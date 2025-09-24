Európa háborúba menetel

Hírlevél

53 perce
Olvasási idő: 9 perc
Az Európai Unió vezetői egyre nyíltabban a háborús pszichózis felé sodorják a kontinenst. Miközben az európai polgárok mindennapi gondokkal küzdenek, Brüsszel és a nyugati nagyhatalmak a fegyverkezésre, a hadiipar felpörgetésére és a lakosság háborús felkészítésére összpontosítanak. A háborúpárti politika veszélyesen közelít egy új világháború réméhez.
EurópaBrüsszelhadiiparUrsula von der Leyenfegyverkezésterv

Az uniós vezetők, élükön Emmanuel Macron francia elnökkel és Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, egyre többször fogalmaznak meg olyan üzeneteket, amelyek a konfliktus elkerülhetetlenségét sugallják. Macron már korábban arról beszélt, hogy a franciáknak „fel kell készülniük a legrosszabbra”. 

Európa
Emmanuel Macron francia elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a Hajlandó Koalíció csúcstalálkozója előtt az Élysée-palotában (Fotó: Anadolu/AFP/Mustafa Yalcin)

Von der Leyen pedig idén tavasszal mutatta be a „ReArm Europe” programot, amely 800 milliárd euró mozgósítását irányozza elő a védelmi ipar megerősítésére. A jelek szerint Brüsszel a béke helyett a fegyverkezést választotta.

Rekordméretű haderőfejlesztések

A tagállamok egymás után jelentenek be példátlan mértékű védelmi költekezéseket.

Franciaország már 2023-ban elfogadta a 2024–2030 közötti katonai tervezési törvényt, amely 413 milliárd eurót biztosít hadi kiadásokra. Svédország a NATO-csatlakozás után megduplázta védelmi költségvetését, és 2030-ra további emelést tervez. 

The Eurofighter EF-2000 Typhoon of the Luftwaffe (German Air Force) participates in the Tactical Leadership Programme in Albacete, Spain, on November 21, 2024. (Photo by Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto) (Photo by Urbanandsport / NurPhoto via AFP)
A Luftwaffe (német légierő) Eurofighter EF-2000 Typhoon vadászgépe (Fotó: NurPhoto/AFP) 

A balti államok közösen a GDP 3 százalékát akarják hadi kiadásokra fordítani. Nagy-Britannia 2027-re a GDP 2,5 százalékára emeli védelmi kiadásait, évi 13,4 milliárd font többlettel.

28 August 2025, Berlín: The German Minister of Defense, Boris Pistorius, receives his Spanish counterpart, Margarita Robles, with military honors. Photo: Soeren Stache/dpa (Photo by SOEREN STACHE / dpa Picture-Alliance via AFP)
Boris Pistorius német védelmi miniszter és spanyol kollégája, Margarita Robles (Fotó: dpa Picture-Alliance /AFP/Soeren Stache)

A német védelmi miniszter, Boris Pistorius odáig ment, hogy „háborúra készen álló hadseregről” beszélt – jelezve, milyen irányba halad Európa.

Az EU háborús készülődése

Az Európai Unió és annak vezetői, élen Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság bíróság által elmarasztalt elnökével, illetve Manfred Weberrel, az Európai Néppárt vezetőjével mindent megtesznek, hogy szítsák a háborús pszichózist.

European Commission President Ursula von der Leyen (R) speaks with EPP President Manfred Weber (L) prior to a debate on the conclusions of the European Council meeting of December 19, 2024, as part of a plenary session at the European Parliament in Strasbourg, eastern France, on January 22, 2025. (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP)
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Manfred Weberrel az EPP elnökével (Fotó: AFP/Frederick Florin)

Márciusban az EU veszélyhelyzeti tervet mutatott be, amelyben a tagállamokat alapvető készletek – gyógyszerek, élelmiszerek, nyersanyagok – felhalmozására ösztönözték. Hadja Lahbib uniós biztos egyenesen arra kérte az európaiakat, hogy állítsanak össze túlélőkészletet egy esetleges krízis első 72 órájára.

A legújabb uniós terv közel 800 milliárd euró mozgósítását irányozza elő, amelyet a tagállamok védelmi beruházásokra fordíthatnának. Von der Leyen hangsúlyozta, hogy Európának készen kell állnia saját biztonságának garantálására, különösen az Egyesült Államok Ukrajnának nyújtott katonai támogatásának felfüggesztése után. A terv célja továbbá sürgős katonai támogatás biztosítása Ukrajnának.

A civil lakosság felkészítése

A háborús készülődés nem korlátozódik a hadseregre. Több országban a lakosságot is elkezdték tréningezni: Németországban törvénytervezet született a kötelező védett pincékről. Nagy-Britanniában országos vészhelyzeti riasztást teszteltek minden mobiltelefonon. Lengyelországban jódtablettákat raktároztak el az ukrán atomerőmű körüli harcok miatt. Finnországban nőket képeznek túlélési ismeretekre, míg Lengyelországban kötelezővé teszik a honvédelmi ismeretek oktatását a 14 év feletti diákok számára.

A kormányok fokozatosan hozzászoktatják az embereket a háború gondolatához – bunkerépítéstől a gyerekek katonai képzéséig.

Európa útja: béke vagy háború?

A Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) szerint az európai védelmi rendszer amerikai támogatás nélkül nem fenntartható. Brüsszelben ezért egy közös európai hadsereg létrehozását javasolják, ami komoly szuverenitási aggályokat vet fel, hiszen a katonai döntéshozatal is Brüsszel kezébe kerülne.

Hungary s Prime Minister Viktor Orban speaks to the press as he arrives to attend the European Council in Brussels on June 26, 2025. EU leaders meet from June 26 to 27 to discuss geoeconomic challenges and the ongoing developments in Ukraine and the Middle East. (Photo by Magali Cohen / Hans Lucas via AFP)
Orbán Viktor miniszterelnök és a magyar kormány a kezdetek óta a béke és a mielőbbi tűzszünet mellett áll (Fotó: Hans Lucas/AFP/ Magali Cohen)

A józan ész helyett háborús pszichózis

Az elmúlt évek eseményei egyértelművé tették: az uniós vezetők nem a békét keresik, hanem háborús pszichózist keltenek. A gigantikus katonai költekezések, a civil lakosság felkészítése és a brüsszeli hadiipari programok mind abba az irányba mutatnak, hogy Európa háborúra készül.

Ezzel szemben Magyarország következetesen kiáll a béke mellett. A kormány világossá tette: nem fegyverkezésre, hanem tárgyalásokra és diplomáciára van szükség.

 

