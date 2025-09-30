F-47 kontra J-50: új fegyverkezési verseny az égen

Hírlevél

52 perce
Az Egyesült Államok nemrégiben mutatta be a világ legfejlettebb vadászgépét az F-47-est, amelyet Trump „a valaha épített legerősebb és legpusztítóbb harci gépnek” nevezett. Az Egyesült Államok célja világos: a légi fölény megtartása, és Kína katonai ambícióinak megfékezése. Peking válaszolt: kiszivárogtak az első képek a Peking által fejlesztett J-50-ről, amely a hatodik generációs harci repülők új korszakát hivatott jelezni.
A J-50-esről a szakértők úgy vélik, hogy lopakodó, „csak szárny” kialakítású gép, amely nélkülözi a hagyományos farokrészt, és forradalmi tolóerő-vektoros hajtóműrendszerrel rendelkezik, írja a Merkur.

J-50 Forrás: Képernyőkép
J-50 Forrás: Képernyőkép

A kínai fejlesztők egyedülálló hajtómű-technológiáról beszélnek: ez lehetővé tenné, hogy a gép hihetetlen manőverekre legyen képes, miközben radarképe szinte láthatatlan marad. Bár a képek hitelessége körül vita van, a szakértők szerint nagy valószínűséggel valódiak, és egy korábban már tesztelt prototípust ábrázolnak.

Az amerikai F-47 és a kínai J-50 közti verseny több mint technológiai párharc: mindkét nagyhatalom a légi fölényen keresztül akarja biztosítani stratégiai dominanciáját, különösen az ázsiai–csendes-óceáni térségben. 

Washington a szövetségeseit igyekszik megerősíteni, míg Peking Tajvan és a Dél-kínai-tenger térségében akarja kiterjeszteni befolyását.

Szakértők ugyanakkor rámutatnak: a high-tech vadászgépek jövője nem egyértelmű. A drónok és rakétarendszerek rohamos fejlődése miatt kérdéses, hogy a több évtizedes élettartamra tervezett gépek mennyire lesznek meghatározóak a jövő konfliktusaiban.

Egyes katonai elemzők szerint a J-50 bemutatása sokkal inkább politikai üzenet, mint katonai áttörés: Peking így próbálja elrettenteni riválisait, és tárgyalási pozícióját erősíteni a nagyhatalmi játszmában.

A fegyverkezési verseny mindenesetre új szintre lépett: az amerikai F-47 és a kínai J-50 a következő években a globális katonai erőviszonyok egyik legfontosabb szimbólumává válhat.
 

 

