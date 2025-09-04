Így fordul Magyarország ellen Brüsszel

Az Európai Unió vezetői új utakat keresnek a külpolitikai döntéshozatal felgyorsítására, miután az elmúlt években Magyarország többször is igyekezett érvényesíteni az álláspontját az Ukrajnát és a háborút támogató uniós lépésekkel szemben.

Az Európai UNió külügy főképviselője, Kaja Kallas Ukrajna érdekében lépne át Magyarországon (Fotó: Anadolu via AFP)

Egy tizenkét tagállamból álló csoport olyan jogi lehetőségeket vizsgál, amelyek lehetővé tennék, hogy bizonyos kérdésekben a jelenleg kötelezően előírt egyhangú szavazás helyett minősített többségi szavazással döntsenek – számolt be róla a Bloomberg hírportál.

A portál által látott dokumentumot a szombati koppenhágai informális külügyminiszteri találkozó előtt küldték el a tagállamoknak.

Mario Draghi korábbi olasz miniszterelnök, az Európai Központi Bank (EKB) volt elnöke, már 2024-es jelentésében javasolta a minősített többségi döntéshozatal kiterjesztését. Ezt a javaslatot Christine Lagarde, az EKB jelenlegi elnöke is támogatta.

A változtatás lehetővé tenné a gyorsabb és határozottabb fellépést a növekvő geopolitikai verseny közepette, és megakadályozná, hogy egyes tagállamok blokkolhassák a széles körben támogatott döntéseket – érvelnek a minősített többség pártolói.

Magyarország következetes álláspontot képvisel az orosz–ukrán háború mielőbbi lázárásával, valamint Ukrajna európai uniós csatlakozásának elutasításával kapcsolatban, ami a háborúpárti brüsszeli többségnek nem tetszik.

Kaja Kallas, az EU vezető diplomatája pénteken bírálta Magyarországot, amiért továbbra is blokkolja a 6,6 milliárd eurós alapot, amelyből az Ukrajnának adományozott felszereléseket térítenék meg a tagállamoknak. Ezt az összeget arra szeretnék felhasználni, hogy amerikai felszereléseket vásároljanak Ukrajna számára a NATO által nemrég kidolgozott kezdeményezés keretében.

Ma minden ország felvetette a blokkolás feloldásának kérdését. Nem kell részt venni benne, de akkor hagyni kell, hogy mások megtegyék

– mondta Kallas.

A tagállamoknál köröztetett dokumentum bemutatja a meglévő jogi lehetőségeket, amelyeket ki lehetne használni, például azt, hogy a Tanács jóváhagyja azokat a területeket, ahol a legtöbb döntést minősített többséggel lehetne meghozni. A dokumentum kitér a tagállamok számára rendelkezésre álló „biztonsági háló” lehetőségekre is, és hangsúlyozza, hogy a konszenzus továbbra is az EU gerincét képezi. Úgy tűnik, ez alól csak az a kivétel, ha egy tagállam Ukrajna helyett a saját érdekeit helyezi előtérbe.