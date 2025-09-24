Az uniós vezetők, élükön Emmanuel Macron francia elnökkel és Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, egyre többször fogalmaznak meg olyan üzeneteket, amelyek a konfliktus elkerülhetetlenségét sugallják. Macron már korábban arról beszélt, hogy a franciáknak „fel kell készülniük a legrosszabbra”.

Emmanuel Macron francia elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a Hajlandó Koalíció csúcstalálkozója előtt az Élysée-palotában (Fotó: Anadolu/AFP/Mustafa Yalcin)

Von der Leyen pedig idén tavasszal mutatta be a „ReArm Europe” programot, amely 800 milliárd euró mozgósítását irányozza elő a védelmi ipar megerősítésére. A jelek szerint Brüsszel a béke helyett a fegyverkezést választotta.

Rekordméretű haderőfejlesztések

A tagállamok egymás után jelentenek be példátlan mértékű védelmi költekezéseket.

Franciaország már 2023-ban elfogadta a 2024–2030 közötti katonai tervezési törvényt, amely 413 milliárd eurót biztosít hadi kiadásokra. Svédország a NATO-csatlakozás után megduplázta védelmi költségvetését, és 2030-ra további emelést tervez.

A Luftwaffe (német légierő) Eurofighter EF-2000 Typhoon vadászgépe (Fotó: NurPhoto/AFP)

A balti államok közösen a GDP 3 százalékát akarják hadi kiadásokra fordítani. Nagy-Britannia 2027-re a GDP 2,5 százalékára emeli védelmi kiadásait, évi 13,4 milliárd font többlettel.

Boris Pistorius német védelmi miniszter és spanyol kollégája, Margarita Robles (Fotó: dpa Picture-Alliance /AFP/Soeren Stache)

A német védelmi miniszter, Boris Pistorius odáig ment, hogy „háborúra készen álló hadseregről” beszélt – jelezve, milyen irányba halad Európa.

Az EU háborús készülődése

Az Európai Unió és annak vezetői, élen Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság bíróság által elmarasztalt elnökével, illetve Manfred Weberrel, az Európai Néppárt vezetőjével mindent megtesznek, hogy szítsák a háborús pszichózist.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Manfred Weberrel az EPP elnökével (Fotó: AFP/Frederick Florin)

Márciusban az EU veszélyhelyzeti tervet mutatott be, amelyben a tagállamokat alapvető készletek – gyógyszerek, élelmiszerek, nyersanyagok – felhalmozására ösztönözték. Hadja Lahbib uniós biztos egyenesen arra kérte az európaiakat, hogy állítsanak össze túlélőkészletet egy esetleges krízis első 72 órájára.

Today, the EU launches its new #Preparedness Strategy.



“Ready for anything” — this must be our new European way of life. Our motto and #hashtag. pic.twitter.com/fA1z8ZvMDA — Hadja Lahbib (@hadjalahbib) March 26, 2025

A legújabb uniós terv közel 800 milliárd euró mozgósítását irányozza elő, amelyet a tagállamok védelmi beruházásokra fordíthatnának. Von der Leyen hangsúlyozta, hogy Európának készen kell állnia saját biztonságának garantálására, különösen az Egyesült Államok Ukrajnának nyújtott katonai támogatásának felfüggesztése után. A terv célja továbbá sürgős katonai támogatás biztosítása Ukrajnának.