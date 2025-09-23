Észtország NATO-lépést sürget az orosz légtérsértések miatt

Észtország légterében szeptember 19-én három orosz MiG–31-es vadászgép tizenkét percen keresztül repült, mielőtt a NATO keleti légtérvédelmi missziójában részt vevő finn, olasz és svéd gépek visszakísérték őket. Marko Mihkelson, az észt parlament külügyi bizottságának elnöke szerint ez volt a legsúlyosabb eset 2003 óta, amikor Moszkva utoljára próbált nyomást gyakorolni a NATO-csatlakozás előtt álló Észtországra, írja a Deutsche Welle.

A kép előterében Marko Mihkelson, az Észt Parlament Külügyi Bizottságának elnöke (Fotó: Getty Images/AFP/Drew Angerer)

Legközelebb meg fogjuk tenni; ha értik, mire gondolok

– utalt Mihkelson arra, amikor 2015-ben Törökország lelőtt egy rövid ideig légterébe behatoló orosz bombázót.

17 seconds vs. 12 minutes. Next time, we’re doing that — if you know what I mean. — Marko Mihkelson 🇪🇪🇺🇦 (@markomihkelson) September 19, 2025

Hanno Pevkur védelmi miniszter ugyanakkor hangsúlyozta: a NATO-pilótáknak minden szükséges felhatalmazásuk megvan arra, hogy veszély esetén megsemmisítsék a behatolókat.

Észtország mellett Varsó is keményebb fellépést ígér

Lengyelország szintén jelezte, hogy nem fogja eltűrni a jövőbeni incidenseket.

Egyértelmű akarok lenni: ha bármi megsérti a légterünket és átrepül Lengyelország felett, azonnal lelőjük. Erről nem lesz vita

– mondta Donald Tusk kormányfő.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: AFP/Wojtek Radwanski)

Az észtek a helyzet komolyságát jelezve az Észak-atlanti Szerződés 4. cikkére hivatkoztak – ez mindössze kilencedszer fordul elő a szövetség történetében. A keddre összehívott NATO-ülésen várható, hogy a tagállamok közös állásfoglalást adnak ki.

Fokozódó feszültség a térségben

A mostani eset nem egyedülálló. Szeptember 10-én tizenkilenc orosz drón repült be Lengyelország légterébe, néhány nappal később pedig egy orosz drón órákig keringett Románia felett.

Kristi Raik, a tallinni Nemzetközi Védelmi és Biztonsági Központ igazgatója szerint a NATO-nak egyértelmű jelzést kell adnia:

Megvan a képességünk, a politikai akaratunk és a terveink, hogy ha az oroszok tovább fenyegetik bármely NATO-ország biztonságát, akkor lelőjük a gépeiket.

Más elemzők óvatosságra intenek. Hanna Smith, a finn Vaasa Egyetem professzora szerint nem feltétlenül kell azonnali fegyveres választ adni, a 4. cikk gyakori alkalmazása is elég lehet arra, hogy a tagállamok közösen gondolják át a lehetséges lépéseket. A vita tehát az: meddig lehet hagyni, hogy Moszkva tesztelje a szövetség türelmét? A török példa 2015-ből azt mutatja, hogy egy orosz gép lelövése nem vezetett háborúhoz. Ugyanakkor több szakértő arra figyelmeztet: az orosz fél provokációit nem szabad alábecsülni, de a túlzott reakció is kockázatokat hordoz.