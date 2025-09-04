Marta Kos: Nincs kerülőút az EU-tagság felé

„A bővítés Európa egyesítését jelenti. Ezen az úton nincsenek kerülőutak” – fogalmazott a biztos.

Marta Kos, az Európai Bizottság bővítési biztosa és Juraj Blanar, Szlovákia külügyminisztere (Fotó: Ritzau Scanpix/AFP/Emil Nicolai Helms)

Hangsúlyozta, hogy a csatlakozási tárgyalások során a legfontosabb alapelvek – mint a sajtószabadság és a demokrácia tisztelete – nem képezhetik alku tárgyát.

Širitev pomeni združitev Evrope. A na tej poti ni bližnjic.



Za članstvo v EU morajo države izpolniti zahteve. Svoboda medijev in spoštovanje demokracije niso predmet pogajanj.



Prvič vidimo močne zunanje sile, ki si želijo, da nam ne bi uspelo. @MartaKosEU na @BledStratForum pic.twitter.com/Uh02bDrj4g — Evropska komisija (@EKvSloveniji) September 1, 2025

Marta Kos kiemelte: először fordul elő, hogy olyan külső erők próbálnak nyomást gyakorolni, amelyeknek egyértelmű érdeke, hogy az uniós bővítés ne sikerüljön.

A bővítési biztos szavai ugyanakkor hamisan csengenek annak fényében, hogy Ukrajnát gyorsítósávon vennék fel az EU-ba, míg a nyugat-balkáni országokat évek óta várakoztatják. Egy Litvániából kiszivárgott levél szerint Kijev 2030-ra teljes jogú EU-tag lehet, miközben a Nyugat-Balkán országai évtizedek óta csak ígéreteket kapnak.