Elment a józan esze a Nyugatnak: háborúra készülnek Oroszországgal

Dánia, Finnország, Lengyelország és a balti államok Ukrajnával közös csúcstalálkozón vesznek részt, ahol megvitatják Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke által „a hiteles védelem alapjának” nevezett terveket.

Az európai miniszterek azon dolgoznak, hogy kivitelezzenek egy kontinensszintű „drónfal” létrehozására vonatkozó tervet az orosz sorozatos légtérsértéseket övetően (Fotó: WOJTEK RADWANSKI / AFP)

A tárgyalásokra azután kerül sor, hogy drónrajok miatt Skandináviában több repülőteret is le kellett zárni, miközben a Kremlt azzal vádolják, hogy hibrid támadások sorozatát indította Európa-szerte.

Lengyelország, amely az elmúlt hetekben már lelőtte Vlagyimir Putyin drónjait, megfogadta, hogy a gyorsított eljárásban elfogadott új törvények értelmében minden ellenséges objektumot megsemmisít, ezzel nagyobb cselekvési szabadságot adva a hadseregnek.

Egy aggasztó eszkaláció közepette Oroszország franciaországi nagykövete figyelmeztetett:

orosz repülőgépek lelövése „háborút jelentene”. Csütörtökön az ország külügyminisztere azzal is vádolta a NATO-t, hogy „valódi háborút” folytat ellene, és azt állította, hogy a szervezet közvetlenül is részt vesz az Ukrajnával vívott konfliktusban.

A miniszterek brüsszeli találkozójának középpontjában várhatóan a polgári és katonai infrastruktúrát fenyegető drónok felderítésére és megsemmisítésére alkalmas közös rendszerek létrehozása áll majd.

Az Európai Bizottság jelezte, hogy a „drónfal” költségeit egy hitelprogram fedezheti.

Troels Lund Poulsen dán védelmi miniszter elmondta, hogy országát már érte egy általa „hibrid támadásnak” nevezett akció, miután egyetlen éjszaka alatt négy repülőtér működését zavarták meg drónok.

Poulsen így nyilatkozott: „Kétségtelen, hogy minden amellett szól, hogy egy profi szereplő akciójáról van szó, amikor egy ilyen szisztematikus műveletről beszélünk, ennyi helyszínen, szinte egyszerre.”

Poland prepares to shoot down Russian drones over Ukraine without NATO and EU permission — Euractiv.



Good! This decision is long overdue.

With protecting Ukraine's sky, Europe protects its own. #SkyShieldNow pic.twitter.com/o6JTkx1aIF — Kyiv. The City of Courage (@Kyiv) September 25, 2025

Mette Frederiksen dán miniszterelnök Mark Ruttével, a NATO főtitkárával is egyeztetett a „dán repülőterek felett repülő drónok okozta súlyos helyzetről”. Rutte hozzátette: „A NATO-szövetségesek és Dánia együtt dolgoznak azon, hogyan garantálhatjuk kritikus infrastruktúránk biztonságát.”

A tisztviselők elismerték, hogy a drónok észlelése rendkívül nagy kihívás. Thomas Regnier, az Európai Bizottság szóvivője úgy fogalmazott: „Az egyik legfontosabb feladat a beérkező drónok észlelése. Ez nem könnyű feladat.”

Nem hatalmas vadászgépek vagy repülőgépek érkeznek, hanem a legújabb technológiával felszerelt drónok. Ezeket fel kell ismerni, majd a második lépés az, hogy eldöntsük, miként reagáljunk.

A dán rendőrség vizsgálja, hogy a drónokat esetleg part menti hajókról indították-e, mert akkoriban két orosz hajót is láttak a térségben – írja a Daily Mail.