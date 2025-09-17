Európa az észérvek ellenére is erőlteti az ukrán csatlakozást

Az Európai Unió példátlanul nehéz helyzetben van, ez pedig javarészt a brüsszeli vezetésnek köszönhető. A migráció lassan megfolytja Európát, a versenyképesség romokban, a szomszédban zajló háborút pedig az irgalmatlan összegű támogatások ellenére sem sikerült lezárni. Ebben a helyzetben minden józan érv abba az irányba mutat, hogy Ukrajnát nem szabad a tagok közé fölvenni. Ezt azonban a brüsszeli vezetés továbbra sem látja.

Brüsszelt nem érdekli, hogy Európa csak veszítene Ukrajna csatlakozásával

Fotó: SIMON WOHLFAHRT / AFP

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke már többször hangsúlyozta, hogy Ukrajna felvétele az Európai Unióba elsődleges cél. Ezért pedig mindent meg is tesz a brüsszeli vezetés. Az alapvető narratíva az, hogy Ukrajnát támogatni annyit tesz, mint magunkat támogatni, ez pedig a támogatások összegén is meglátszik.

Egyértelmű, hogy a következő, 2028-tól 2035-ig tartó pénzügyi időszakban lesz egy, azt mondanám, Ukrajnának szánt külön keretösszeg.

– nyilatkozta például nemrég Marta Kos, az EU bővítésért felelős biztosa.

Nemrég pedig Ursula von der Leyen egyezett meg arról Donald Trump amerikai elnökkel, hogy az EU fegyvereket vásárol Ukrajna számára. A helyzet egyébként olyan abszurd méreteket öltött, hogy az EU saját maga oktatja Ukrajna tárgyalóinak csapatát arról, hogy hogyan is kell letárgyalni egy EU csatlakozást.

A helyzet azonban az, hogy az Európai Unió jelenleg csak veszítene az ukrán csatlakozással.

Európa a háborút is fölvenné

Ursula von der Leyen nemrég arról beszélt Strasbourgban, hogy az Európai Unió hadban áll. A proxy háború tényét kár lenne tagadni, hiszen Ukrajna fegyverekkel és pénzzel való kitömése egyértelműen a háború részévé teszi a brüsszeli vezetést.

Egy esetleges csatlakozás azonban jogi értelemben is kockázatos háborús helyzetet eredményezne.

Ha Ukrajna a blokk részévé válik, akkor az lényegében azt is jelenti, hogy Oroszország számára legitim célpontok lehetnek az európai infrastruktúra azon része, amik az ukránok számára létfontosságúak. Az oroszok egyébként már többször jelezték, hogy legitim célpontnak tekintenek mindent olyan országot, amely közvetlenül beavatkozik a konfliktusba, egy esetleges ukrán EU csatlakozás pedig vélhetően elég „beavatkozás” lenne ehhez.