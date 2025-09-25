Itt a bejelentés: Európa háborúban áll

„Oroszország háborúban áll Európával. Több mint egy évtizede nyílt háborút vív Ukrajnában, és a 2022-es teljes körű invázió óta egyre hevesebben. Az ukrajnai harcok azonban csak egy részét képezik Oroszország tágabb, Európa egésze elleni háborújának” – írja a Politico.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Vlagyimir Putyin orosz elnök

Fotó: AFP

„A Lengyelország és Románia elleni, valamint az észt légtérbe történő dróntámadások Moszkva tágabb szándékát hangsúlyozzák: megosztani Európát és az Egyesült Államokat, gyengíteni a közvélemény támogatottságát az erős katonai fellépés iránt, és véget vetni a kontinens Ukrajna iránti támogatásának” – áll a véleménycikkben.

Európa eddig nem vette komolyan ezt a fenyegetést. Inkább úgy tekintett Oroszország egyre fokozódó műveleteire – a merényletekre, a kibertámadásokra, a kritikus infrastruktúra elleni szabotázsra, a dezinformációs kampányokra és egyebekre –, mint a fegyveres konfliktus szintje alatti szürke zónába tartozó eseményekre

– fogalmazott Ivo Daalder, az Egyesült Államok korábbi NATO-nagykövete. Hozzátette, „Európa válaszul az ellenálló képesség növelését választotta, miközben időnként nyilvánosan elítélte Oroszországot tetteiért. Lényegében Európa semmilyen költséget nem szabott ki Moszkvára a kontinens elleni titkos agitációért – és ez hiba.”

Az IISS jelentése szerint Oroszország az ukrajnai fronton elszenvedett nehézségei miatt fokozta az Európa elleni titkos támadásokat, célja az Ukrajna melletti európai támogatás gyengítése és a NATO-tagállamok megosztása.

Miközben az európai erők katonailag reagáltak a drón- és légtérsértésekre, a politikai válaszok elmaradtak. Szakértők szerint Európának határozottabb intézkedésekkel kell védenie légterét, világossá tenni Moszkva számára a további behatolások következményeit, és támogatni Ukrajna képességét az orosz kritikus létesítmények elleni csapásokra. Európa háborúban áll Oroszországgal, és ideje ennek megfelelően cselekedni – olvasható a cikkben.