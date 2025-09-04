Hírlevél

Európai Unió

Marta Kos: Nincs kerülőút az EU-tagság felé

Bővítés nélkül nincs egységes Európa – jelentette ki Marta Kos, az Európai Bizottság bővítési biztosa. A brüsszeli politikus az EB hivatalos közösségi oldalán közzétett üzenetében hangsúlyozta: az uniós csatlakozásnak nincsenek rövidítései, a tagjelölt országoknak minden követelményt teljesíteniük kell.
„A bővítés Európa egyesítését jelenti. Ezen az úton nincsenek kerülőutak” – fogalmazott a biztos.

EU
Marta Kos, az Európai Bizottság bővítési biztosa és Juraj Blanar, Szlovákia külügyminisztere (Fotó: Ritzau Scanpix/AFP/Emil Nicolai Helms)

Hangsúlyozta, hogy a csatlakozási tárgyalások során a legfontosabb alapelvek – mint a sajtószabadság és a demokrácia tisztelete – nem képezhetik alku tárgyát.

Marta Kos kiemelte: először fordul elő, hogy olyan külső erők próbálnak nyomást gyakorolni, amelyeknek egyértelmű érdeke, hogy az uniós bővítés ne sikerüljön.

A bővítési biztos szavai ugyanakkor hamisan csengenek annak fényében, hogy Ukrajnát gyorsítósávon vennék fel az EU-ba, míg a nyugat-balkáni országokat évek óta várakoztatják. Egy Litvániából kiszivárgott levél szerint Kijev 2030-ra teljes jogú EU-tag lehet, miközben a Nyugat-Balkán országai évtizedek óta csak ígéreteket kapnak

 

 

