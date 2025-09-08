Jön a brutális orosz offenzíva? Meghökkentő elemzés került elő

Ősszel ismét Pokrovszkot és Konsztantinovkát támadhatják. A szakértők szerint az oroszok fő célja továbbra is az ukrán erők teljes megtörése lehet a Donbaszban, ez azonban még távoli cél – írja az RBC.

Az oroszok újabb hadműveletre készülnek

Fotó: DMYTRO SMOLIENKO / NurPhoto

A szakértői becslések szerint ősszel az oroszok megpróbálják újra elfoglalni Pokrovszkot, ezzel kulcsfontosságú logisztikai ponttól vágva el az ukránokat. A végső cél azonban még így is messze van, hiszen a Donbasz teljes elfoglalása még éveket is igénybe vehet.

Az orosz parancsnokság jelenleg tengerészgyalogosokat és ejtőernyős csapatokat csoportosít át a Donyecki régióba, amelyek korábban Szumi régió északi részén és Herszon irányában helyezkedett el. Ez jól jelzi, hogy az őszi hadműveletben áthelyeződhetnek a harcok.

Az orosz csapatok kiterjesztik állásaikat Pokrovszk környékén, veszélyeztetve az ukrán állásokat a városban . Az előrenyomulás üteme azonban továbbra is lassú.

A becslések szerint az orosz erőknek végül sikerülhet elfoglalniuk Pokrovszkot 2025 őszén, azonban ez még közel sem jelent teljes győzelmet. A régióban az ukránok egész erődítmény rendszert építettek ki, így akár még az is lehetséges, hogy hónapokig ki tudnak tartani. Pokrovszk elfoglalása ugyan nagy érvágás lenne logisztikai jelentősége miatt, azonban Konsztantinovka és Druzskovka még kemény csatákat tartogathat.

Továbbra is lassan haladnak az oroszok

A hírek szerint ugyan az ukránok helyzete továbbra is kétségbeejtő, azonban a frontok úgy fest állóháborúvá váltak. Az eredeti tervek szerint az oroszoknak már el kellett volna foglalniuk Pokrovszkot, azonban ez már egy éve nem sikerül. Szintén nem tudtak eredményt felmutatni Szumi környékén.

Az ukránoknak azonban beletört a bicskája az ellentámadásba, ami közel sem hozta meg azt az áttörést amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök remélt tőle.

Hiába lassúak tehát az orosz alakulatok, az ukránoknak hosszú távon nincs esélyük megtartani az állásaikat, főleg ha az utánpótlási vonalakat elfoglalják az oroszok ősszel.