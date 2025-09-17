Európa az észérvek ellenére is erőlteti az ukrán csatlakozást

Az Európai Unió példátlanul nehéz helyzetben van, ez pedig javarészt a brüsszeli vezetésnek köszönhető. A migráció lassan megfolytja Európát, a versenyképesség romokban, a szomszédban zajló háborút pedig az irgalmatlan összegű támogatások ellenére sem sikerült lezárni. Ebben a helyzetben minden józan érv abba az irányba mutat, hogy Ukrajnát nem szabad a tagok közé fölvenni. Ezt azonban a brüsszeli vezetés továbbra sem látja.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke már többször hangsúlyozta, hogy Ukrajna felvétele az Európai Unióba elsődleges cél. Ezért pedig mindent meg is tesz a brüsszeli vezetés. Az alapvető narratíva az, hogy Ukrajnát támogatni annyit tesz, mint magunkat támogatni, ez pedig a támogatások összegén is meglátszik.
Egyértelmű, hogy a következő, 2028-tól 2035-ig tartó pénzügyi időszakban lesz egy, azt mondanám, Ukrajnának szánt külön keretösszeg.
– nyilatkozta például nemrég Marta Kos, az EU bővítésért felelős biztosa.
Nemrég pedig Ursula von der Leyen egyezett meg arról Donald Trump amerikai elnökkel, hogy az EU fegyvereket vásárol Ukrajna számára. A helyzet egyébként olyan abszurd méreteket öltött, hogy az EU saját maga oktatja Ukrajna tárgyalóinak csapatát arról, hogy hogyan is kell letárgyalni egy EU csatlakozást.
A helyzet azonban az, hogy az Európai Unió jelenleg csak veszítene az ukrán csatlakozással.
Ursula von der Leyen nemrég arról beszélt Strasbourgban, hogy az Európai Unió hadban áll. A proxy háború tényét kár lenne tagadni, hiszen Ukrajna fegyverekkel és pénzzel való kitömése egyértelműen a háború részévé teszi a brüsszeli vezetést.
Egy esetleges csatlakozás azonban jogi értelemben is kockázatos háborús helyzetet eredményezne.
Ha Ukrajna a blokk részévé válik, akkor az lényegében azt is jelenti, hogy Oroszország számára legitim célpontok lehetnek az európai infrastruktúra azon része, amik az ukránok számára létfontosságúak. Az oroszok egyébként már többször jelezték, hogy legitim célpontnak tekintenek mindent olyan országot, amely közvetlenül beavatkozik a konfliktusba, egy esetleges ukrán EU csatlakozás pedig vélhetően elég „beavatkozás” lenne ehhez.
A bevándorlás és az azok okozta problémáktól Európa jelenleg is szenved. A nyugati országok társadalmai szépen lassan átalakulnak, a bűnözés pedig már sokszor korábban elképzelhetetlen mértékeket ölt. A 2015-ös válság idején a befogadás kultúráját hirdető országok szinte mindegyike mára már a saját bőrén érzi az akkori döntés következményeit.
Ukrajna felvételével azonban bővülne a migrációs útvonalak száma.
A háború lezárulta ugyanis nem jelentene azonnali helyreállást az államigazgatás terén. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelen pillanatban csak a hadiállapot miatt van még hatalmon, hiszen ilyenkor nem lehet szavazást tartani. A háború végével azonban mindenképp nagy változások jönnek az ukrán államigazgatásban.
Az efféle zűrzavaros időszak azonban remek lehetőséget jelent az embercsempészek és a migránsok számára.
Egy szervezetlen vezetésű országban a hatóságok figyelme is megoszlik, afelől pedig senkinek ne legyen kérdése, hogy ezt a helyzetet a bevándorló tömegek ki fogják használni.
A legnagyobb problémát azonban a gazdaságban okozná Ukrajna felvétele. Az Európai Unió vezetése célként tűzte ki a padlón lévő versenyképesség helyreállítását azonban a helyzet csak rosszabb lett. Ursula von der Leyen nemrég egy olyan vámmegállapodást kötött meg az Egyesült Államokkal, amelyek egyértelmű vesztese a kontinens. Az exportunk után az eddigi 2–3 százalék helyett 15 százalék vámot kell mostantól fizetni, miközben az amerikai ipari termékek vámmentesen jöhetnek be.
Ukrajna felvételével pedig még tovább rontana ezen a helyzeten.
Az olcsón előállított mezőgazdasági termékek megfojtanák a gazdákat, ahogy hosszútávon a várhatóan beáramló vendégmunkások is lefelé tolnák a béreket. Az európai mezőgazdaság hanyatlásával pedig végleg búcsút inthetnénk az európai gazdaságnak. A blokk jelenlegi tagjainak fenntartott mezőgazdasági támogatások tovább csökkennének, hiszen ezeknek feltehetően egy jelentős része Ukrajnába vándorolna.
A fentiek fényében azonban már csak az maradt a kérdés, hogy miért is erőlteti a brüsszeli vezetés az ukrán csatlakozást, miközben több balkáni ország is hiába vár már évek óta ugyan erre. A választ ezek alapján azonban inkább érdemes Brüsszel birodalmi törekvéseiben, mintsem az európai emberek életére gyakorolt pozitív hatásokban keresni.