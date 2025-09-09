A Cluster 17 közvélemény-kutató intézet kedden publikált felmérése szerint az EU és az USA nyári kereskedelmi egyezményét az európaiak többsége megalázónak tartja, és egyre nő az elégedetlenség Ursula von der Leyen munkájával kapcsolatban – számolt be róla az AA.
A megállapodás rossz feltételeket tartalmaz, például 15 százalékos vámot az európai exportra, ami súlyos problémát okozhat a már amúgy is gyenge gazdaságoknak.
A kutatás szerint öt uniós országban a válaszadók 52 százaléka érezte megalázónak a Donald Trumppal kötött vámügyi megállapodást. A Le Grand Continent szerint ez különösen erős Franciaországban (65 százalék) és Spanyolországban (56 százalék). Bár a tárgyalások technikai jellegűek voltak, az európaiak 71 százaléka hallott a megállapodásról és értette annak lényegét, ami politikai jelentőségét mutatja.
A válaszadók 77 százaléka szerint az egyezmény inkább az amerikai gazdaságot szolgálja, míg 42 százalék úgy gondolja, hogy az európai vállalatok viselik a legnagyobb terhet.
A megkérdezettek közel háromnegyede ellenezte a megállapodás kötelezettségeit, beleértve a 600 milliárd dolláros amerikai beruházásokat és a 750 milliárd dolláros energia-beszerzéseket, 70 százalék pedig jelezte, hogy kész bojkottálni az amerikai árukat. A katonai felszerelések vásárlásával kapcsolatban 68 százalék szerint az Európa érdekeit sérti; Franciaországban ez az arány 87 százalék volt.
A felelősséget elsősorban az Európai Bizottságra hárították: 75 százalék szerint Ursula von der Leyen „rosszul képviselte” az európai érdekeket, 60 százalék pedig a lemondását támogatta.
A bizalmatlanság legnagyobb Franciaországban (87 százalék) és Spanyolországban (78 százalék), de Németországban (75 százalék) és Olaszországban (72 százalék) is magas. Lengyelországban a közvélemény megosztott: 48 százalék kritikus, 36 százalék támogatja.
Bár a válaszadók 70 százaléka az EU-ban maradna, az euroszkepticizmus növekszik, különösen Franciaországban, ahol 30 százalék támogatja a kilépést. Németországban a kilépés melletti arány 2024 vége óta 13 százalékról 22 százalékra nőtt. A tanulmány szerint az EU-tagság támogatása „feltételes”, és a blokk képességétől függ az európaiak védelmében a geopolitikai és gazdasági nyomással szemben.
Donald Trumpot a válaszadók 44 százaléka „Európa ellenségének” nevezte, míg 10 százalék barátként tekint rá. A legerősebb ellenszenv Spanyolországban (54 százalék) és Franciaországban (51 százalék) volt, Lengyelországban viszont csak 13 százalék tartotta ellenségnek, egyharmaduk barátnak.
Összességében az európaiak 77 százaléka elégedetlen az EU washingtoni politikájával, 39 százalék pedig a nyílt ellenállást választaná a kompromisszum helyett.
A felmérést 5302 fő részvételével online végezték Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban, Németországban és Lengyelországban 2025. augusztus 30. és szeptember 4. között. Korábban arról is írtunk, hogy betelt a pohár az uniós gazdák körében: a tagországokban működő gazdaszervezetek közös agrárdemonstrációt szerveznek Brüsszelbe szeptemberben.
Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)