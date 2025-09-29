Lebuktak az FBI-ügynökök – súlyos megtorlás következik

A Szövetségi Nyomozóiroda igazgatója, Kash Patel tisztázta a január 6-i capitoliumi események kapcsán több száz ügynökük szerepét, és elmondta, hogy a korábbi FBI-vezető, Christopher Wray hazudott a Kongresszusnak. Patel szerint az ügynököket az események után, a rendőrség által kihirdetett zavargások után vezényelték a Capitoliumhoz, hogy rendet tartsanak. Ez azonban nem az FBI ügynökeinek feladata, és Wray elhallgatta ezt, amikor többször is tanúvallomást tett a Kongresszus előtt.

Kash Patel, az FBI igazgatója (Fotó: AFP)

Az ügynököket arra a feladatra küldték, hogy rendet tartsanak a tömegben, miután a rendőrség kihirdette a zavargást – ez pedig ellentétes az FBI standardjaival

– mondta Patel a Fox News Digital-nak.

Ez a korrupt vezetés kudarca volt, akik hazudtak a Kongresszusnak és az amerikai népnek arról, ami valójában történt.

– emelte ki. Hozzátette:

Hála annak, hogy az ügynökök előálltak, most feltárjuk az igazságot. Elkötelezettek vagyunk a transzparencia, az igazságosság és az elszámoltathatóság mellett.

Patel szerint „Wray-nek komoly magyarázkodnivalója van", mivel a korábbi FBI-igazgató többször is azt állította, hogy nem voltak FBI-ügynökök a tömegben január 6-án. Trump elnök is kifejezte felháborodását a ténnyel kapcsolatban, és azt mondta, hogy minden ügynök kilétét és szerepét ki kell deríteni.

Valószínűleg uszítóként és felkelőként viselkedtek, de semmiképpen sem rendfenntartó tisztviselőként

– írta Trump közösségi oldalán.

Egy kongresszusi forrás szerint a 274 ügynök jelenléte „nem feltétlenül meglepő", mivel az FBI gyakran megfigyelő személyzetet épít be nagy eseményekre. Wray korábban azt állította a Kongresszus előtt, hogy nem volt semmilyen FBI-akció a capitóliumi erőszak mögött, de nem volt hajlandó elárulni, hogy voltak-e ügynökök a tömegben.

Az Igazságügyi Minisztérium felügyelője, Michael E. Horowitz múlt decemberben azt állította, hogy nem találtak bizonyítékot arra, hogy az FBI titkos ügynököket küldött volna a tömegbe vagy a Capitoliumba január 6-án. Azonban elismerte, hogy 26 fizetett informátor volt jelen, akik közül hármat az FBI küldött oda.