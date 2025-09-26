Elment a józan esze a Nyugatnak: háborúra készülnek Oroszországgal

Dánia, Finnország, Lengyelország és a balti államok Ukrajnával közös csúcstalálkozón vesznek részt, ahol megvitatják Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke által „a hiteles védelem alapjának” nevezett terveket.
A tárgyalásokra azután kerül sor, hogy drónrajok miatt Skandináviában több repülőteret is le kellett zárni, miközben a Kremlt azzal vádolják, hogy hibrid támadások sorozatát indította Európa-szerte.
Lengyelország, amely az elmúlt hetekben már lelőtte Vlagyimir Putyin drónjait, megfogadta, hogy a gyorsított eljárásban elfogadott új törvények értelmében minden ellenséges objektumot megsemmisít, ezzel nagyobb cselekvési szabadságot adva a hadseregnek.
Egy aggasztó eszkaláció közepette Oroszország franciaországi nagykövete figyelmeztetett:
orosz repülőgépek lelövése „háborút jelentene”. Csütörtökön az ország külügyminisztere azzal is vádolta a NATO-t, hogy „valódi háborút” folytat ellene, és azt állította, hogy a szervezet közvetlenül is részt vesz az Ukrajnával vívott konfliktusban.
A miniszterek brüsszeli találkozójának középpontjában várhatóan a polgári és katonai infrastruktúrát fenyegető drónok felderítésére és megsemmisítésére alkalmas közös rendszerek létrehozása áll majd.
Az Európai Bizottság jelezte, hogy a „drónfal” költségeit egy hitelprogram fedezheti.
Troels Lund Poulsen dán védelmi miniszter elmondta, hogy országát már érte egy általa „hibrid támadásnak” nevezett akció, miután egyetlen éjszaka alatt négy repülőtér működését zavarták meg drónok.
Poulsen így nyilatkozott: „Kétségtelen, hogy minden amellett szól, hogy egy profi szereplő akciójáról van szó, amikor egy ilyen szisztematikus műveletről beszélünk, ennyi helyszínen, szinte egyszerre.”
Mette Frederiksen dán miniszterelnök Mark Ruttével, a NATO főtitkárával is egyeztetett a „dán repülőterek felett repülő drónok okozta súlyos helyzetről”. Rutte hozzátette: „A NATO-szövetségesek és Dánia együtt dolgoznak azon, hogyan garantálhatjuk kritikus infrastruktúránk biztonságát.”
A tisztviselők elismerték, hogy a drónok észlelése rendkívül nagy kihívás. Thomas Regnier, az Európai Bizottság szóvivője úgy fogalmazott: „Az egyik legfontosabb feladat a beérkező drónok észlelése. Ez nem könnyű feladat.”
Nem hatalmas vadászgépek vagy repülőgépek érkeznek, hanem a legújabb technológiával felszerelt drónok. Ezeket fel kell ismerni, majd a második lépés az, hogy eldöntsük, miként reagáljunk.
A dán rendőrség vizsgálja, hogy a drónokat esetleg part menti hajókról indították-e, mert akkoriban két orosz hajót is láttak a térségben – írja a Daily Mail.
Moszkva koppenhágai nagykövetsége „abszurdnak” nevezte a feltételezéseket, és a feszültség szítására irányuló „megrendezett provokációnak” minősítette az incidenst.
Miközben Európa új védelmi mechanizmusokat keres, Donald Tusk lengyel miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy „a helyzet a második világháború óta nem látott közelségbe sodor minket a nyílt konfliktushoz”, és kijelentette, hogy Varsó kész azonnali cselekvésre, ha megsértik a légterét.
A feszültség az egész kontinensen erősödik. Észtország pénteken három orosz vadászgép felszállásáról számolt be, Románia pedig arról, hogy napokkal korábban dróntámadás érte egyik határvidékét.
Európai tisztviselők ezeket a lépéseket szándékos provokációnak tartják, amelyek célja a NATO megingatása. Mivel a béketeremtési erőfeszítések nem vezetnek eredményre, sokan attól tartanak, hogy az ukrajnai konfliktus bármikor átterjedhet a szomszédos országokra.
Nagy-Britannia is bekapcsolódott: a Királyi Haditengerészet a HMS Iron Duke nevű hajót és egy Wildcat helikoptert küldött, hogy a La Manche csatornán keresztül kövesse az orosz RFN Neustrashimy fregattot és a Sparta IV teherhajót.
Luke Pollard brit védelmi miniszter közölte:
Az orosz hadihajók egyre gyakrabban haladnak át a La Manche csatornán.
A Királyi Haditengerészet a nap 24 órájában, a hét minden napján őrzi az Egyesült Királyság biztonságát, figyeli az orosz mozgásokat, és védi a vizekben futó kábeleket is. A NATO keleti határának megfigyelése iránti elkötelezettségünk egyértelműen bizonyítja, hogy az Egyesült Királyság szilárdan kiáll szövetségesei mellett az orosz agresszió elrettentése érdekében.
Európa-szerte egyre több tisztviselő véli úgy, hogy a Kreml tudatosan egyensúlyoz a határon, olyan incidenseket idézve elő, amelyek ugyan nem minősülnek nyílt támadásnak, de mégis arra kényszerítik a NATO-t, hogy reagáljon.