusk kormányfő.

Poland's Prime Ministrer Donald Tusk gestures as he addresses the late evening press conference in government building after he attended in the National Security Council convened by Poland's President at the Presidential Palace in Warsaw on September 11, 2025, a day after Warsaw accused Moscow of carrying out a drone raid on its territory. France and Germany moved to bolster defence of Polish airspace on September 11 as the UN Security Council called an emergency meeting to discuss Warsaw's accusation that Moscow launched a drone raid on its territory. Poland branded the incident, which prompted Polish and NATO forces to shoot down several drones overnight Tuesday to Wednesday, September 9-10, a deliberate "unprecedented" attack on the country, NATO and the European Union. (Photo by Wojtek RADWANSKI / AFP)
Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: AFP/Wojtek Radwanski)

Az észtek a helyzet komolyságát jelezve az Észak-atlanti Szerződés 4. cikkére hivatkoztak – ez mindössze kilencedszer fordul elő a szövetség történetében. A keddre összehívott NATO-ülésen várható, hogy a tagállamok közös állásfoglalást adnak ki.

Fokozódó feszültség a térségben

A mostani eset nem egyedülálló. Szeptember 10-én tizenkilenc orosz drón repült be Lengyelország légterébe, néhány nappal később pedig egy orosz drón órákig keringett Románia felett.

Kristi Raik, a tallinni Nemzetközi Védelmi és Biztonsági Központ igazgatója szerint a NATO-nak egyértelmű jelzést kell adnia: 

Megvan a képességünk, a politikai akaratunk és a terveink, hogy ha az oroszok tovább fenyegetik bármely NATO-ország biztonságát, akkor lelőjük a gépeiket.

Más elemzők óvatosságra intenek. Hanna Smith, a finn Vaasa Egyetem professzora szerint nem feltétlenül kell azonnali fegyveres választ adni, a 4. cikk gyakori alkalmazása is elég lehet arra, hogy a tagállamok közösen gondolják át a lehetséges lépéseket. A vita tehát az: meddig lehet hagyni, hogy Moszkva tesztelje a szövetség türelmét? A török példa 2015-ből azt mutatja, hogy egy orosz gép lelövése nem vezetett háborúhoz. Ugyanakkor több szakértő arra figyelmeztet: az orosz fél provokációit nem szabad alábecsülni, de a túlzott reakció is kockázatokat hordoz.

A Kreml ugyanakkor tagadja a légtérsértést, sőt Tallinnra hárítja a felelősséget. Dmitrij Peszkov szóvivő „üres és megalapozatlan” vádakról beszélt, amely szerinte csak az észt kormány feszültségkeltő politikáját tükrözi.

Az orosz pilóták „mindig a nemzetközi jog szerint járnak el” – állította.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!