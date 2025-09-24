Az uniós vezetők, élükön Emmanuel Macron francia elnökkel és Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, egyre többször fogalmaznak meg olyan üzeneteket, amelyek a konfliktus elkerülhetetlenségét sugallják. Macron már korábban arról beszélt, hogy a franciáknak „fel kell készülniük a legrosszabbra”.
Von der Leyen pedig idén tavasszal mutatta be a „ReArm Europe” programot, amely 800 milliárd euró mozgósítását irányozza elő a védelmi ipar megerősítésére. A jelek szerint Brüsszel a béke helyett a fegyverkezést választotta.
A tagállamok egymás után jelentenek be példátlan mértékű védelmi költekezéseket.
Franciaország már 2023-ban elfogadta a 2024–2030 közötti katonai tervezési törvényt, amely 413 milliárd eurót biztosít hadi kiadásokra. Svédország a NATO-csatlakozás után megduplázta védelmi költségvetését, és 2030-ra további emelést tervez.
A balti államok közösen a GDP 3 százalékát akarják hadi kiadásokra fordítani. Nagy-Britannia 2027-re a GDP 2,5 százalékára emeli védelmi kiadásait, évi 13,4 milliárd font többlettel.
A német védelmi miniszter, Boris Pistorius odáig ment, hogy „háborúra készen álló hadseregről” beszélt – jelezve, milyen irányba halad Európa.
Az Európai Unió és annak vezetői, élen Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság bíróság által elmarasztalt elnökével, illetve Manfred Weberrel, az Európai Néppárt vezetőjével mindent megtesznek, hogy szítsák a háborús pszichózist.
Márciusban az EU veszélyhelyzeti tervet mutatott be, amelyben a tagállamokat alapvető készletek – gyógyszerek, élelmiszerek, nyersanyagok – felhalmozására ösztönözték. Hadja Lahbib uniós biztos egyenesen arra kérte az európaiakat, hogy állítsanak össze túlélőkészletet egy esetleges krízis első 72 órájára.
A legújabb uniós terv közel 800 milliárd euró mozgósítását irányozza elő, amelyet a tagállamok védelmi beruházásokra fordíthatnának. Von der Leyen hangsúlyozta, hogy Európának készen kell állnia saját biztonságának garantálására, különösen az Egyesült Államok Ukrajnának nyújtott katonai támogatásának felfüggesztése után. A terv célja továbbá sürgős katonai támogatás biztosítása Ukrajnának.
A háborús készülődés nem korlátozódik a hadseregre. Több országban a lakosságot is elkezdték tréningezni: Németországban törvénytervezet született a kötelező védett pincékről. Nagy-Britanniában országos vészhelyzeti riasztást teszteltek minden mobiltelefonon. Lengyelországban jódtablettákat raktároztak el az ukrán atomerőmű körüli harcok miatt. Finnországban nőket képeznek túlélési ismeretekre, míg Lengyelországban kötelezővé teszik a honvédelmi ismeretek oktatását a 14 év feletti diákok számára.
A kormányok fokozatosan hozzászoktatják az embereket a háború gondolatához – bunkerépítéstől a gyerekek katonai képzéséig.
A Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) szerint az európai védelmi rendszer amerikai támogatás nélkül nem fenntartható. Brüsszelben ezért egy közös európai hadsereg létrehozását javasolják, ami komoly szuverenitási aggályokat vet fel, hiszen a katonai döntéshozatal is Brüsszel kezébe kerülne.
Az elmúlt évek eseményei egyértelművé tették: az uniós vezetők nem a békét keresik, hanem háborús pszichózist keltenek. A gigantikus katonai költekezések, a civil lakosság felkészítése és a brüsszeli hadiipari programok mind abba az irányba mutatnak, hogy Európa háborúra készül.
Ezzel szemben Magyarország következetesen kiáll a béke mellett. A kormány világossá tette: nem fegyverkezésre, hanem tárgyalásokra és diplomáciára van szükség.