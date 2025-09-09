A Cluster 17 közvélemény-kutató intézet kedden publikált felmérése szerint az EU és az USA nyári kereskedelmi egyezményét az európaiak többsége megalázónak tartja, és egyre nő az elégedetlenség Ursula von der Leyen munkájával kapcsolatban – számolt be róla az AA.

Ursula von der Leyen Fotó: RAIGO PAJULA / AFP

A megállapodás rossz feltételeket tartalmaz, például 15 százalékos vámot az európai exportra, ami súlyos problémát okozhat a már amúgy is gyenge gazdaságoknak.

A kutatás szerint öt uniós országban a válaszadók 52 százaléka érezte megalázónak a Donald Trumppal kötött vámügyi megállapodást. A Le Grand Continent szerint ez különösen erős Franciaországban (65 százalék) és Spanyolországban (56 százalék). Bár a tárgyalások technikai jellegűek voltak, az európaiak 71 százaléka hallott a megállapodásról és értette annak lényegét, ami politikai jelentőségét mutatja.