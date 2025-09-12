Putyin fenyegetése miatt Európa Ukrajnához fordul drónvédelemért

Az európai országok versengenek az ukrán drónelhárító rendszerekért, miután szeptember 10-én orosz drónok megsértették a lengyel légteret – közölték tisztviselők és gyártók a Kyiv Independentnek.

Fotó: JOSE COLON / ANADOLU

Egy európai katonai diplomata elmondta, hogy már korábban is tárgyaltak az ukrán féllel drónelhárító rendszerekbe való befektetésről, de a támadás után még nagyobb érdeklődés mutatkozik irántuk.

Fel kell készülnünk a háborúra, ezért itt az ideje, hogy tanuljunk Ukrajnától

– tette hozzá.

Az európai országok többsége felkészületlen a drónháborúra

A Triada Trade Partners ukrán védelmi tanácsadó cég megnövekedett érdeklődést tapasztalt Európából mind az elfogó, mind az elektronikus hadviselési rendszerek iránt – mondta Bohdan Popov, a cég elemzési osztályának vezetője.

Megrendelések érkeztek Lengyelországból, Németországból, Dániából és a balti államokból is.

Popov szerint az új elfogó drónok iránt a legnagyobb a kereslet, amelyeket körülbelül három hónapja gyártanak, és amelyeket Volodimir Zelenszkij mutatott be. Az európai országok többsége felkészületlen a drónháborúra.

Az ukrán kormány engedélyével a védelmi gyártók exportálhatnak drónokat, különösen szomszédos országokba, ha a nemzetközi kereslet tovább nő.

„Ukrajna a legjobb megoldás minden olyan kérdésre, hogy hogyan kell harcolni Oroszország ellen” – mondta Popov.

Orbán Viktor: A háborús fenyegetettség közvetlen

A Lengyelországot ért szerdai dróntámadás példázata annak, milyen veszélyes körülmények között élünk nap mint nap, a háborús fenyegetettség közvetlen

– jelentette ki a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia kihelyezett stúdiójában Abu-Dzabiban

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A munkalátogatáson Abu-Dzabiban tartózkodó Orbán Viktor azt mondta, a mindennapi élet felemészti az emberek figyelmét, de amikor néha beesik a baj néhány drón formájában Lengyelországba, akkor hirtelen mindenki felkapja a fejét. Elmondta: a háborús fenyegetettség közvetlen. Magyarország nincs benne a háborúban, a lengyelek benne vannak nyakig.

Magyarország távolságot tart, ez nem az ő háborúja, nem vesz részt benne, de szomszédja annak az országnak, ahol a háború zajlik

– közölte a kormányfő, hozzátéve: ez folyamatos és állandó háborús veszélyt jelent. Orbán Viktor kitért arra is, hogy az Egyesült Arab Emírségekkel sikerült létrehozni egy nagyon különleges kapcsolatot, nagyon sebes léptű, gyors ütemű gazdasági együttműködés bontakozik ki egyebek mellett az energiaszektorban, a mesterséges intelligencia, a digitális infrastruktúra területén.